Tres profesoras del colegio Portal Nou de Ibiza, Sonia Cardona como co-coordinadora de proyectos internacionales, Susana Torres, como jefa de Estudios, y Beatriz Antolín, maestra de Primaria, acudieron entre los días 12 y 17 de marzo a Estambul al segundo encuentro del proyecto Erasmus+ ‘Echo Project: Let’s recycle our nature to save our future’.

