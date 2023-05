Lyme crónico, una enfermedad desconocida pero peligrosa

Comenzó a tener molestias de espalda a los 15 años. A los 30 ya padecía dolores articulares en la rodilla, manos y cadera. Y con 56 años sufrió un grave episodio de estrés físico y emocional que la obligaron a visitar urgencias tres días consecutivos y a ser ingresada cuando comenzó a tener la visión borrosa. Así comenzaba un circuito interminable de pruebas, exámenes y visitas a médicos que se prolongó durante tres años, hasta que finalmente consiguió que le pusieran nombre al rosario de síntomas que venía sufriendo desde hace años. Padecía la enfermedad de Lyme crónico, una patología poco conocida que se transmite por mordedura de garrapata y que ha reducido enormemente su calidad de vida

Esta es la historia de la malagueña Natividad Gallego, o mejor dicho Nati como prefiere que la llamen, que tardó tres años en ser diagnosticada y recibir un tratamiento. Hoy, a sus 61 años, lleva dos con él y, aunque presenta una gran mejoría, afirma que "aún queda bastante por hacer" pues todavía no hay curación para esta enfermedad crónica.

La Borreliosis o enfermedad de Lyme es una infección causada por la picadura de algunas especies de garrapatas infectadas de una bacteria llamada Borrelia, que puede llegar a causar una afectación muy grave sobre el organismo y cronificarse si no se aplica el tratamiento adecuado. No obstante, si se diagnostica en la fase inicial de la infección puede ser tratada eficazmente mediante la administración de antibióticos.

Si llevas la garrapata, o te la extraen y la analizan, pueden saber qué infección tiene y si te puede transmitir algo a ti

"Si llevas la garrapata, o te la extraen y la analizan, pueden saber qué infección tiene y si te puede transmitir algo a ti", señala Nati, que explica que el problema llega cuando no eres consciente de la picadura y no te la diagnostican. "Yo no tenía constancia de que me hubiese picado una garrapata, porque la picadura no duele ni pica. De hecho, el 50% de los enfermos que tenemos el Lyme crónico no hemos notado nunca que nos haya picado una, aunque ahora se sabe que también podría haber sido un mosquito o avispa", subraya Nati.

Uno de los primeros y graves obstáculos que deben superar los afectados por esta afección crónica es la dificultad para el diagnóstico y el acceso a tratamientos adecuados. Y es que la enfermedad de Lyme es conocida como "la gran imitadora", ya que se puede confundir fácilmente con la sintomatología de diferentes enfermedades como esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis reumatoide o alzheimer, lo que dificulta enormemente su diagnóstico.

Se te acaba la vida. Y nuestro problema es que el Lyme crónico no tiene ningún reconocimiento por la Seguridad Social, los médicos muchas veces no saben diagnosticarla o tratarla porque no la han estudiado

Además de producir mucha sintomatología, puede generar numerosas patologías graves, según explica Nati, como en su caso, que le ha provocado ciertas lesiones cerebrales, anginas de pecho y una gran fatiga. «Se te acaba la vida. Y nuestro problema es que el Lyme crónico no tiene ningún reconocimiento por la Seguridad Social, los médicos muchas veces no saben diagnosticarla o tratarla porque no la han estudiado», lamenta la malagueña, que tuvo que pasar por un sinfín de médicos, que no sabían decirle si realmente era Lyme crónico lo que le estaba produciendo todos sus problemas de salud. «Intentaron aplicarme el tratamiento que se aplica en el momento que te pica, pero no servía de nada porque ya era tarde».

"Necesitamos que haya campañas de concienciación, y que la enfermedad sea reconocida como tal en España, para que puedan estudiarla y tratarnos correctamente", reclama Nati, que subraya que en 2018 el Parlamento Europeo advirtió de que el Lyme es la enfermedad zoonótica (enfermedades que transmiten los animales a los humanos) más común en Europa, y se está extendiendo cada vez más.

Por estos motivos, varios enfermos crónicos de Lyme han lanzado la iniciativa LYMEtro a metro, una carrera virtual y simulada que recorrerá 10.000 kilómetros por toda España, recogiendo los testimonios de personas de 50 localidades españolas, entre ellas Málaga el próximo sábado 14 de mayo, con el fin de concienciar sobre esta desconocida enfermedad. La campaña podrá seguirse tanto en Instagram como Tik Tok en el perfil @lymetroametro.

Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, apunta que no todas las garrapatas tienen esa enfermedad, solo la tipo ixodes, que sí que tiene presencia en Málaga. «Este tipo de garrapatas están, sobre todo, en animales silvestres como son los jabalíes en Málaga, lo que provoca que la bacteria se quede en el campo y luego pueden picar tanto al perro como al humano», indica el presidente del Colegio, que hace hincapié en la importancia de que las personas con animales domésticos lleven a sus perros y gatos a los veterinarios para que puedan ser desparasitados de la mejor manera posible.

"Como consecuencia del cambio climático está proliferando un mayor número de garrapatas de diferentes géneros en el ambiente. Y a un mayor número de garrapatas, mayor probabilidad de que tengan esta bacteria", apunta el veterinario, que añade que además hay una superpoblación de jabalíes en Málaga y que estos están comenzando a bajar a las urbanizaciones, lo que aumenta el riesgo.

No obstante, aclara que no hay que alarmar, pues en el último año solo se han dado cuatro casos de la enfermedad de Lyme en la provincia, pero sí es importante tener preocupación y concienciar de que la garrapata es peligrosa y puede transmitir otro tipo de enfermedades. «Una garrapata que esté infectada por algún tipo de bacteria o parásito puede llegar a matar al humano si le pica», sentencia.