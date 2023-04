"Fui a Ucrania a ayudar a los civiles, no a ayudar a ningún país a ganar una guerra"

El cordobés Juan 'el Legionario', como ya se le conoce, es excabo primero del Ejército de Tierra. Viajó un año a la guerra de Ucrania como voluntario para ayudar y salvar vidas, a pesar de que casi le cueste la suya propia. Este lunes ofreció una conferencia en Córdoba para contar su experiencia en el conflicto.

¿Qué dificultades se ha encontrado en la Guerra de Ucrania?

Todas las habidas y por haber. Estar en un país extranjero en el que no sabes ni Ucraniano ni Ruso, imagínate...

Durante su estancia en Ucrania tuvo un encuentro con Zelenski. ¿Cómo fue?

He tenido varios. El que salió en televisión fue el que vino a visitarme al hospital después de ser herido y le encantó como era. Al irse me dijo: te tengo que poner algún día una medalla. Pasó medio año y me llamaron para que fuese al Palacio presidencial para que me diera una medalla el presidente.

¿Podría destacar una historia?

Atrocidades he visto un montón. Puedo contar mil. No puedo calificar una sola cosa. He visto a una niña de 13 años que la estaban violando unos soldados rusos en su casa, con sus padres, a los que les habían cortado el cuello; he visto como una niña de tres años moría y se hacía pedazos... Es que te puedo contar mil cosas.

¿Cuáles son algunas de las conclusiones a las que ha llegado después de vivir todo esto?

Todavía no soy consciente de que estoy en España. Todavía me acuesto en el suelo teniendo una cama al lado. Todavía hay noches a la expectativa de ver cuando va a sonar la alarma antiaérea. Soy consciente de que estoy en España pero hay veces que la mente te juega malas pasadas.

¿De qué manera cree que ha podido ayudar con su voluntariado?

La manera en la que he podido ayudar es que yo he salvado a 357 personas, yo, no el ejército. Yo mismo. Yo solo. Y de eso me siento muy orgulloso.

¿Ha temido en alguna ocasión por su vida?

Todos los días. Los 365 días que he estado allí.

¿Cuántas veces ha resultado herido?

Dos. Con la más grave he perdido la primera falange de la mano derecha, la mitad del muslo derecho, tengo el bazo dañado, me rompí tres costillas... Casi pierdo el brazo, casi pierdo la pierna...

¿Volvería a enfrentarse a ello?

Sí. Para salvar vidas sí. Hay muchos que se ponen la etiqueta de Rambo español y se va a allí a matar. Esa gente yo creo que no merece ni volver. Yo fui a lo que fui, a ayudar a los civiles, no fui e ayudar a ningún país a ganar una guerra.

Supongo que el objetivo es salvar vidas no acabar con ellas, por eso se va allí.

Correcto. Lo que pasa es que la condición de militar conlleva que empuñes un arma, al igual que un policía. Un policía va todos los días con un arma por la calle y lo vemos cotidiano porque lo vemos a diario. Si viésemos al ejército todos los días por la calle nos asustaríamos pero es lo mismo. Los policías llevan un arma para poder defender a las personas inocentes. Ellos no van a ir contra un atracador con una flor. Yo no voy a ir a una guerra a sacar civiles sin arma. Yo estaba en primera línea de fuego, por eso iba armado.

¿Es ese el objetivo de sus conferencias?

Culturizar a la gente que habla o piensa de forma errónea de lo que está sucediendo allí. A veces se nos olvida lo que está pasando porque no está pasando aquí, pero la gente no sabe que sí está pasando aquí. Los alimentos están subiendo y no es porque los países vayan muy bien. La gasolina está subiendo y no es porque los países vayan muy bien. Eso no depende del país donde vives, depende, por ejemplo, de donde se exporta el cereal, que viene de Ucrania y eso la gente no lo sabía. Hay mucha gente que ni siquiera sabía que existía Ucrania ni sabía situarla en un mapa antes de la guerra. Para saber hay que escuchar y por eso vengo a hablar a la gente que esté interesada en saber. Yo les explico lo que yo he vivido y mmi experiencia.

¿Considera que está llegando una imagen distorsionada del conflicto?

No es que llegue una imagen distorsionada, es que no llega nada del conflicto. No llega nada de lo que está sucediendo realmente. La gente no sabe que en esa guerra se están utilizando armas ilegales. En una guerra hay leyes, aunque sea una guerra.