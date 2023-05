Cuando EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, contacta con el Comité de Bioética de España, el país se convulsiona a costa de la una portada (de la revista 'Hola') que anuncia que la actriz y presentadora Ana Obregón ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami (Estados Unidos). Han de pasar unas semanas, para que la presidenta de este organismo, la psiquiatra y terapeuta Leonor Ruiz Sicilia, reflexione sobre esta cuestión de forma sosegada pese a que, aclara, el tema todavía "no ha sido objeto de debate riguroso en el seno del Comité en su actual composición". De hecho, precisa, "los juicios apresurados no son recomendables, y no siempre lo que se puede hacer se debe hacer".

El Comité de Bioética de España fue creado por la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Quedó constituido el 22 de octubre de 2008 y está adscrito al Ministerio de Sanidad. Su misión es la de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos, de ámbito estatal y autonómico, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud. Asimismo, al organismo se le asignan las funciones de establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica y la de representar a España en los foros y organismos supranacionales e internacionales implicados en la bioética. El Comité de Bioética de España renovó su composición en octubre de 2022. Fue entonces cuando la anterior ministra de Sanidad, Carolina Darias, nombró a Ruiz Sicilia como presidenta. Doce expertos El Comité de Bioética de España renovaba a sus miembros con perfiles profesionales y académicos diversos que, por primera vez, incluían a personas expertas en Ciencia de Datos, Enfermería y Pediatría, entre otros. También se han incorporado expertos en diferentes áreas de conocimiento como Filosofía, Neurociencia, Medicina Legal o Epidemiología. En total, reúne a doce personas, siete mujeres y cinco hombres. Leonor Ruiz Sicilia ejerce como terapeuta de familia en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid en 1983 y especialista en Psiquiatría desde 1988, la doctora Ruiz Sicilia ha trabajado en funciones asistenciales y de coordinación en diferentes servicios y unidades de Madrid, Granada y Málaga. Desde 1999 pertenece a la plantilla del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga donde ejerce funciones asistenciales como terapeuta de familia y directora de la Unidad de Terapia Familiar Sistémica del centro sanitario. Los problemas éticos Entre los temas que aborda Ruiz Sicilia con este diario, uno plena actualidad y que ha dado lugar a un intenso debate social: la gestación subrogada. La psiquiatra indica, de entrada, y para que no haya dudas, que no es una práctica legal en España, como ya se sabe. De momento, añade, este procedimiento "no ha sido objeto de debate riguroso en el seno del Comité en su actual composición y este no ha emitido por tanto informe al respecto". Sin embargo, sí considera "importante transmitir algunas reflexiones que puedan contribuir a que las personas tomen conciencia sobre algunos de los problemas éticos que esta técnica de gestación hace evidentes cuando la realización yo protección de unos valores conlleva el riesgo de desprotección y/o no realización de otros". En cualquier caso, la presidenta del Comité apunta a que "son hechos probados en la ciencia que durante el proceso de la gestación ocurren fenómenos epigenéticos, de intercambio celular entre la gestante y el feto, y vínculos emocionales entre ellos que hacen muy difícil asumir que se trate de una técnica de reproducción asistida más y que pueda tener la misma consideración ética que cualquier otra". La mujer gestante La bioética, como ética práctica que es, aspira "a lo mejor de lo posible, es decir lo correcto, por lo que sus consideraciones no pueden ser ajenas al contexto socio-temporo-espacial en el que tienen lugar los conflictos", señala Ruiz Sicilia. En la gestación subrogada "nos encontramos por un lado con los padres comitentes que en el ejercicio libre y capaz de su autonomía deciden ser padres y madres y por distintas razones (clínicas, estructurales, estéticas..) eligen esta manera de serlo". Por otro lado, abunda, está la mujer gestante "en la que es preciso articular dos visiones". La que destaca la autonomía y considera que la gestación subrogada "es aceptable si la mujer dispone de información, puede tomar una decisión libre sin que se pueda ver influida por situaciones de falta de recursos o desprotección", y por otra parte, la que destaca la justicia y la protección frente a las condiciones de explotación que considera "que la gestación subrogada es inaceptable porque supone una forma de instrumentalización que, en la mayor parte de las situaciones, incluye una condición de vulnerabilidad y desprotección". Los motivos de la gestante Para Leonor Ruiz Sicilia, las motivaciones de la mujer gestante también "pueden ser diversas y pueden ir desde el altruismo puro, la contraprestación por costes o el interés meramente mercantil". Y por último, enumera, "nos encontramos con el elemento más importante, el niño o niña así nacido, al que le asisten derechos y garantías que obligan a obrar en su mayor interés protegiendo su dignidad e impidiendo su posible instrumentalización o desamparo". Todo ello, precisa la terapeuta, en una sociedad "que articula su democrática convivencia con principios de justicia social orientados a proteger la salud, la vulnerabilidad, la infancia y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas". Por eso, la psiquiatra argumenta que "un debate riguroso debe comenzar haciendo preguntas cuya respuesta requiera de un proceso reflexivo que la sociedad debe afrontar". "El análisis ético es complejo, también porque los valores que analiza y se confrontan están muy vinculados a creencias y posicionamientos ideológicos y políticos", indica la presidenta del Comité En este sentido, lanza cuestiones como si la parentalidad es un deseo o es un derecho. Y prosigue planteando preguntas: "¿Deben tener límites los deseos?; ¿existen los derechos absolutos?; ¿cuando los deseos se deben convertir en derechos?; ¿puede la determinación de los comitentes armonizarse siempre con el interés superior del menor?; ¿es correcto ser padre o madre a expensas del uso del cuerpo de otro ser humano, aunque esta haya prestado su consentimiento?; ¿es posible regular el altruismo de la mujer gestante?; ¿es correcto romper el vínculo generado en el proceso de embarazo?; ¿es posible armonizar y proteger los valores de comitentes, gestante y así nacidos?...". Los temas a analizar "El análisis ético es complejo, también porque los valores que analiza y se confrontan están muy vinculados a creencias y posicionamientos ideológicos y políticos. Los juicios apresurados no son recomendables, y no siempre lo que se puede hacer se debe hacer", considera la presidenta del Comité Bioético de España en su meditación sobre la gestación subrogada. Por otro lado, como se ha dicho, el órgano que preside tiene entre sus funciones emitir informes para los poderes en asuntos con implicaciones éticas relevantes. En su agenda de 2023, desgrana su presidenta, ha incluido temas relacionados con 'El menor de edad en salud'; 'Aspectos éticos en relación con Inteligencia Artificial (Marco de buenas prácticas y métodos de verificación)' ; la 'Protección a las personas vulnerables' y la 'Equidad en la prestación de la ayuda para morir y aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, en las distintas Comunidades Autónomas', concluye la máxima representante de este organismo.