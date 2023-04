Tras una semana de mucha actividad en la carpa del 50 aniversario del Club Nàutic Sant Antoni, con afluencia masiva de público y la presencia de los participantes en la XXXV Ruta de la Sal, las actividades prosiguen esta semana con un atractivo programa. El público podrá disfrutar de una conferencia de Marià Torres, el humor de Es Ninja des Cubells y el Grup de Teatre des Cubells, la retransmisión del partido Real Madrid-Chelsea de Champions League y conciertos de Simple Rock, Chris Lee & The Mojo Stand, la famosa banda gallega de rock and roll The Bo Derek’s y Eribertho Cruz. Todos estos eventos son gratuitos y de libre acceso, hasta completar aforo.

Mañana jueves, a las 21 horas, llega un momento de humor con la actuación de Es Ninja des Cubells y el Grup de Teatre des Cubells. Es Ninja des Cubells es un personaje humorístico creado en plena pandemia por el polifacético Vicent Ribas, Ite, actor del Grup de Teatre des Cubells y músico. Es Ninja es un justiciero pagès que persigue a hippies y peluts por los valles de es Cubells, tomándose la justicia por su mano cuando se encuentra a alguno paseando sin la preceptiva mascarilla. El personaje protagonizó un exitoso corto de ficción que ya se considera de culto. Por su parte, el Grup de Teatre des Cubells interpretará la obra ‘Matrimoni per Medecina’, su más reciente creación. Este grupo amateur tiene una larga trayectoria y todos los años estrena una nueva obra creada de manera conjunta por los actores que la componen y que siempre se enmarca en la payesía ibicenca. El viernes, a partir de las 21 horas, comienza un fin de semana festivo dedicado al rock, que en esta ocasión protagonizará una de las bandas senior más potentes de Ibiza: Simple Rock, a los que acompañará el Dj Pep Pilot, impulsor de la Asociación Retro, entidad que también aportará un mercado de vinilos para los aficionados y que colabora con Es Nàutic en esta fiesta. Simple Rock es una de las bandas rockeras de más larga trayectoria que se han formado recientemente en Ibiza. La componen Pepe Tur Gamba (voz y bajo), Joan Roig Barbé (teclados), Sergio Torres (guitarra) y Toni Jiménez (batería) y ofrecen versiones de clásicos del rock de los años sesenta y setenta. ‘Rock Party’ Durante este mes de celebraciones en la carpa, los sábados están reservados para fiestas temáticas. Tras la ‘Festa Pagesa’ de la primera semana y ‘El Guateque de Es Nàutic’ la segunda, llega ‘Rock Party’, con dos magníficas bandas: The Bo Derek’s, que vienen de Galicia especialmente para la ocasión, y Chris Lee & The Mojo Stand. Los vigueses The Bo Derek’s se definen a sí mismos como los ‘sex symbols’ del rock’n’roll de las Rías Baixas. La banda es el resultado de juntar a Oscar Avendaño (Siniestro Total, Los Profesionales, Reposado), a la voz y guitarra, y a los hermanos Lorre –Jorge Lorre y Rufus el Guarro– (Los Wavy Gravies, The Allnight Workers, Los Hijos Bastardos de Peter Lorre, Family Folks…), al bajo y la batería. El cantante y guitarrista británico Chris Lee es famoso por tocar al estilo de Jimi Hendrix y Stevie Ray Vaughn. Fue un músico muy popular en los bares de Sant Antoni y otros escenarios de la isla, desde los años 90 hasta mediados de la década pasada, cuando se mudó nuevamente a Inglaterra. Lee ha actuado en lugares tan dispares como Múnich, Japón, Los Ángeles o Inglaterra, y ha compartido tablas con artistas consagrados, como Jimmy Page, Robert Taylor, Ron Wood, Eric Burdon o Javier Vargas. Tardeo con Eribertho Cruz El cantante y percusionista cubano Eribertho Cruz Collazo protagoniza con su banda el tardeo dominical de esta semana, que comenzará a partir de las 16,30 horas. Cruz es uno de los músicos de salsa más prestigiosos de Ibiza. Ha actuado en los mejores establecimientos de música en vivo de la isla, como el antiguo Teatro Pereyra, y algunos de los mejores dj’s del mundo han hecho sesiones con su percusión y su voz como ingrediente principal; entre ellos Roger Sánchez. En la carpa actuará en formato trío, con Eribertho a la voz, Eduardo Sabater a los teclados y Néstor Luis Morales a la percusión.