Aimar Bretos: «Hay una visión de una Ibiza paradisíaca y también sobreexplotada»

El periodista Aimar Bretos (San Sebastián, 1986), director de Hora 25, de Cadena SER, emitirá el programa de mañana lunes desde Ibiza. Tendrá lugar en el auditorio de Can Ventosa a partir de las 21 horas y las puertas se abrirán media hora antes. Bretos, una de las principales voces del país, explica que se escuchará a personas relacionadas con el mundo turístico y a los ciudadanos de a pie de la isla para hablar principalmente del arranque de la temporada, con sus luces y sus sombras. El acto contará con público y se puede reservar plaza gratuitamente en la web de la emisora.

El programa del lunes tratará sobre todo el arranque de la temporada turística en Ibiza.

Exacto, el enfoque será el inicio de la temporada turística desde todas sus derivadas, se tratará la propia oferta turística, pero también las consecuencias que tiene para las islas esta llegada masiva del turismo. Lo analizaremos desde una vertiente económica, en un momento en el que nadie está para rechazar la llegada de ningún euro, pero también hablaremos de las consecuencias indeseadas, como es el precio de la vivienda, que está absolutamente disparado. Los baleares padecen en sus carnes cómo buena parte de su salario se va en intentar pagar una vivienda digna en un mercado desbocado.

¿El problema de la vivienda en Ibiza es el más mediático fuera de la isla?

Creo que sí. Los ciudadanos de Balears han conseguido que su problemática específica -aunque se parece en algo a la de grandes ciudades del resto de España- tenga un eco nacional que hace que seamos muy conscientes del problema que existe y de la necesidad de aplicar soluciones. Sé que obviamente esta no es la única derivada del turismo problemática para la isla, pero precisamente por eso vamos allí, para escuchar a la ciudadanía y ponerle un micrófono a esos problemas.

¿Qué voces podremos escuchar en el programa del lunes?

Todavía no está cerrado, pero daremos voz a todos los sectores implicados, queremos que sea un casting completo y equilibrado. Sobre Ibiza, también hablaremos de cultura y gastronomía, y hasta aquí puedo leer.

Comentaba que los ciudadanos de Ibiza tendrán voz en este programa.

Sí, porque lo que durante mucho tiempo se ha hecho en Balears y en toda España es tratar los problemas de los ciudadanos con sus representantes institucionales, sectoriales, patronales o sindicales. Pero, ¿por qué no hablar con alguien a quien no podamos ponerle debajo un rótulo con un cargo? Creo que el periodismo pasa también por escuchar a la gente sin intermediarios. En absoluto soy antipolítica, antisindical o antipatronal. Creo que las sociedades tienen que organizarse y que todos debemos tener nuestros representantes, pero de vez en cuando también está bien escuchar a la gente sin intermediarios.

¿La actualidad ibicenca se combinará con asuntos nacionales?

Sí, siempre que visitamos un lugar, escuchamos sus problemáticas y también sus fortalezas, porque no hablaremos sólo de lo malo, escucharemos a la isla. Además, llevaremos los asuntos nacionales, como hacemos todas las noches en Hora 25, con tres de nuestros mejores analistas [Daniel Bernabé, Lucía Méndez y Ángel Munárriz]. Pero esta vez, desde Ibiza, con nuestros oyentes de la isla participando de ello.

¿Qué imagen proyecta Ibiza fuera?

Creo que se tiene una visión de una isla absolutamente paradisíaca, que lo es, y, también, lamentablemente, una visión de una isla sobreexplotada en algunos ámbitos. Aunque también se tiene la visión de una isla que es consciente de esto y que se preocupa por mejorarlo.

Creo que su historia con la radio comenzó gracias a un profesor.

Desde muy joven tenía claro que quería dedicarme a la radio. Este profesor, que era de música, de solfeo, nos hizo grabar unas cintas de casete en las que fuéramos presentando canciones y explicando los tipos de música que habíamos decidido meter en esas canciones. Se la entregué y a los pocos días él volvió, me dijo que estaba bien y me preguntó de broma si no había pensado en hacer radio. A mí se me encendió algún pilotito rojo y desde niño y adolescente jugaba en mi habitación, en San Sebastián, a hacer radio musical. Ya en la adolescencia, cuando adquirí la conciencia política y la importancia de conocer bien el mundo del que me rodeo, junté mis dos pasiones: la radio y el periodismo.

Su trayectoria en la Cadena SER es muy amplia. Seguro que pasa más tiempo en la radio que en casa.

Sí, sin duda. La verdad es que a mí la SER me lo ha dado todo. Llevo 15 años en esta cadena y puedo decir que es mi Casa, con C mayúscula. La forma de trabajar, de entender el papel del periodismo en el mundo de la SER yo la he heredado y la llevo tatuada en mi piel y en mi forma de entender el periodismo.

Ha denunciado en su programa la polarización de la sociedad. ¿Esto puede hacer que se intente instrumentalizar políticamente a los periodistas?

Creo que ante la crispación, nuestra tarea es ser impecables en la aplicación de los criterios periodísticos. Cuando tenemos una información, debemos preguntarnos si es absolutamente cierta, si es relevante, y analizar y diagnosticar a quién beneficia y explicarlo. Si aplicamos bien los criterios periodísticos, nadie podrá instrumentalizarnos.

¿Hay riesgo de que los medios entren a formar parte de esta polarización?

Más que eso, creo que hay riesgo de que actores de esta polarización construyan plataformas que se hagan pasar por medios de comunicación sin serlo. Compartimos un ecosistema informativo con gente que se dice periodista, pero que lo que hace es intoxicar a través de webs que parecen medios. No todo lo que se publica en internet es periodismo. En este escenario, creo que hay oportunidades para quienes sí entendemos el periodismo como un ejercicio serio. Creo que el oyente o el lector es capaz de discernir un producto del otro.

¿Alguna entrevista que le haya marcado?

Al final las entrevistas que más marcan no tienen por qué ser las de personajes más conocidos. Recientemente me ha marcado una entrevista a Iván Garrido, que es activista por los derechos de las personas con VIH. Nació con VIH por una transmisión vertical de su madre. Vino al programa, se abrió y nos contó una historia tremenda de lo dura que ha sido su vida y de las agallas que ha tenido para recomponerse y convertir todo lo que ha padecido en un arma de activismo para ayudar a otras personas.

La radio ha vivido muchos cambios: el consumo a la carta, las grabaciones en vídeo o el auge del pódcast. ¿Esto es bueno o malo?

La verdad es que no le veo nada negativo a todo lo que traiga progreso y que haga que vayamos pegados a la evolución de la sociedad y, por tanto, de nuestros oyentes y sus hábitos de consumo. Creo que mientras no derive en una caída de calidad de nuestro contenido, que no lo hace, sino todo lo contrario, es absolutamente positivo y necesario que continuemos amoldándonos a los hábitos de consumo de nuestras audiencias.