Sara García Alonso (León, 1989) es bióloga molecular y candidata a astronauta española. En noviembre de 2022, fue seleccionada por la ESA en calidad de reserva, convirtiéndose en la primera mujer española aspirante a viajar al espacio.Estudió el grado y el máster de Biotecnología en la Universidad de León y fue premio extraordinario de fin de carrera. También tiene un doctorado en Biología Nuclear del Cáncer y Medicina Traslacional por la Universidad de Salamanca. El último astronauta español de la ESA fue el exministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque, seleccionado hace 30 años.

–¿De niña miraba a las estrellas y soñaba con subir hasta ahí arriba?

–De niña soñaba con muchas cosas, porque mi curiosidad acerca del mundo que me rodeaba era infinita. Pero uno de esos sueños sí que era explorar lo que había fuera de nuestro planeta y descubrir qué secretos y respuestas se escondían en ese cielo lleno de estrellas.

–¿Porqué decidió ser astronauta?

–Porque encaja perfectamente en lo que siempre he soñado del "trabajo ideal": combina investigación y grandes proyectos científicos, desarrollo y aplicación de las últimas tecnologías, trabajo en equipo en un ambiente multidisciplinar y multicultural, y con grandes dosis de aventura.

–¿Usted, de alguna forma, se siente hecha de una pasta especial?

–No especialmente. Creo que sí que tengo una determinación y un tesón que van más allá de este planeta. Quizá eso me ha ayudado a llegar hasta aquí: nunca me rindo.

–¿Qué le dicen sus amigos, la gente más cercana?

–Que están muy felices y orgullosos de todas las decisiones que he tomado.

–¿Cuántas películas ha visto sobre el espacio y su favorita?

–Soy bastante cinéfila, pero la ciencia ficción es solo uno de los muchos géneros que disfruto. Mis películas favoritas sobre el espacio son, sin duda, "Contact" e "Interstellar".

–¿Qué vamos a buscar fuera de nuestro planeta?

–La exploración espacial nos permite aprender más sobre el universo y puede tener un impacto positivo en nuestra vida y en el futuro de la humanidad. Por ejemplo: buscamos comprender la formación y evolución del universo, buscamos vida extraterrestre que puede proporcionar información sobre la diversidad y evolución de la vida en el universo, buscamos desarrollar nuevas tecnologías en áreas como la comunicación, la informática, la medicina y la energía (que luego se aplican en nuestra vida diaria), o buscamos proteger nuestro planeta, tanto comprendiendo mejor la Tierra y el cambio climático, como monitorizando y previendo eventos como asteroides.

–Eso de que "no hay planeta B"... ¿igual no es del todo cierto?

–Me temo que a día de hoy no tenemos planeta B, lo que debería concienciarnos aún más de que debemos cuidar la Tierra, que es nuestro hogar. Sí es cierto que hay muchas misiones espaciales que buscan encontrar exoplanetas habitables fuera de nuestro Sistema Solar. También se estudia la posibilidad a largo plazo de conseguir una presencia sostenida en planetas o satélites de nuestro Sistema Solar, como la Luna, Europa o Marte, pero aún hay muchos desafíos tecnológicos para que esto pueda ser una realidad.

–¿Qué objeto no faltará en su primer cosmovuelo?

–Un reproductor y unos auriculares para escuchar música.

–¿Cómo se prepara una astronauta, es un entrenamiento continuo, lo hacen fases...?

–El entrenamiento de astronautas suele durar varios años y, en general, tiene varias fases: un entrenamiento básico (con clases teóricas, entrenamiento de supervivencia, ruso, etcétera), un entrenamiento de ampliación, y un entrenamiento específico y orientado a la misión espacial asignada. En mi caso, como miembro de la reserva, empezaría dicho entrenamiento una vez que hubiese una misión asignada para mí y estaría más centrado en los objetivos de la misión.

–Usted es biotecnóloga. ¿Estamos cerca de lograr cura para el cáncer?

–No es del todo correcto hablar de cura para el cáncer, dado que el cáncer no es una sola enfermedad, sino que se trata de un grupo de más de un centenar de enfermedades, todas ellas con sus particularidades. Encontrar una solución única a algo tan complejo no es demasiado realista. No obstante, se han realizado (y se están llevando a cabo) grandes avances tanto en prevención, como en diagnóstico y tratamiento, lo que conduce a que cada vez la supervivencia sea mayor. Estamos mucho mejor que hace décadas y la tendencia es positiva.

–¿Qué metas se marca como investigadora?

–Trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dentro del grupo del doctor Mariano Barbacid. Estoy liderando un proyecto para desarrollar un fármaco contra un subtipo de cáncer de pulmón y de páncreas. Mi objetivo para los próximos años se centra en sacar adelante este proyecto tan ambicioso.

–Es leonesa. ¿Le hace ilusión participar en la Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo?

–Me hace mucha ilusión participar en la Semana de la Ciencia. La divulgación científica es una actividad que valoro enormemente y me encanta poder ser partícipe de ella. ¡Y qué mejor razón para visitar Oviedo! Estoy deseando compartir unos minutos con todos los que se animen a asistir.

–Tiene relación cercana con Asturias?

–Aunque no tengo familia en Asturias, he ido tantas veces que siento esa tierra como si fuera el lugar al que siempre iba de visita. Cuando era niña iba mucho con mis padres, a pasar fines de semana y a veranear. Después, más de adolescente, empecé a ir con amigos. Me encanta Asturias y el carácter de los asturianos y asturianas.

Sara García, mañana con estudiantes. "Cómo una biotecnóloga se convierte en astronauta" es la ponencia que la primera astronauta española, ofrecerá mañana a las 12.00 horas en el Palacio del Calatrava, para estudiantes de ESO y Bachillerato, en el Semillero Científico (programa de Fomento de Vocaciones Científicas).