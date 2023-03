Risto Mejide: "¿A quién hago daño expresando mi amor?"

La presentación es innecesaria. Risto Mejide (Barcelona, 1974) es Risto Mejide, un cometa mediático que arrastra en su trayectoria una brillante cola de éxitos, polémicas y marañas del corazón. Pero lo que de verdad él se quiere es escritor, y ahora publica la que considera su obra más redonda, 'Dieciseis notas. La pasión oculta de Johann Sebastian Bach' (Grijalbo), "una carta de amor a la vida vivida con intensidad".

¿Qué dice el Risto jurado al Risto escritor?

Pase de oro.

No tiene abuela.

No. Hace tiempo. En serio, los 11 libros anteriores eran un entrenamiento para este. Han sido tres años de investigación. Me despertaba a las 5 de la mañana –dormir está sobrevalorado– para escribir. Una obsesión.

Y al día siguiente de la presentación en Madrid, pam, la noticia fue su 'nueva ilusión'.

Si la prensa elige hablar de una de las invitadas, adelante.

Hombre, debe contrariar. Su propósito era romper algún prejuicio.

El prejuicio del nombre del autor. Muchos solo conocen mi faceta televisiva. Y pienso que si tengo algún talento es el de escribir. Es donde soy más yo. Y este libro ha sido una terapia. Explico mi manera de entender el amor, la amistad, la familia, el éxito.

'Utiliza' al bueno de Johann Sebastian.

Bach es un genio inabarcable que me inspira por su libertad, para continuar haciendo lo que hago, o para comenzar una relación con una mujer a la que prácticamente doblo la edad [Anna Magdalena Wilcke, segunda esposa de Bach, tenía 16 años menos que él].

¿Se siente un poco... genio?

Fui consciente de la medida de mi talento cuando me comparé, día a día, con Toni Segarra [creativo publicitario]. Él era Mozart y todos los demás, Salieri.

Parece que ha rectificado usted el rumbo.

¿Significa que antes me equivocaba?

Tan borde no es.

He evolucionado. Y en las 565 páginas del libro está lo que soy, lo que deseo, lo que temo...

¿La herida del adiós [de Laura Escanes]?

¿Cuánto hay de la vida de Almodóvar en sus películas?

"Su ausencia estalló en mil pedazos y lo ha dejado todo perdido de dolor". Eso escribe.

¿Eso solo me ha pasado a mí?

No, ciertamente. Ahora siente otra cosa.

Evidentemente.

'Reincide'. Otro amor de 27 años.

¿Cuántos me permite tener?

Los que quiera, faltaría más.

En mi primer matrimonio –que no conoce nadie–, ella tenía dos años más que yo. La madre de mi primer hijo, dos menos. Antes se discriminaba a las parejas del mismo sexo y hoy no lo hacemos, ¿verdad?

¿Considera que lo suyo es discriminación?

Sí. Y tengo datos de que se está produciendo. A mí si no me critican por la pareja, me critican porque me estoy quedando calvo, o porque estoy gordo. La única manera de que no te critiquen en este país es no hacer nada...

Igual tiene una parte de 'culpa'.

Nadie consigue ser querido por todo el mundo, ni siquiera Jesucristo. Pero hablábamos de la discriminación. Por privado, me escriben cada semana muchas parejas con diferencia de edad contándome sus dramas. "Gracias por normalizar algo que debería ser normal", me dicen. Porque lo que hay detrás de la discriminación por la diferencia de edad es machismo.

Parecería que fuera al revés.

A ver, una chica joven se enamora de un hombre mayor y la sospecha es que va por la pasta, que alguna cosa busca. No tiene criterio, ni libertad para enamorarse de quien quiera. Es decir, es una puta.

Tampoco es eso.

Es machismo disfrazado.

Quizá la crítica vaya más hacia usted.

A mí me acusan de pederastia. ¡De pederastia! Eso sí es un delito.

¿Lo ha denunciado?

Estaría todo el día en comisaría. Y no hay forma de cazarlos.

¿Cuál es su mejor defensa?

Al que se esconde detrás de un 'nickname' y me insulta, lo bloqueo y sigo con mi vida. Si defiendo [la causa] es por los dos millones de españoles que, según el INE, tienen parejas con diferencia de edad. No hay una palabra para describirlo. Y lo que no tiene nombre no existe.

Quizá si viviera sus amores con un perfil más bajo...

Expresando mi amor, ¿a quién hago daño? Para mí el amor significa una vida mejor.