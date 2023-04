Arte en Ibiza: la obra de 27 artistas recalará en Sa Punta des Molí con la exposición ‘EnTránsito’

Una ventana a la sorpresa y a la maravilla efímera. La artista venezolana Clemencia Labin tiene claro que el arte debe ser color, vida y luz, aunque añade que la experiencia estética es fugaz, breve y perecedera. Esta es la filosofía que anima su iniciativa artística, titulada ‘EnTránsito’, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni y que podrá disfrutarse al completo durante un breve periodo de tiempo, entre el 27 y el 30 de abril, en Sa Punta des Molí.

«He contactado con 27 artistas y a todos les he pedido una obra basada en el concepto del tránsito, del movimiento, de la emigración», explica Labin, «los artistas somos nómadas, pero es que las personas nos movemos constantemente por el mundo. Por eso, quería que esta exposición artística fuera breve, que estuviera pocos días, algo de corta duración porque todo en este mundo es efímero».

Pese a que la exposición completamente instalada solo podrá visitarse durante cuatro días, a partir del lunes 24 los curiosos ya podrán acercarse a Sa Punta des Molí para observar en primera persona todo el proceso de montaje e instalación: «El arte es un proceso vivo y hay que integrarlo en la vida», resume la impulsora del proyecto.

Aunque la intención inicial de Labin era que la obras se mostraran en la calle, la idea se frustró. No obstante, desde el Ayuntamiento de Sant Antoni se le sugirió Sa Punta des Molí, lo que provocó un encaje conceptual inesperado, ya que fue el hogar durante varios meses de Walter Benjamin, el filósofo alemán que falleció en plena fuga, en pleno tránsito: «Como judío que huía de los nazis, él mismo se vio afectado por la emigración y se encontró en un constante conflicto de cambio. Ese espacio en movimiento, leído por la práctica artística transtemporal, es la combinación perfecta para plantear un reto», se señala en el programa de la exposición.

Eclecticismo y libertad

«Ya hace tiempo que Labin nos comentó que quería hacer algo en el pueblo», explicó Maria Ramon, concejal de Cultura y Patrimonio de Sant Antoni durante la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, «ella lleva tiempo residiendo largas temporadas aquí, y por fin hemos podido hacerlo».

‘EnTránsito’ ofrece obras de una veintena de artistas, entre ellos varios radicados en Ibiza, como Caryana Castillo, Cristina Ferrer, Laura Burque, Marga Guasch, Ezequiel Herrera y Toni Reyes. Respecto a los otros artistas que participan, encontramos a Fernando de Brito, Lucía Madriz, Dirk Meinzer, Marie-Christine Katz, Hannes Egger, Andrea Knobloch, Nino Kvrivishvili, Matthew Partridge, Elena Victoria Pastor, Stefano di Cristofaro, Andrea Martínez, Stefan Marx, Marc von Henning, Michael Dörner, Swen Kählert, Arnaldo Drés, Maxi Montaño, Claudius Strack y la propia Clemencia Labin.

Como comisaria de la exposición, Labin ha explicado que ha aplicado una máxima, que es «dejar a la gente hacer». Así, dentro del concepto del tránsito y las migraciones, los artistas han tenido la libertad de aportar lo que han querido: pintura, escultura, performances, instalaciones, arte conceptual, proyecciones… «Hay quien ha hecho una instalación con zapatos, como símbolo del viaje. Otro artista me ha encargado 70 globos para repartirlos entre los visitantes. Otro realizará unas proyecciones dentro de una tienda de campaña», explica entusiasmada Labin quien, por su parte, traerá parte de su caribe natal: «Hago telas gigantescas y he intentado reproducir una jungla, mi interpretación del trópico que me falta, con una flor con la que hago una performance».