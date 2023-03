La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MEBP) se ha concentrado este sábado en Madrid para pedir al Gobierno el blindaje de las pensiones en la Constitución, ya que en la actualidad "no están reconocidas como un derecho" y además no se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el portavoz de la MEBP, Joanen Cunyat, durante la presentación de la campaña "Somos 47 millones", cuyo objetivo es que las pensiones queden blindadas por la Constitución, ya que actualmente "son una recomendación" y no un derecho constitucional, además de que en la Carta Magna "no se mencionan las pensiones públicas y tampoco que no pierdan poder adquisitivo".

Cunyat ha remarcado que "hay que prohibir explícitamente que por cualquier proceso, activo o pasivo, se pueda privatizar el sistema de pensiones o la pérdida de su poder adquisitivo". A su juicio, las pensiones "no pueden depender de la zozobra económica o de una crisis bancaria como la que acaba de estallar", por lo que ha apostado "por la unidad, el consenso, la seguridad, la estabilidad y la certidumbre" frente a "la inseguridad, la incertidumbre o la división y el enfrentamiento".

Preguntado por la reforma aprobada recientemente, ha dicho que todo lo que sea mejorar las pensiones mínimas o la brecha de género son "buenas noticias", pero ha dejado claro una vez más que "una revisión cada tres años tiene que ser en el marco de que las pensiones estén blindadas en la Constitución".

Ese es el objetivo que une a las 500 organizaciones que forman parte de la Mesa -cada una de ellas con diferentes sensibilidades y opiniones-, ha dicho el portavoz, por lo que piden a los representantes públicos que hagan el mismo esfuerzo: "Unirnos los diferentes en un objetivo común".

Según ha dicho, espera que en los próximos meses puedan disfrutar de un debate con los portavoces del Pacto de Toledo para abordar este objetivo. Al acto de este sábado han asistido caras conocidas como la actriz Charo López o el músico Miguel Ríos, quien ha dicho a los medios que lleva mucho tiempo apoyando a la Mesa y que ha querido participar porque le parece "justa" la reivindicación de que las pensiones estén en la Constitución y que llamen a su defensa a más gente que a los pensionistas.

"Espero que vuestras pensiones sean muy justas y estén contempladas (en la Carta Magna) y no venga el capricho de un político de cualquier signo y pueda cambiarlas", ha dicho Ríos, al tiempo que se ha referido a los pensionistas como "el colectivo más marchoso del global de la sociedad".