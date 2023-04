La Covid-19 eleva el riesgo de diabetes

Desde 2020 se viene observando un aumento de la incidencia de diabetes, particularmente de tipo 2, a partir de un mes después de la infección por el coronavirus que causa el Covid-19. Los estudios revisados por pares que apuntan que el SARS-CoV-2 incrementa el riesgo de esta enfermedad son ya al menos una docena. El último, realizado en la provincia canadiense de Columbia Británica, y publicado en la prestigiosa revista médica 'JAMA' ('Journal of the American Medical Association'), concluye que existe un incremento del riesgo del 17%. Se trata de un porcentaje menor que el arrojado por otras investigaciones, y la cohorte estudiada tiene una media de edad de 32 años, más joven que la mayoría de los otros estudios.

El médico e investigador estadounidense Eric Topol, uno de los científicos y divulgadores de referencia en esta pandemia, ha revisado estos doce estudios sobre Covid-19 y diabetes en su portal web de divulgación 'Ground Truths'. “Cuando doce estudios apuntan todos en la misma dirección, es un gran cuerpo de evidencia”, ha afirmado en su cuenta de Twitter.

Algo en lo que coinciden de forma consistente estas investigaciones es que el riesgo es mayor en los hombres, en las personas de edad avanzada, y entre las personas con obesidad y las que han padecido COVID grave. El incremento del riesgo en comparación con la población de control oscila ampliamente, desde el 97% en uno de ellos al 17% que estima el estudio canadiense, publicado el pasado 18 de abril.

Un informe de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos se basó en una cohorte de menores de 18 años y mostró un aumento de riesgo de diabetes –sin diferenciar entre tipo 1 y 2– del 31%. Un análisis sistemático anterior –un "estudio de estudios"– reportó un mayor riesgo de diabetes tipo 1 o 2 después del Covid en 12 de 14 estudios, con un porcentaje entre el 11% y el 276%.

En definitiva, se calcula que el COVID podría incrementar entre el 3% y el 5% la carga de enfermedad de diabetes en la población, lo que aumentaría significativamente la mortalidad y los costes sanitarios.

La buena noticia es que la vacunación reduce la incidencia de diabetes tras el COVID en un 37%, según el estudio canadiense.

El efecto de las reinfecciones, bajo la lupa

El coronavirus SARS-CoV-2 puede penetrar en células de órganos de todo el cuerpo humano, incluidas las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, encargadas de segregar insulina. Esto es porque estas células tienen receptores (llamados ACE2 and TMPRSS2) a los que puede engancharse la espícula del virus. Sin embargo, como apunta Eric Topol, la infección directa no es imprescindible para que se desarrolle la diabetes. La inflamación o el agotamiento de las células beta puede ser suficiente. ¿Incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 las reinfecciones? Un estudio realizado en veteranos de las fuerzas armadas de EEUU concluye que sí. En cuanto al efecto de las reinfecciones en el riesgo para contraer distintos tipos de enfermedades, es algo que se lleva relativamente poco tiempo investigando, ya que antes de la variante ómicron se consideraba que pocas personas habían pasado la infección más de una vez. Como señala un artículo publicado el pasado miércoles en 'Nature', los investigadores no se ponen de acuerdo sobre los efectos perjudiciales de volver a infectarse y si el Covid-19 puede causar secuelas duraderas en el sistema inmunológico.