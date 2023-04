Día del Libro en Ibiza: Santa Eulària se anticipa a Sant Jordi

El público infantil es la estrella del Día del Libro en Santa Eulària. Queda claro nada más llegar al Passeig de s’Alamera y comprobar que el gran protagonismo lo acapara la sesión de cuentacuentos de David y Monma, ‘Un món de contes’, rodeados de docenas de niños más que entusiasmados. No ha quedado ni un asiento libre y muchos espectadores siguen su actuación sentados en el murete de la fuente frente a la Sala Barrau.

Al otro lado del paseo, en la caseta del Ayuntamiento, el primer grupo de escritores e ilustradores está a punto de finalizar la tanda inaugural de la firma de ejemplares. A lo largo de toda la jornada, que en Santa Eulària se celebra de manera anticipada para no coincidir con el Día del Libro en Vila, pasarán un total de 40 autores con sus obras.

No falta un clásico en esta cita como Lluís Ferrer Ferrer, que tiene la ventaja de «jugar en casa» y está más que satisfecho con las ventas de su último trabajo, ‘Noves rondaies d’Eivissa i Formentera’, ilustrado por Antonio Rodríguez Cano.

Paula Malugani colgó un poema en las redes sociales y Julia Fragua se animó a dibujar inspirada por esos versos

La poeta Paula Malugani y la pintora Julia Fragua comparten libro con ‘La jaula del agua’, un proyecto que se originó en pleno confinamiento. Por aquellos días, Malugani colgó un poema en las redes sociales y Fragua se animó a dibujar inspirada por esos versos. Mandó el resultado por privado a la escritora. Repitió el mismo proceso varias veces.

«Las poemas de Paula son muy visuales. Habla de colores y texturas, son muy figurativos. Según los leía, me venían esas imágenes», recuerda la pintora. «Cuando esto pasó cuatro o cinco veces, nos dimos cuenta de que todo este material podría capitalizarse en un libro», apostilla Malugani. Da la casualidad de que, durante el confinamiento, aún no se conocían personalmente.

La ilustradora Paquita Marí llevó a cabo el proceso inverso. Junto a una compañera de trabajo, se retaron a crear un dibujo a diario durante todo un año. «Fue una experiencia muy buena, porque vas perdiendo el miedo cuando ves que cada día te van saliendo cosas y que no son tan difíciles de imaginar», apunta.

El reto del año

Como coautora del cuento solidario ‘Moshi’, junto a la escritora Meritxell Rius, Marí conoció a la periodista Marta Torres cuando esta la entrevistó por aquel trabajo, antes de las navidades de 2019. «Surgió una muy buena relación y yo la reté a que escribiera algo con los dibujos que hacía cada día», recuerda.

Torres recibía a diario por Whatsapp la imagen que acababa de crear Marí. «Ella es más suiza. Yo soy más caótica e iba respondiendo cuando me venía bien, sin ningún orden», confiesa la periodista. Así nació ‘Un año del revés’, una colección de 365 dibujos con otros tantos minirrelatos.

Torres no solo firma ejemplares de ese trabajo, sino también sus dos libros gastronómicos: ‘Ibiza, de la Tierra a la Mesa’, y ‘Cocineras en Ibiza’. Joan Riera, conocido por todo Santa Eulària como el bombero, le pide una dedicatoria con ambos ejemplares.

«He venido a dar una vuelta para ver si encontraba algo que me llamara la atención y, como soy un cocinitas, me han gustado estos dos», explica Riera. De hecho, su caso se ha repetido bastante durante la mañana, porque la editora de Torres, Neus Escandell, de Balàfia Postals, revela que ya en su puesto apenas quedaban ejemplares de ‘Cocineras en Ibiza’ dos horas después del inicio de la feria. Sus publicaciones más recientes son ‘La música a Ibiza’, de Pere Prieto y Joan A. Torres Planells, ‘Mujahidí’, de Bernat Joan, y ‘En Toniet i es catxalot’, de Toni Marí Tirurit y Silvia Torres. Este último cuento infantil es de los que más se está vendiendo.

La literatura infantil, sobre todo las leyendas de Sant Jordi y el dragón, triunfan en la feria de Santa Eulària

Pedro González, de La Cultural, confirma que la literatura infantil es la que triunfa en la cita de Santa Eulària. «Sobre todo los relacionados con la leyenda de Sant Jordi y el dragón», precisa. También funcionan las últimas obras de dos ibicencas, ‘En el corazón de Jane’, de Helena Tur, y ‘Regurgitar’, de la poeta Eva Veiga.

Como librero, también intenta que «se descubran historias que no tienen tanta promoción y se merecen ser best sellers en el Día del Libro». Él recomienda ‘Yeguas exhaustas’, de Bibiana Collado, y ‘Tierras muertas’, de Núria Biendicho.

Entre la veintena de puestos que se reparten en s’Alamera de Santa Eulària, varios de ellos son de los propios autores con sus libros. Es el caso de Chris Martos, que pone a la venta ‘La última luz del día’, la última entrega de la trilogía iniciada con ‘El Código’. Acaba de recibir los ejemplares de la novela justo a tiempo para participar en la feria y aún queda una semana para su distribución y presentación.

Informática para todos

En otro de los puestos sorprende la presencia de la secretaria general de CCOO en las Pitiusas, Consuelo López. Pero no tiene nada que ver con su labor sindical, sino con que su marido, José Antonio Vargas, es informático y acaba de publicar unas guías para facilitar el acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías. «Se dan pautas para aprender a usar la banca digital, usar internet o comprar on line», detalla. Anteriormente, hizo lo mismo para los más pequeños con ‘Los primeros pasos en informática’.

En el puesto del Institut d’Estudis Eivissencs, Joan Prats compra uno de los grandes clásicos de la entidad, ‘Gloses i estribots’, que regala de inmediato a su nieto, Marc Tejada. «No quiero que él se pierda esta parte de nuestra cultura», confiesa a Maurici Cuesta, que atiende tras la mesa. «Hemos agotado ‘Les principals plantes per la salut d’Eivissa i Formentera’, de Josep Colonques, y también se está vendiendo muy bien la ‘Toponímia de la Costa de Santa Eulària’ [Irene Tetteh y Enric Ribes]», indica Cuesta.

Al final del paseo, Vicent Marí, de la Llibreria Mediterrània, también destaca las ventas del trabajo de Tetteh y Ribes, así como ‘Tornar a Balansat’, de Bernat Ribas, y ‘Els gèneres cantats’ de Cati Serra y Jaume Escandell. Una joven, Maria Marí, le pide ‘L’obra folclòrica d’Isidor Macabich’, de Joan Gomila. «Lo había visto cuando he pasado por aquí y, ahora que he dado toda la vuelta, ha sido el que más me ha convencido», confiesa, antes de partir al inicio de s’Alamera cuando se entera de que Gomila está firmando ejemplares en ese momento.