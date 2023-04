Se ha muerto uno de los Fernando Sánchez Dragó que hemos conocido. Es imposible que se hayan muerto todos, pues fue ubicuo y generoso, no tan solo ese que, al final de la escapada, parecía suplantarlos a todos los que fue. Fue un revolucionario comunista, si se quiere, y fue un reaccionario español, que es una manera de ser muy reaccionaria, pues este país, con él también, nunca tuvo medias tintas. Su última hazaña fue una especie de burla del sistema parlamentario, lo cual tiene que ver con la esencia misma de lo que quiso hacer con su sabiduría: regalarla para hacer gracia, o para ponerle límites a la desgracia.

Fue, en la época en que Dionisio Ridruejo ya se hablaba con Jorge Semprún, el que abandonaba toda esperanza de ser, además, el heredero de su padre, y entonces se encargó otros parentescos para participar de guerras a las que no parecía pertenecer. De todas esas cosas, unas atrabiliarias y otras geniales, hizo autobiografía; era el más autobiográfico de los españoles, porque no quería perderse ninguna esquina de la historia que había vivido, aunque tuviera que inventarla con la gracia (y el atrevimiento) con que se inventó que España era gárgoris y también avidis.

Decidió, pues, ser de todas las guerras, burlándose, además, de aquella por la que, entre otros él, estuvo algún tiempo en una cárcel de la que salió primero de izquierdas para entrar, por el lado más delicado de la realidad, como un saboteador de ese guarismo raro que era el antifranquismo, del que no renegó pero por el que tampoco dio un duro cuando amigos sobrevenidos de la ultraderecha española le propusieron que fuera también, esa es la tercera guerra, de los suyos. Se hizo de Vox. Lo era. ¿Lo era? ¿De veras Dragó era todas las cosas que fue? Se hizo, pues, un reaccionario, algo que en otros países no está tan mal visto como aquí, porque ahí se alternan unas ideas con otras con más facilidad. Pero aquí no le perdonaron ni que fuera, y lo fue en grado sumo, un lector extraordinario, un entrevistador bendecido por la curiosidad y un individuo (no pongan esa cara) generoso, siempre pendiente del penúltimo amigo que aun tuviera en la cartera.

Nunca dijo no a un favor, y estaba desde temprano dispuesto a escuchar ofertas de abrazo o de risa, pues también, tomen nota, era un hombre carismático y versátil. Mucho más que el mito (o timo) del que se ha hablado tantas veces. No era Dragó solo el Dragó que van a ver ahora en los pasquines o en las reseñas. El que crea que tan solo era ese es que quiere olvidar lo que fue uno de los agitadores más interesantes, más conspicuos, de un país al que él le quitó (tampoco pongan esa cara) el lado oscuro casi negro de una posguerra que no cesa y a la que él, en los últimos tiempos, no le dio ni la hora. Y eso no era propio de él, pero es propio de quienes le enseñaron el camino a la burla de lo que significó el pasado común del que venía.

Una trayectoria entre la pedofilia y las teorías de la conspiración

Su vida estuvo marcada por el abuso a menores, el misticismo o la exhibición erótica

El escritor Fernando Sánchez Dragó, fallecido a los 86 años a causa de un infarto, orquestó una vida excéntrica habitada por el abuso a menores, el misticismo, la exhibición erótica y la conspiranoia.

Niño bien del barrio de Salamanca, hijo de periodista republicano asesinado durante la Guerra Civil -aunque la familia fuera poderosamente conservadora-, cultivó desde sus primeros años una imagen excéntrica. De pequeño, tuvo un amigo invisible, un ángel de la guarda al que llamaba Jai, cuyas andanzas explicaba con mucho detalle para pasmo de los suyos, quienes reafirmaron con admiración su ya poderoso ego.

Fue alumno aplicado en el Colegio del Pilar, fábrica de «prohombres» del momento, aunque su rebeldía le condujo a conseguir un carnet del PCE, lo que le llevó tres veces a prisión y en 1964 a un exilio más bien dorado que lo paseó por medio Europa y sobre todo por Asia, una de sus grandes querencias. Con el tiempo el escritor rechazó la ideología comunista por demasiado gregaria al tiempo que propugnó un anarquismo individualista.

En 1968 en las escaleras que conducen al río en Benarés, India, sufre una epifanía mientras contempla el amanecer bajo los efectos de la droga y la bebida. Es una caída del caballo que le transforma noveleramente en un hombre espiritual. Sus creencias son un batiburrillo de religiones orientales que utiliza para crear el libro que en 1970 le convertiría en el bicho raro más famoso del tardofranquismo: ‘Gárgoris y Habidis’.

Negacionismo vocacional

De vuelta a España, convertirse en un personaje televisivo le ayudó a popularizar una figura con la que básicamente se dedicó a jugar a la contra con un punto de cinismo, sin importar que aquello se aviniera mal con su espiritualidad. Lo que importaba era llamar la atención. Defensor de la tauromaquia, opositor del progreso tecnológico y el aborto y partidario de mil y una teorías de la conspiración, Sánchez Dragó se negó a creer que el hombre hubiera llegado a la Luna. El gran momento de su trayectoria como presentador para la memoria popular está ligado al impagable programa de RTVE ‘El mundo por montera’, en el que invitó a un Fernando Arrabal beodo desatado a hablar sobre el fin del mundo.

Fue una de las frases favoritas del autor, padre de cuatro hijos de cuatro mujeres distintas, que llegó a jactarse y, así lo escribió sin vergüenza, de haber tenido sexo con dos niñas japonesas de 13 años. Lo contó en un libro coescrito con Albert Boadella en 2010, una fecha en la que una confesión de este calibre y sin propósito de enmienda, apenas suscitó leves repulsas. Cumplir años no rebajó su exhibicionismo erótico hasta convertirlo casi en un chiste: a los 81 años grabó como protagonista un cortometraje con escenas pornográficas y de sadomasoquismo para el festival de cine de Los Bonobos.

Cuando sus proezas sexuales dejaron de interesar, logró volver al candelero, esta vez de la redes sociales, volviendo a la casilla de salida de la fe política. Haber apoyado a Aznar durante años le pareció una cosa tibia, por lo que extremó aún más su querencia convirtiéndose en el intelectual de cabecera de Santiago Abascal. Al parecer fue él quien tuvo la idea de que Tamames podía defender la moción de censura a Sánchez y quien la orquestó en la sombra.