El Teide tiene cinco agentes forestales para cuatro millones de visitantes al año

Cinco agentes forestales de medio ambiente para vigilar y controlar cuatro millones de visitantes cada año –3,7 de media en el periodo 1996-2021–. Es la realidad de Parque Nacional del Teide, el más transitado de Europa. Estos profesionales son los encargados de vigilar 19.000 hectáreas, el equivalente a otros tantos campos de fútbol. Solicitan aumentar la plantilla y denuncian carencias en las comunicaciones en muchos puntos del espacio natural protegido,

Enorme, disperso, con una nueva normativa pendiente de aprobación y gran afluencia de gente. El panorama ideal para unas agresiones que se han multiplicado los últimos tres años. Entrada a senderos prohibidos en moto o bicicleta; hogueras y chuletadas; presencia de caballos; partidos de fútbol improvisados o rodajes de anuncios donde no se puede ni se debe. De todo.

Eduardo González es el portavoz de la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan). Aporta algunos datos: "Son cinco –él no trabaja en el Parque–, para regular más de un millón de vehículos, 3.000 diarios, con 12,000 visitantes; manifiestamente insuficiente". Así lo reflejó el colectivo en sus alegaciones al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión, el PRUG, durante la exposición púbica. "Se sigue trabajando en él y respondiendo las aportaciones de personas y colectivos" aseguran fuentes de la Consejería de Transición Ecológica. Afmacan planteó en esas alegaciones que el PRUG debe incluir un control y vigilancia "realizados por personal funcionario con condición de agentes de la autoridad –los agentes medioambientales– para garantizar la custodia y protección de los elementos naturales, procesos ecológicos, flora, fauna, estructuras geológicas, yacimientos arqueológicos y todos aquellos otros valores del Parque Nacional del Teide".

González no quiere entrar en cuestión de competencias pero las transferencias en la gestión de este espacio natural del Estado a la Comunidad Autónoma y de esta al Cabildo de Tenerife (1 de enero de 2016) los ha dejado en cierto "limbo administrativo". Sentencia: "La cuestión es que faltan agentes".

Cuestión de RPT. La Consejería de Transición Ecológica aclara que "la gestión de la seguridad depende del Cabildo, pero los agentes en el parque de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno de Canarias". Añaden las fuentes del área que encabeza José Antonio Valbuena que "se han centrado primero los esfuerzos en la regularización y la consolidación de los agentes y ya se trabaja en la ampliación de los efectivos en todos los espacios naturales aunque los parques nacionales son una prioridad". "Este área –explican– se ha dedicado a fortalecer los puestos de trabajo existentes pero en la futura modificación de la RPT, desde que se habilite esa posibilidad, se va a ampliar el número de estos agentes".

La capacidad de carga del Parque Nacional empieza a estar saturada por el gran número de visitantes José María Pérez - Guía de montaña

Eduardo González recalca que "la masificación en el Teide ha ido en aumento a partir, sobre todo, de la pandemia del covid-19 y en momentos puntuales como las nevadas. La gente quiere ocio y busca el uso público de la naturaleza". Lo ve lógico, pero "no puede ir todo el mundo al mismo tiempo porque eso es un riesgo para la conservación ambiental. Hay que regular". Añade: "Tenemos el 48% de la superficie protegida, pero un fin de semana puede haber un solo agente desde Candelaria a Santiago del Teide. O la tarde de domingo, uno compañero en el Parque Nacional".

Hemos solicitado varias veces que los agentes de medio ambiente estén integrados en el 112 Jaime Coello - Pasa sin Huella

Calcula el ratio de agentes medioambientales necesarios en el Teide: "Un mínimo de quince solo con la superficie, sin el cálculo exacto de la carga de visitantes. Pero veinte sería mejor". Es fundamental poder cubrir bajas o vacaciones, factores que todavía complican más la labor de los cinco agentes actuales. En 190 kilómetros cuadrados "es imposible llegar a todo, pero menos aún sin la dotación adecuada de recursos humanos y materiales".

Otra petición de Afmacan es "hacer los servicios en pareja y no solos como ocurre ahora en muchas ocasiones. Por nuestra propia seguridad". Ostentan la condición de agentes de la autoridad y sus funciones, entre otras como colaborar en las emergencias, son las de, explica, "policía administrativa especial en materia medioambiental y judicial genérica"; es decir, pueden sancionar infracciones administrativas y delitos medioambientales.

Lo que no sea eso compete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los efectivos de la Guardia Civil, tanto de Tráfico como del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), son los que más transitan el Parque Nacional. Sin olvidar a los bomberos, al personal de Cruz Roja o de rescate del Gobierno de Canarias y a los agentes de los ayuntamientos colindantes. También los vigilantes jurados de seguridad contratados "que hacen su labor", valora González, «"pero no son agentes de la autoridad".

La asociación de agentes calcula que son necesarios <<unos quince como mínimo>> en el Parque

También los trabajadores del Cabildo en Carreteras o de Gesplan, contratados para labores de información o mejora de senderos. La consejera insular de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, asegura que trabajan en ampliar la plantilla de agentes medioambientales de la Corporación.

Eduardo González, con veinte años en la profesión, manifiesta que "hay que incidir en la labor educacional y sensibilizar sobre nuestro medio ambiente". Reivindica: "Las comunicaciones dentro del Parque Nacional se han quedado obsoletas y la señal de las emisoras no llega como debería para alertar de las emergencias. No hay cobertura de teléfono móvil y es necesario mejorarla".

Una opinión autorizada. José María Pérez Baso es desde hace 25 años guía de montaña y barrancos en la empresa especializada Patea Tus Montes. Una opinión autorizada. Entiende que "la capacidad de carga del Parque Nacional empieza a saturarse ante la masiva presencia de visitantes". Considera que "muchos tienen conocimiento y otros no distinguen un Parque Nacional de uno temático. Básicamente, los turistas". Da un ejemplo: "Volar un dron está prohibido aquí y en Japón, pero lo hacen con el riesgo que supone para la avifauna". Cree que "no podemos tener un guardia en cada rincón" y aboga por "una potente campaña de información al turismo". Sentencia: "Instagram y los selfies han hecho mucho daño". Advierte de que "en lugares como Lanzarote se empieza a hablar de turismofobia y eso es muy peligroso". Es partidario de la regulación en algunos entornos, pero no en otros, "porque no se le pueden poner puertas al monte; todos tenemos derecho a disfrutarlo". Un equilibrio complicado que requiere "consenso". Además, condena la agresión sufrida por un compañero el pasado febrero.

La voz crítica. Jaime Coello, de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello y el colectivo Pasa sin huella, que suelen denunciar las agresiones al medio ambiente, reflexiona: "El Parque tiene una plantilla de agentes de medio ambiente mínima que no puede atender eficazmente su tarea. Además, a pesar de las reiteradas peticiones, no están integrados en el 112". Considera que "Transición Ecológica del Gobierno de Canarias es responsable por no sacar las plazas necesarias. Es la administración competente porque lo que se produjo en su día fue una delegación de la gestión al Cabildo, no una transferencia".

El debate está en el difícil equilibrio entre disfrutar de espacios de ocio público y poder conservarlos

Subraya que "ambas administraciones permiten que se dé una situación muy peligrosa en los espacios naturales de la Isla: la de la impunidad más absoluta". El último ejemplo de "la situación de caos" en el Parque Nacional del Teide es, en palabras de Coello, "la autorización, no se sabe de quién y sin previo aviso, para cuatro rodajes simultáneos". Esto ha originado "la ocupación total de las zonas de aparcamiento más importantes lo que obliga a estacionar en lugares no habilitados con lo que se daña flora y fauna". Por otra parte, vigilantes de seguridad privada "realizan funciones sin tener competencias, como regular el tráfico". Concluye: "Si estuviera aprobado el nuevo PRUG, pues el actual tiene 21 años y está caducado, esto no ocurriría porque lo prohíbe". Considera "responsable" al consejero de Transición Ecológica "que mantiene bloqueada la tramitación, por razones que no quiere aclarar, del nuevo documento".