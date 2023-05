"A mi hija en el colegio la llamaban puta, zorra, maricona, cerda, la estiraban del pelo, le prohibían usar el baño, le repetían cada día que le harían la vida imposible hasta que se suicidara, que su vida sería un infierno". María todavía tiene que tragar saliva antes de contar el calvario que, según denuncia, pasó su hija en un colegio público de Castellón durante el pasado curso escolar. "La niña estuvo a punto de suicidarse por bullying y por parte del centro y de la Conselleria de Educación todo fueron impedimentos y puertas cerradas", denuncia la madre.

Aunque ha pasado un año, María ha decidido denunciarlo públicamente ahora y lo ha hecho justo después de que sus abogados hayan interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Conselleria de Educación, a la que acusan de no hacer nada. "Lo que queremos es que la mala praxis del personal docente tenga consecuencias penales", asegura la madre. Eso y "concienciar y salvar las vidas de otros menores".

La pesadilla de la niña, que ahora tiene 12 años y está escolarizada en un centro de otro municipio de la provincia, empezó en el curso 2021-2022, cuando estudiaba quinto de Primaria. "La situación ya venía del curso anterior, en el que una alumna acosaba a mi hija burlándose de ella y, especialmente, de mi marido y me mí", recuerda María. No obstante, y siempre según su relato, "fue durante el curso pasado cuando esta alumna se juntó con otras dos y así, entre las tres, dominar a toda una clase y parte de otra para que todos ejecutaran sus órdenes y acosar a la niña", relata.

"El colegio miró hacia otro lado"

Esta madre denuncia que durante meses su hija fue objeto de golpes y todo tipo de humillaciones y vejaciones. "Le prohibían hacer cosas y la obligaban a pedirles permiso para todo, le robaban material escolar, la cogían del pelo y la arrastraban por el suelo, le bajaban los pantalones y las bragas delante de todos y le decían que no valía nada, que las niñas como ella deben suicidarse", dice.

María describe que desde el centro "no se puso fin a la situación de violencia escolar continuada, no se protegió debidamente a la víctima, ya siguieron agrediéndola incluso con el protocolo abierto y tampoco se sancionó a ninguna agresora". Es más, la madre de la niña explica que la directora del colegio les comunicó "orgullosa" que ni iban a expulsar a las presuntas acosadoras ni tampoco a sancionarlas. "En el colegio abrieron el protocolo contra el acoso escolar no porque detectaron bullyung, sino como nosotros lo solicitamos por escrito mediante instancia y les hicimos sellar la copia. Es decir, porque no tuvieron más remedio", asegura.

La apertura del protocolo antibullying lejos de mejorar la situación de la menor, la empeoró todavía más. "A partir de entonces el infierno fue todavía mayor y las acosadoras daban órdenes a otros alumnos, que hasta entonces jamás se habían metido con mi hija, para que le pegaran o insultaran". La gota que colmó el vaso fue cuando la víctima le comunicó a su familia que ya no aguantaba más. "Me dijo que no quería vivir más, que prefería estar muerta. Y ahí fue cuando buscamos otro centro escolar", sentencia.

El relato de María es sobrecogedor y desde la Conselleria de Educación confirmaron que el caso se encuentra en manos de los tribunales. También explicaron que tanto el centro educativo como la familia de la alumna víctima de acoso escolar, contaron con el asesoramiento y apoyo del personal especializado de la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Igualdad y Convivencia con el objetivo de poner fin a la situación de acoso escolar. Y añadieron que se trabajaron medidas tanto con el grupo-aula como con los alumnos implicados.