Cultura en Ibiza: La cantera musical 'josepina'

Los beneficios del aprendizaje musical van mucho más allá de la creación artística. Como profesor de lenguaje musical y de piano, Óscar Palerm ha podido constatar durante años que los niños en seguida mejoran su sociabilidad y su capacidad de concentración, unas virtudes que destacan muchos de los progenitores que apuntan a los pequeños a la escuela municipal de música de Can Blau, en Sant Agustí.

«Nos vienen muchas madres que aseguran que sus hijos no tienen paciencia y se cansan de cualquier actividad, pero después se sorprenden al ver cómo aprenden a concentrarse en nuestras clases», advierte Palerm, que dirige Can Blau desde la jubilación de la fundadora del centro, Charlotte Look, en 2016.

Como avance de las audiciones de final de curso, los alumnos más jóvenes de la escuela municipal, una cincuentena, han sido invitados a protagonizar la jornada matutina de la fiesta ‘Sant Josep és música’, organizada por el Ayuntamiento en el auditorio de es Caló de s’Oli. Bajo la atenta mirada de sus familiares, van desfilando sobre el escenario los grupos de las clases de sensibilización, para niños de cinco y seis años, hasta las agrupaciones corales y de iniciación a instrumentos como clarinete, oboes o metales. Aunque la edad máxima se sitúa en torno a los 11 años, también actúa un adulto, Joan Gavilà, junto sus compañeros de nueve años de la clase de flauta travesera.

«Como siembre iba a la escuela para llevar a mi hija, el año pasado me animé a apuntarme», explica. Salvo la curiosidad inicial de los pequeños, Gavilà en seguida fue bien recibido por el resto de la clase y confiesa que le hacen cómplice de alguna de sus travesuras. La diferencia de edad también le ha permitido comprobar cómo mejora la capacidad de atención de los pequeños a medida que avanza el curso. «Va muy bien para su agilidad mental», incide.

Aunque para él la parte teórica es muy sencilla, ya que está diseñada para los más pequeños, sufre un lastre respecto a ellos en clase. «Tienen una facilidad de oído para identificar las notas que ya no tenemos los adultos que estamos aprendiendo. En seguida reconocen un do, un re o un mi sostenido, mientras que yo me quedo pensando, ‘¿ah, sí?’».