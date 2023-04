Homenaje a 26 mujeres luchadoras

Ellas ocupan las primeras filas y son las absolutas protagonistas, rodeadas de emocionados vecinos y familiares. Son algunas de las 26 mujeres de Sant Francesc y Sant Jordi nacidas entre los años 25 y 38 del siglo pasado, cuya memoria y vivencias ha recogido Esperança Marí i Mayans en el libro ‘Dones de la sal’, y cuya presentación (el viernes) abarrota el centro de mayores de Sant Jordi como pocas veces en su historia. La filóloga y escritora no solo les da voz en el libro: también invita a dos de ellas a cantar y a recibir el aplauso y el reconocimiento de un público tan conmovido como la propia autora, que con dificultad contiene las lágrimas al escuchar a Catalina Torres, de can Costera -97 años «casi 98», puntualiza-, y a Antònia de cas Moliner. Es uno de los momentos más emocionantes de este acto que se convierte en mucho más que la presentación de un libro: es el homenaje de un pueblo hacia estas mujeres, y a otras como ellas, cuya historia nunca se ha contado y que ahora, gracias a la sensibilidad de Esperança Marí, ha quedado registrada.

La filóloga llama después a Elena, de 18 años, la más joven de la colla de Sant Jordi, que toma el relevo e interpreta una canción compuesta especialmente para la ocasión, en la que da las gracias a su abuela y a Esperança Marí, y tras la que se funde en un largo abrazo con su abuela, sentada entre el público.

La elección del club de mayores para presentar el libro no es casual: allí fue donde la autora concibió la idea, cuando en una charla con la anterior directiva le explicaron que en los primeros meses de pandemia habían muerto 25 mayores de Sant Jordi a causa del covid. Recuperar la memoria de estas mujeres silenciadas y conservarla para siempre, rendirles el homenaje que se merecen; que no se perdieran sus «historias de vida», fue el objetivo de Marí, la primera licenciada de Formentera.

El patrimonio de los mayores

«Pensé que este patrimonio que tenemos de nuestros mayores no se puede perder. En esta sociedad en la que todo el mundo va tan deprisa, dejamos de lado a nuestros mayores, no están tan presentes en nuestra vida como deberían», explica. La técnica en normalización lingüística Anna Marí, que presenta el libro, le pregunta que por qué «mujeres de la sal»: «Mujeres... porque si no nos ayudamos entre nosotras... Nos tenemos que ayudar. Los hombres han tenido siempre muchas maneras de escribir la historia, pero las mujeres no. Nos toca a nosotras contarla», reivindica. «Y de la sal, porque todos en Sant Jordi o en Sant Francesc tienen a alguien que ha trabajado en ses Salines», agrega.

Esperança Marí agradece a las mujeres que hayan compartido con ella sus vidas, y las nombra una a una: «La paciencia la han tenido ellas, porque me han tenido que aguantar. Hemos tenido xerradetes de muchas horas. Gracias por vuestra amabilidad y generosidad». El también profesor Josep Antoni Prats comenta tras el acto que sólo Esperança podía conseguir que las mujeres, de entre 85 y 98 años, se abrieran de esa manera. «Esperança ha recorrido los pueblos para encontrar a las mujeres y contar sus historias. En el libro destaca su fuerza y valentía, las injusticias que han sufrido. Explican su infancia, cómo aprenden un oficio, cómo pasaron la guerra y la paz y el hambre que vinieron después. Son historias de mujeres muy valientes», subraya la presentadora.

Las mujeres de la sal de Esperança Marí tienen en común el profundo impacto que provocó en sus vidas la guerra civil y la miseria y el hambre de los años cuarenta. «Todas recuerdan perfectamente el ruido de las bombas», señala Marí. También comparten la añoranza de aquella Ibiza preturística, una sociedad tradicional en la que había vínculos sociales más estrechos y los vecinos se ayudaban unos a otros. Pero al mismo tiempo, dan mucho valor a que sus hijos y nietos vivan en unas condiciones mucho mejores que las suyas, pues su vida ha estado marcada por las penalidades, el sufrimiento, las renuncias, el trabajo duro desde muy pequeñas, tanto dentro de casa como fuera, y las carencias, no solo materiales, también emocionales, familiares o educativas. Unas circunstancias que les impidieron ir a la escuela y tomar decisiones sobre su vida, como resalta Anna Marí, que evidencia el avance que ha experimentado la mujer en la sociedad en estas décadas haciendo un paralelismo con su propia vivencia de mujer joven que ha podido estudiar lo que ha querido, ha recibido el mismo trato en casa que sus hermanos y tiene la posibilidad de decidir si casarse, emparejarse, o no hacerlo.

«Es un libro necesario, nos hace reflexionar. Estas mujeres tan luchadoras, que han pasado calamidades para poder salir adelante y poder sobrevivir, deben ser un ejemplo», afirma en su intervención la concejala de Cultura de Sant Josep, Cristina Ribas, impresionada por las obligaciones y cargas que tuvieron que asumir desde niñas. En la presentación de ‘Dones de sal’ participan también Marilina Marí, de la editorial Miquel Costa Editor, así como los sonadors de la colla de Sant Jordi Vicent Marí Costa y Cristian Marí.