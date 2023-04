La artesanía tradicional de Ibiza resiste en Jesús

La plaza de Jesús acogió ayer, en Domingo de Ramos, una multitudinaria jornada de tradiciones y cultura popular.

Coincidiendo con la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, el Consell organizó una mercado con once artesanos (que cuentan con la Carta de Artesano o de Maestro Artesano que expide la institución insular); así como con la participaron de las asociaciones Eines i Feines, sa Bodega y la Colla de l’Horta, que, a su vez, organizó diferentes talleres para todo aquel que quisiera aprender a elaborar espardenyes, senalles u otros elementos. Personas de diferentes perfiles, turistas y curiosos que paseaban ayer por Jesús pudieron disfrutar de los diferentes puestos que se instalaron al lado del local de la Colla, en la plaza de la localidad. De esta manera, quienes se acercaron vieron elaboraciones artesanales en vivo.

El ambiente comenzó a animarse pasadas las 11.30 horas, con una exhibición de ball pagès de la Colla de l’Horta que sirvió para dar el pistoletazo de salida a la jornada. Pronto se formó una muchedumbre que registró todo con sus móviles.

Poco antes del baile, Maria Ribas Noguera ‘Gibert’, jordiera de 89 años, y Anita Dhakal, nepalí de 22 años que vive en la isla desde hace un año, están hilando lana en la zona de la asociación Eines i Feines. Ribas, hilandera histórica de Ibiza, ya ha perdido la cuenta de en cuántas ferias como esta ha estado: «¡Madre mía! ¡Un montón!», exclama. Ella comenzó de muy pequeñita: «Por aquel entonces no se llamaba artesanía, sino fer feina per a la casa. Yo tenía cinco años cuando comencé a hilar. Me enseñó mi abuela. Estuve hilando muchos años, luego paré, pero acabé volviendo a ello».

Ha estado también en el Medieval que se celebra anualmente en Dalt Vila y yendo «de un sitio a otro». Sabe cómo elaborar guantes o calcetines, explica mientras señala algunos ejemplos que hay en la mesa de al lado. Seguidamente muestra el fus que ha usado hace poco.

Aunque Ribas conoce a jóvenes para los que llevar a cabo estos trabajos «es muy complicado», enseguida hace referencia al ejemplo de Anita Dhakal: «Aquí, a mi lado, tengo a una joven que no es española y esta es su primera vez [como artesana]». La joven nepalí vive con ella en Sant Jordi y hoy [por ayer] está en Jesús aprendiendo más sobre la Ibiza auténtica: «Estoy viviendo con Maria y como le veo hacer este tipo de cosas, me entran ganas de aprender». Lleva un año de inmersión cultural: «Estoy aprendiendo mucho». Sobre el ball pagès que está a punto de comenzar, comenta que ya lo ha visto alguna vez: «Me encanta la ropa, todo. Van muy bien vestidos. Me gusta mucho».

A lo largo de la mañana, los artesanos de este evento exponen muestras de esparto, ropa tradicional, sombreros, instrumentos y sillas, entre otros productos de un amplio abanico. También hay productos de diferentes oficios típicos como licores, joyas, pasamanos, herbolarios, cestas o apicultura. (Por la tarde también continuaron en marcha muchos puestecitos).

Nuria Costa, de la Colla de l’Horta, se encuentra dentro del local explicando a algunos curiosos una muestra de artesanía que hay expuesta para que cualquiera pueda comprobar de primera mano el trabajo que lleva a cabo esta colla a través de talleres semanales. Tienen lugar en Jesús, siempre a partir de principios del mes de octubre.

Apto para novatos

Costa asegura que, quienes quieran empezar desde cero, también pueden acudir a estos talleres y que no es un impedimento la falta total de experiencia: «De eso se trata, de ir poco a poco».

«Realizamos talleres sobre todo para que no se pierdan cosas como las espardenyes, senalles y senallons d’espart. También enseñamos a tejer la tela de burell y luego habrá otro taller para hacer el vestido de gonella negra». Esta colla también organiza talleres de instrumentos musicales, que van variando. Hace poco han pasado de las castanyoles al tambor. Normalmente, «los talleres de espardenyes y espart se celebran todos los viernes por la tarde y, los de instrumentos musicales, en los que hay bastante gente joven, los sábados», apunta Nuria Costa. Esta vez, excepcionalmente, son en domingo.

Nuria Costa, de la Colla de l’Horta, señala que los talleres también son para quienes empiezan ahora desde cero

«Comencé al jubilarme»

Nunca es tarde para aprender, tal y como lo demuestra Pep Cardona Torres Pujolet, uno de los once artesanos de la feria. «Comencé hace unos tres años, cuando me jubilé. Tenía ganas de intentar hacer nanses y cistellons», explica este vecino de Sant Josep. Él, además de cistellons y nanses (antiguamente se utilizaban para pescar langostas), elabora morenells (se usaban para pescar morenas), así como lámparas y otros elementos de decoración.

Este artesano josepí fue autodidacta. En su familia hubo quien había estado relacionado con la artesanía, pero a Cardona no le enseñaron gran cosa, así que se ha formado en estos últimos años. «Está bien para pasar el tiempo un día de lluvia, por ejemplo. Así uno se distrae», explica mientras prepara el trenzado de la parte inferior de un cistelló. «El asa se hace con juenco; el forro, con caña. La parte de abajo no se puede hacer con cañas porque no las puedes trenzar», añade.

Hace ahora un mes le otorgaron la carta de artesano. Al parecer, su interés se despertó en las visitas a casa de un amigo: «Un vecino mío hacía estas cosas y muchas veces iba a charlar con él a su casa». Un día Cardona cogío un cistelló del vecino e intentó replicarlo. «Salió fatal», confiesa, aunque poco a poco fue mejorando su técnica. Además, un maestro artesano le enseñó mucho trucos.

Por otro lado, en el marco del mercado de este domingo, la artista Carlota Berni lleva a cabo un taller revelador de pintura (ya por la tarde fue el turno de Paul Falticska, que elaboró miel).

En la parada de Sa Bodega se encuentran Maria Torres, Lina Torres, Neus Planells y Marjoleine van der Ham, que es natural de Holanda y hace casi 41 años que vive en Ibiza: «A estas ferias los niños vienen con sus padres y así aprenden muchas cosas de la cultura de aquí». En este sentido, esta ibicencoholandesa, profundamente arraigada en Ibiza, alerta: «Si no espabilamos, nuestras raíces y tradiciones podrían perderse».

En la misma línea, Maria Torres concluye que es importante que se celebren este tipo de eventos precisamente para dar a conocer las costumbres y tradiciones ibicencas: «Nosotras elaboramos cosas ibicencas, relacionadas todas ellas con el ball pagès. También figuetes, que es muy antiguo. Nosotras copiamos lo antiguo, no inventamos nada. Ya está todo inventado». Ella, que cuenta con el diploma honorífico de indumentaria, es maestra artesana de espardenyes (con las que comenzó en el 95) y de capells.

Maria Torres asegura que aunque de pequeña les enseñaban algunas cosas relacionadas con la artesanía, «la fiebre por aprender fue más adelante».

Cada una de estas cuatro mujeres (algunas de ellas llevan la vestimenta tradicional), que están en el estand de Sa Bodega, realizan diferentes labores: Maria Torres prepara las suelas de la espardenyes, Lina Torres está con el cordellí de pitra para la parte de arriba de las espardenyes, mientras que Neus Planells está centrada en los nudos del mantó. Marjoleine van der Ham confecciona figuetes, pequeñas rosas de tela hechas a mano y sin máquina: «Lo puedes hacer cuando tienes un ratito. Es muy entretenido».

Esta feria de artesanía se combinó con el encuentro gastronómico ‘Fun and Trucks’, por lo que hubo diferentes puntos en los que consumir comida y bebidas en la plaza, en la que no faltó la música en vivo. Cómo no, también hubo bendición de palmas artesanas de Domingo de Ramos en la Iglesia de la localidad, en la que estuvo presente el obispo pitiuso, Vicent Ribas, ante decenas y decenas de personas.