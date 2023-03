La diseñadora Charo Ruiz, afincada en Ibiza, recibe el premio Marchenera del Año

«No me lo esperaba. No me lo podía creer. Hace mucho que salí de mi pueblo, cuando tenía apenas once años, y no esperaba que me hicieran un reconocimiento así», señala, emocionada, la diseñadora Charo Ruiz poco después de recibir el premio Marcheneros del año a la proyección exterior. El galardón, que se entregó en una gala celebrada en la localidad sevillana, reconoce la trayectoria de la diseñadora en el mundo de la moda «así como su capacidad para proyectar Andalucía y Ibiza en el extranjero».

El galardón, concedido por la Comisión de Cultura, Educación y Ocio del Ayuntamiento de Marchena, destaca que Ruiz exporta sus diseños a más de una veintena de países «y está presente en los armario del importantes actrices, cantantes, modelos y fashionistas internacionales». Lo último que se esperaba la creadora de Adlib cuando la llamó la concejala de Cultura del ayuntamiento sevillano, Ana del Pino, fue que le hubieran concedido el galardón. «Me siento muy agradecida de que, después de tantos años, el pueblo marchenero siga teniendo presente mi nombre y haya decidido premiar mi esfuerzo», explica la diseñadora, que continúa: «Es cierto que llevo muchos años establecida en Ibiza y que la siento como mi casa, pero tengo y siempre tendré un especial cariño a mi Andalucía y Marchena natal». La sevillana, afincada en Ibiza desde finales de los años 70, compartió el galardón con otros doce marcheneros y marcheneras del año: los artesanos de repostería Corpas (trayectoria profesional); las hermanas Hurtado Bellido, publicistas de Reclamos Humos (mujeres empresarias); el cantante Isaac Cruz Romero (trayectoria cultural); la profesora de la Universidad de Sevilla Teresa Duarte Atoche (investigación); los psicólogos que trabajaron en la pandemia e intervinieron tras la muerte de una mujer, arrollada por un tractor, durante la cabalgata de Reyes (solidaridad); el medio fondista Said Elbouchikhi (deportes); el maestro Eduardo Ternero Rodríguez (Educación); la Peña Cultural Flamenca de Marchena (asociacionismo); Cristina Villarreal Fraile. de Fraile Design (comercio digital); Pilar Rodríguez Ballesta, de la empresa de comidas para llevar Sabores de Casa (emprendimiento local), y, a título póstumo, el ebanista y lutier Juan Montero Aguilera. Además, se concedió una mención especial a Dolores Álvarez Buendía, que falleció en la Cabalgata de Reyes Magos de Marchena. En los últimos años la popularidad de la diseñadora se ha disparado después de que hayan lucido algunos de sus modelos figuras tan relevantes como doña Letizia, que ha escogido vestidos de la diseñadora en dos ocasiones, o Jennifer López, que luce un conjunto en una de las escenas de su última película, ‘Una boda explosiva’. Especialmente comentado fue el vestido estampado con chumberas y fondo naranja que lució la Reina el verano pasado en la recepción oficial a la sociedad civil de las islas en el palacio de Marivent.