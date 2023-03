Can Pou: El bar más antiguo de Ibiza se reinventa como ‘trattoria’

En su libro ‘Comercios pioneros en Ibiza’, Alfonso Riera Alfonso explica que en los años 20 del siglo pasado el bar Can Pou dio un giro hacia su etapa de mayor esplendor. La familia Pou, formada en hostelería en Barcelona, trajo de la urbe una estética y una forma de trabajar que no se había visto en la Isla. «Los camareros vestían de pajarita y hacían reverencias», cuenta Riera, algo que le dio un sello de distinción al local que no tenían otros del puerto. Podriamos decir que se convirtió en restaurante-bar.

Ese estilo no se llevaba en Ibiza y, con los años, tuvieron que cambiar e igualarse a la categoría y servicio de los demás negocios de hostelería de la zona. En sus cerca de 150 años de historia, Can Pou ha tenido muchas vidas y esta primavera dará un nuevo giro para sumarse a la oferta de gastronomía italiana que florece en el barrio de la Marina en los últimos años. En la puerta del bar Can Pou aparece desde hace algunos días un cartel que anuncia la nueva apertura de Can Pou trattoria. Eso sí, sin cambiar de manos. Mariano Torres seguirá, tras 25 años como gestor, al frente del nuevo proyecto. Una etapa nueva para este establecimiento que, asegura, es fruto de la necesidad de adaptar la oferta al entorno y «seguir siendo competitivos». Resume: «Simplemente incorporamos más servicio de cocina». Atrás quedan años de intentar desarrollar un proyecto como café cultural, abierto todo el año, que supusiese una alternativa de ocio en la zona del puerto para la gente de Ibiza. Torres asegura que el cambio «no es por gusto, sino por necesidad». «En el puerto las cosas se han ido complicando. Teníamos esa idea de tener un espacio para la cultura que no cerrase en invierno, pero ha sido imposible. Hemos invertido mucho en hacer conciertos, presentaciones de libros, exposiciones... pero la realidad del negocio nos ha superado y si no hago yo este cambio vendrá un fondo de inversión y lo harán ellos», expone. Si bien la oferta de cafetería funcionaba muy bien, el gasto por cliente era muy bajo con la carta de bar-cafeteria. Es por ello que ahora se incorpora esta oferta de comida, que no es aleatoria sino fruto de un estudio de mercado y de un análisis razonado. En busca de personal Su idea es poder abrir puertas en el mes de abril. Ayer se podía ver a gente trabajando en el interior para habilitar el local antes de su apertura en primavera. Torres apunta que, como a la mayoría de empresarios, le está costando completar la plantilla. En el anuncio fijado sobre las puertas azules del bar, se anuncia que necesitan «cocineros, pizzaiolo, ayudantes, camareros, personal de limpieza y lavaplatos». Las entrevistas empezaron esta misma semana. El cambio en el negocio también es, precisamente, para poder hacerlo más atractivo para el personal. «Este es uno de los problemas graves que tenemos las empresas en la isla. No encontramos gente», lamenta. Asegura que incluso está ayudando a sus empleados con la vivienda y se queja de que las malas prácticas de unos pocos empresarios estén provocando la falta de empleados y que se meta a todas las empresas de hostelería en el mismo saco. Adaptarse o morir Torres indica que mantendrá el servicio de cafetería «para la gente de Ibiza» y sabe que seguirá contando con su parroquia, que cada vez es más escasa, lamenta. «En Ibiza todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando cierran negocios emblemáticos como la librería Vara de Rey o el cine Serra. Es algo que he visto demasiadas veces, pero es que la gente no iba y luego se rasgan las vestiduras», critica. De momento volverá a cerrar el bar en los meses de invierno, pero mantiene que su deseo es poder volver a abrir todo el año, como ha hecho durante mucho tiempo. Otros locales del puerto que solían abrir todo el año como el bar ‘Peixet’ o el café ‘La Estrella’, han cerrado este invierno por primera vez en mucho tiempo. «Esperamos que la puesta en marcha del parador nos pueda ayudar en esto, pero nosotros no decidimos, nos adaptamos», mantiene. También se debe señalar que ha habido incorporaciones en sentido contrario a la oferta invernal del puerto, como el ‘Oli Port’, que abrió por primera vez todo el año. Un poco de historia En torno a los años 1878 y 1886 nace el bar Can Pou en un momento de crecimiento de la ciudad extramuros. En el último cuarto del siglo XIX se construyeron también el Mercat Vell y sa Peixateria. Muchos edificios del barrio de la Marina conservan aún sobre los portales una reja en la que aparece su año de construcción, la mayoría de ellos entre la década de los 80 y los 90 de aquel siglo. Alfonso Riera marca su época de esplendor tras los años 20 del siglo pasado, otro hito en la historia de la ciudad. Joan Carles Cirer explica en ‘El turisme a les Illes Balears (1900-1950)’ que en los años 30 se produce una primera ola turística en Ibiza con la construcción de hoteles en la ciudad como el Gran Hotel de Vila (ahora Montesol) o el Hotel España. En 1934 la isla ofrecía 318 plazas turísticas. El movimiento en el puerto y el crecimiento del turismo favorecerán en esos años la consolidación de muchos negocios en la zona, entre ellos el bar Can Pou. En los años 50 la clientela de Can Pou estaba principalmente constituida por marineros. Coincidían en aquella época clientes ingleses y alemanes que armaban continuamente broncas por la II Guerra Mundial, según cuenta el propietario de aquella época, Agustí Torres, en un testimonio recogido por Alfonso Riera. Los camioneros se apostaban junto al bar para esperar las goletas que iban a la Península o a Mallorca. Cambios y modas que ha ido capeando el bar Can Pou durante siglo y medio. Ahora da una vuelta más en el complejo entorno portuario de Vila, sin ceder al traspaso del local, pero sumándose a la tendencia gastronómica de la zona en la actualidad para sobrevivir.