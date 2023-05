Leo Bassi en Ibiza: «Si no temes hacer el ridículo, no tienes nada que perder»

Leo Bassi nació en un circo y desde los siete años de edad actúa frente al público. Hijo de una familia de cinco generaciones de payasos, a sus 71 años mantiene intacta la rebeldía de quien no tiene ni Dios ni amo, y cuya única patria es la lona bajo la que se cobija el circo. Bassi ha llegado al festival Magiclown de Ibiza para presentar ‘Yo, Mussolini’, en la que se pone en la piel de un dictador con el que solo comparte su amor por el histrionismo.

Tenía que presentar ‘Bassi.70’ pero a última hora ha decidido venir con el espectáculo sobre Mussolini. ¿A qué se debe este cambio?

‘Yo, Mussolini’ fue estrenado poco antes de la pandemia y después, cuando el confinamiento, lo paré durante un tiempo. Sin embargo ahora, con todo lo que está pasando políticamente con la extrema derecha en Italia y hasta con lo de Putin, me he dicho que este es el espectáculo que toca hacer ahora, así que ‘Bassi.70’ puede esperar. Intento entender por qué en muchos países la ultraderecha está volviendo, y regreso a este personaje de la historia de Italia. Me pregunto quién era Mussolini, cómo era, cómo creó el fascismo, y yo mismo me sorprendí de temas y cosas que no conocía.

Regresa la extrema derecha, vuelven temas que ya parecían superados. ¿No le produce un agotamiento infinito?

Lo cierto que es nunca se había superado porque nunca ha sido entendido. Me he dado cuenta, incluso yo, que soy medio italiano, que no nos han contado muchas cosas de la historia de Mussolini, y si no sabes lo que sucedió la primera vez, puede volver a repetirse. Te das cuenta que Mussolini, Hitler o Franco solo eran títeres del poder. Y esos poderes no han cambiado, son los mismos. Ese poder es el dinero, los jefes de la industria, la banca… y lo demás es ilusión. Tú te enfadas con el títere, pero el titiritero está detrás y no ha cambiado. El verdadero poder es el mismo.

Viendo vídeos de los discursos de Mussolini, con su histrionismo, sus disfraces, parece también un bufón. Podría ser su némesis.

Durante muchos años en Italia me han dicho que tengo un aire a Mussolini y eso me cabreaba. Es algo que me ha perseguido toda la vida. He tardado mentalmente en llegar al punto de decir que tengo que hacer de Mussolini y meterme en su piel, y fue un descubrimiento. Es un personaje bufonesco, pero en Italia para hacer política si no eres histriónico no vas a ninguna parte. Berlusconi siempre hacía chistes. La mayoría prefiere un político bufonesco. Uno muy serio, que solo habla de números, no ganará nunca las elecciones.

¿No tiene la sensación de que la realidad es tan ridícula que ya es imposible parodiarla?

Yo no tengo ningún problema, al contrario, eso demuestra que somos animales y no máquinas racionales. Eso gusta porque es instintivo. Somos muchos menos racionales y más animales de lo que aparece. La comicidad es hiperracional, porque un chiste tiene una lógica interna. Pero al mismo tiempo no lo es, porque ves a alguien que resbala con una piel de plátano y nos hace reír. Es un misterio lo que es la comicidad. Y llegados a mis 70 años, crece la extrañeza y el misterio. El acto cómico nace por algo increíblemente complicado.

Hay humoristas que parecen más listos que su público, pero usted nunca ha tenido miedo a hacer el ridículo.

Hacer el ridículo en público es la diferencia entre los monologuistas y los que somos payasos. Una vieja sabiduría del pueblo entendía que esta apariencia de ser listos eran solo apariencias, y por eso hacía reír una persona que no entraba en las convenciones y que se ponía zapatos demasiado grandes. Si tú no tienes miedo a hacer el ridículo, no tienes nada que perder. Y si no tienes nada que perder, puedes decir cosas que los otros no pueden decir. Si ves a un actor que está muy preocupado por sus apariencias, vas a pensar que no va a hablar mal del poder. Si hablas mal del poder te pueden quitar de en medio. Vengo de una familia de cinco generaciones que hacemos circo, y mi abuelo me contaba que para él el payaso era el portavoz de la opinión popular, y que eso es una misión. ¿Sabes por qué los payasos tienen la ropa de colores distintos? Porque solo los ricos se podían comprar ropa conjuntada y los pobres se vestían con lo primero que encontraban. ¿Por qué el payaso tiene la nariz roja? Era del borracho, y como es borracho no se calla y dice las cosas que una persona racional no dice por miedo, para no ofender a la gente poderosa. Era una imagen tradicional, hace cien años, la del borracho en la calle increpando a los ricos y a los curas.

Criticar al poder es meterse en problemas...

¿Por qué Julian Assange está en prisión? Está en un cárcel de máxima seguridad, aislado. Esto me toca particularmente porque su madre, Christine Assange, es payasa. Yo crecí en Australia, mis padres actuaban en un circo allí. Cuando tenia 15 años, Julian fue detenido porque había hackeado los ordenadores d e la policía y puso iconos de payasos en el programa. Lo detuvieron y, en el juicio, el juez dijo que lo que había hecho era impresentable pero que al ser menor los responsables eran los padres por la educación que le habían dado. Y Christine se puso de pie y dijo que estaba muy orgullosa de su hijo porque había crecido con el espíritu de los bufones, que defendemos decir la verdad frente a la autoridad y no arrodillarse frente al poder.