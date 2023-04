Todo listo para la final del Eivissàpiens de Es Nàutic

Can Raspalls B, Buscastell y Sant Antoni B pasan a la gran final. Ayer tuvo lugar la segunda semifinal del Eivissàpiens Setmana del Mar en la carpa del 50 aniversario del CNSA, con la participación de seis aulas. Se enfrentaban los grupos Can Coix, Sant Antoni B, Can Misses A, S’Olivera B y Can Raspalls B y Buscastell (estos dos últimos agrupados porque tienen menos alumnos). Al final se ha impuesto la agrupación formada por Can Raspalls B y Buscastell y Sant Antoni B. En la final de hoy se enfrentarán a Sant Carles B y Vara de Rey.