El fin de semana más esperado

Las gestos de euforia se comparten a medida que se va llenando el vestíbulo del Hotel Vibra Riviera. Como ya es tradicional en los últimos años, un grupo de usuarios de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef) disfruta de un par de fines de semana en régimen de todo incluido, al principio y al final de la temporada, invitados por esta cadena hotelera. Pero sorprende especialmente el entusiasmo que muestra parte del voluntariado, que se abraza con cariño a los jóvenes con los que convivirán durante dos días.

Es el caso de Cristina Llobera, que colabora con la entidad desde su llegada a Ibiza, hace cinco años. «Yo me lo paso pipa con toda esta patrulla, que son geniales. Me divierto tanto o más que ellos», confiesa.

Para esta ocasión, se han animado a participar 23 usuarios de Apneef, de entre 13 y 35 años, acompañados de diez terapeutas y tres voluntarios. La iniciativa forma parte del programa de ocio y respiro de la entidad, que, además de la diversión y convivencia entre los jóvenes, facilita un descanso a a sus familias en sus labores de cuidadores.

"Para ellos son unas minivacaciones con sus amigos, sin sus papis detrás"

Carmen Conesa no necesita esta pausa durante el fin de semana («no me siento completa si no estoy con mi hijo»), pero se contagia al ver la cara de felicidad de Antonio, de 34 años y con parálisis cerebral. «El primer año que vino al respiro, él no se quería quedar. Al día siguiente, cuando fui a recogerle, se puso a llorar. Yo creía que se debía a que me echaba de menos, pero era porque se lo había pasado tan bien que quería seguir más tiempo», recuerda.

Coinciden con ella Rosa Guasch y Mónica Martínez, que dejan a sus respectivos hijos, Ana y Marcos, con la confianza de que ellos ansían esta escapada. «Mi hija siempre está muy alegre, pero incluso se anima más cuando llega aquí», detalla Guasch.

«Para ellos son unas minivacaciones con sus amigos, sin sus papis detrás. Se sienten más independientes y les viene muy bien, además de la fiesta que celebran. Apneef es una gran familia», apostilla Martínez.

"Con nuestros chicos, uno aprende a abrir el corazón"

La experiencia

El personal del Vibra Riviera recibe una jornada de formación para atender a sus huéspedes especiales. «Solo necesitan saber que deben relajarse y disfrutar de estos chicos, que lo único que necesitan es un apoyo de su entorno», precisa el coordinador de Ocio de Apneef, Pablo de la Fuente. De hecho, «muchos se conocen entre ellos de otros años y todos disfrutan de la experiencia». «Con nuestros chicos, uno aprende a abrir el corazón», subraya De la Fuente.

Los técnicos de Apneef acuden al hotel con tres enormes cajas repletas de juegos de cartas y de mesa para la convivencia. Como el tiempo no invita a disfrutar de la piscina, han preparado un taller didáctico con las banderas de los países que participan en Eurovisión, aprovechando que se celebra la final del concurso.

«¡Qué bien! ¡Me encanta Eurovisión!», exclama Neus Rosselló al conocer la actividad que se ha organizado. Esta joven, de 28 años, hace sus pinitos de teatro con la compañía Va por Ustedes y anuncia ilusionada que el próximo 19 de mayo desfilará como modelo en el Ibiza Inclusion Fashion Day.

Una vez que ha llegado toda la comitiva, la gerente de Apneef, Carmen Boned anima a posar para la foto de grupo. «Además del respiro, estas jornadas son muy beneficiosas a nivel terapéutico, porque los chicos están más relajados y expresan cosas que aprecias en las sesiones de intervención de una hora», precisa.