El caviar de las frutas que se daba por perdido en Ibiza

El nombre de Mario Stafforini irá siempre ligado al mundo del arte en Ibiza, donde pasó 50 años hasta su muerte, en 2020. Pero poca gente sabe que el insigne pintor argentino fue protagonista de la serendipia que recuperó la fresa ibicenca. Nada que ver con esas hibridaciones de mucho mayor tamaño, cada vez más duraderas e insípidas, que copan los supermercados.

Hablamos de la variedad autóctona, y adaptada a la huerta, de la fresa silvestre (fragaria vesca), procedente de los bosques de Europa central. Un beluga entre su género pero que, por su delicadeza y la meticulosidad que requiere, perdió terreno ante la productividad de los fresones.

La búsqueda

Otro protagonista de esta historia, y el que origina su desarrollo, es Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de calidad alimentaria del Consell y entregado a la recuperación de las variedades agrícolas locales. En su trabajo de investigación, Joan ha constatado el renombre que adquirió en su época la fragaria vesca. Incluso diarios de tirada nacional se hacían eco del inicio de su cosecha.

«Ha comenzado la exportación de la fresa, especialmente para Palma de Mallorca, donde goza de reconocida fama la cultivada en Ibiza. Dicha planta crece con vivacidad y gran rendimiento en esta huerta, empezando la recolección a fines de abril, hasta junio», según reza una nota publicada en ABC el 26 de mayo de 1953 y recopilada por Joan.

En Vila también despertaba entusiasmo la breve temporada de esta fruta a principios del siglo XX. El dosier de Joan incluye reliquias como ejemplares de ‘El Correo de Ibiza’ (1900) o ‘El Porvenir’ (1902) que anuncian fecha para empezar a saborear los helados de fresa en el kiosko de «la Alameda» o merengues de este sabor en la «pastelería de Tia».

No falta el Diario de Ibiza dando cuenta a los vecinos de que el Teatro Pereyra iba a servir granizados de fresa el 28 de mayo de 1906. Llama la atención que todas las referencias se limitan a la ciudad. No es casualidad.

«La gente mayor de Vila se acuerda mucho de la fresa ibicenca, porque era donde había dinero y se compraba. En el campo, solo la conocían los vecinos de una finca de Santa Eulària y otra de Sant Antoni donde se cultivaba, pero después se cargaba hasta Vila. Esa gente podían conocerlas, pero no las consumían de tan caras que eran», detalla Joan.

En varias entrevistas, le informaron de payeses que sembraban la variedad ibicenca. Visitó esas fincas, pero se topaba con un fresón comercial que lleva décadas arraigado en Ibiza. Tanto tiempo ya que «la gente daba por sentado que era de aquí». Hasta que un día, hablando con Mario Stafforini, le comentó que estaba enfrascado en esa búsqueda sin resultados. «Va y me dice que creía haberlas visto en el Mercat Nou».

Pepita Palau

La vendedora más veterana del Mercat Nou, Josefa Palau, de 78 años, atiende en su puesto de frutas y verduras desde la inauguración de este centro, en mayo de 1978. Anteriormente vendía en el Mercat Vell, al igual que sus padres.

«¡Claro que me acuerdo de Stafforini, tengo la mar de cuadros suyos!», exclama. El argentino era un cliente habitual y siempre la invitaba a sus exposiciones. Como pintor detallista, se había fijado en esas pocas cestas con un puñado de fresitas que Palau preparaba con esmero algunos días de primavera. Eran fruto de las plantas que seleccionó y reprodujo durante décadas la familia de su madre, de Can Turrilles, y que ella siguió mantuvo en su casa de Can Besuró, en Jesús.

«Tengo muy pocas. Ya no vendo, porque solo para hacer un canastillo necesitas media hora. Pero no quisiera quedarme sin ellas, porque las cuido desde la época de sa mamà. Este invierno se me quedaron medio muertas por el frío». Su tono, triste cuando recuerda las heladas, se vuelve ilusionado cuando detalla que en un par de días irá a regar las plantas «para ver si se recuperan un poco».

Ella vio a su madre recoger fresas desde que era un bebé. «Eran 13 hermanos y mi abuelo siempre decía que sa mamà era la más rápida». Su familia materna eran los mijorals que trabajaban la tierra en Can Cuensa. Como todas las principales fincas que antaño se dedicaban a este cultivo, se encuentra cerca de Vila, en este caso en Puig d’en Valls, donde ahora está el hotel rural Xereca. Durante poco más de un mes, se recogía la fresa dos veces por semana, «unos 60 canastos», y se embarcaba hacia Barcelona.

Algún vecino recuerda que, de pequeño, los niños quedaban admirados por el olor que desprendían las bicicletas que cargaban las frutas cuando se dirigían hacia Vila. No fueron pocos los atardeceres en que se colaron en la finca para saborear esa delicia que no estaba a su alcance.

La confirmación

La gente mayor de Vila que recordaba la fresa ibicenca revivió ese sabor de la infancia cuando Pep Lluís Joan les dio a probar el fruto. «Sufrí mucho, porque es una fruta superdelicada», recuerda. Tras los resultados de las catas, se ilusionó. Enviaron muestras al centro de referencia de España, el Banco de Germoplasma de Fresa, en Málaga, y se confirmó que era una variedad de fresa silvestre única. Pero no fue todo tan fácil en el proceso.

Como en primavera la planta no está suficientemente arraigada, tuvo que esperar a enero de 2017 para llevarse unos ejemplares de Josefa Palau y tratar de reproducirlos en la finca de experimentación agraria de Can Marines. «Pero justo el día anterior, me llamó porque hubo una helada tremenda y no sabía si habían sobrevivido. Me dio unos montones de tierra con unos brotes dentro y pudimos revivirlos, pero me hizo sufrir hasta el último día». Tras descubrir aquella herencia única, solo faltaba encontrar algún productor que salvaguardara el patrimonio.

Rocco Bertinetti, el desenlace

La Fiesta Nacional de la Frutilla se celebra en Coronda, el equivalente argentino a Palos de la Frontera. Un tatarabuelo de Rocco Bertinetti era un navarro que emigró en 1880 a ese pueblo de la provincia de Santa Fe. «Un amigo le regaló unas plantas de fresa y fue el primero en cultivarlas allí. Como la tierra es arenosa, parecida a la de Huelva, la gente comprobó que iba muy bien y todo el mundo empezó a sembrar».

Bertinetti nació en Ibiza, pero, con tres años, su madre regresó con él a la ciudad de Santa Fe. Aunque ya no tenía ningún pariente cercano dedicado al cultivo, se crió «caminando entre líneas de fresa y comiéndolas» en sus frecuentes visitas a su familia en Coronda, que se encuentra a solo 40 kilómetros. Pero jamás se planteó que «la frutilla», como se la conoce en Argentina, sería su futuro, ya que estudió Ciencias Económicas y también trabajó en la cocina del servicio de catering de su abuela.

No perdió el contacto con Ibiza, donde seguía viviendo su padre. Desde 2000, vino unos cuantos veranos a hacer la temporada, hasta que en 2016 se estableció definitivamente con su esposa. Se dedicaron a la hostelería, pero buscaban un nuevo proyecto vital con menos estrés, dedicado a la agricultura ecológica y «viviendo con los ciclos de la naturaleza». A través del banco de tierras de la Associació de productors ecològics d’Eivissa i Formentera (Apaeef), en 2019 dieron con un terreno en es Camp d’en Celleràs.

Allí cultivan 1,7 hectáreas de fresas, de las variedades Amandine y Charlotte, con unas 23.000 plantas en actualidad. Como guiño a sus orígenes, Bertinetti bautizó su proyecto como Els Corondá d’en Cellaràs. Los corondá (con tilde) eran el pueblo aborigen que habitaba la zona de Santa Fe antes de la llegada de los españoles. Cuentan con un punto de venta directo, junto a la plantación, en la carretera de Sant Miquel, unos dos kilómetros antes de llegar al pueblo. También acuden todos los viernes al mercado de la Cooperativa de Sant Antoni.

«Hay un componente romántico, porque supone un granito de arena para salvar algo autóctono que no debería perderse"

Poco después de poner en marcha su proyecto, Bertinetti se animó a introducir la variedad ibicenca, en febrero-marzo de 2020, cuando Pep Lluís Joan le invitó a participar en la campaña para su recuperación. Empezaron con 300 plantas y ahora suman 400.

«Hay un componente romántico, porque supone un granito de arena para salvar algo autóctono que no debería perderse. Se abandonaron porque son muy difíciles de cultivar. Es muy livianita, de calibre muy pequeño, y cuesta mucho trabajo y tiempo juntarlas, de una a una y con cuidado de no lastimarlas», detalla. Una vez recogida, aguanta tres o cuatro días. De ahí que su precio se eleve a los 40 euros el kilo.

¿Y cómo saben? Bertinetti sonríe al escuchar la pregunta. No necesita dar explicaciones, solo recoger un par de ellas al momento y ofrecerlas. Su tamaño es la mitad de la yema de un dedo.

Tiene mucho aroma, más intenso y dulce que el fresón, acidez moderada, pero sorprende aún más por su textura. Al chafarla entre la lengua y el paladar, sin apenas resistencia y notando un cosquilleo de las semillas, parece explotar y desprender una textura levemente gelatinosa, como malvavisco derritiéndose. Como si todas las excelencias de la fresa se concentraran en una hueva de salmón.

Epílogo

En su ronda de catas y consultas con mayores que antaño cultivaron fresa ibicenca, Pep Lluís Joan visitó a una señora de Jesús para que probara los frutos recuperados gracias a las plantas de Pepita Palau. Empezaba a tener problemas de Alzheimer.

«Le costaba reconocer las cosas, pero, cuando probó la fresa, identificó el sabor en seguida. Me empezó a explicar con detalle cuándo se plantaban y cómo se recogían, respondiéndome a todas mis dudas. Eran recuerdos de su infancia, vinculados con emociones en su memoria profunda».