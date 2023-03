La lluvia ayuda a sofocar medio centenar de incendios en Asturias, mientras los vecinos reclaman medidas

La lluvia que comenzó a primera hora de esta tarde comenzó a apagar la práctica totalidad de los hasta 51 incendios que se han venido registrando a lo largo de este sábado, especialmente en el Oriente de Asturias y los concejos del Aramo. Según datos del 112, a última hora de la tarde las precipitaciones habían ayudado a sofocar todos los focos menos uno, en Nembra, Aller, donde a estas horas trabajan Bomberos de La Morgal y Proaza.

Muchos ganaderos sin escrúpulos aprovecharon esta ola de calor para prender fuego a parcelas que querían regenerar para pastos. Es el caso del incendio que requirió más atención por parte de los servicios de extinción, el registrado entre Calabrez y Sardéu, en Ribadesella, que arrasó las laderas el Alto de Liendre, donde se alza la antena de la Cope. Allí se emplearon a lo largo de esta mañana hasta dos helicópteros de extinción, uno del SEPA y otro de la brif de Ruente, en Cantabria, además de efectivos de Bomberos del SEPA de Llanes y Villaviciosa, bajo la supervisión del jefe de zona de Bomberos.

"Eran las diez de la noche y no había empezado. Ya por la mañana es cuando escuché los helicópteros, hasta ahora sin parar", aseguraba poco antes de la una de la tarde un vecino de la zona, Doro Candás Toyos. Las llamas arrasaron una zona que los vecinos llaman la Mofosa. "Yo ya he visto arder esa zona cuatro veces", aseguró. "Gastaron un montón de dinero en hacer un cortafuegos. La última quema controlada fue hace seis años", se quejó. La noche del viernes "hubo mucho viento del sur, desde luego saben cuándo prender fuego". Y opinó que "el monte se cuida pastiando, y no quemando, que todo termina bajando a los ríos y contaminando".

Varios concejos del Oriente se vieron especialmente afectados, como Cangas de Onís, Piloña (donde hubo hasta nueve fuegos) y Llanes. En el centro de la región fue Morcín el más golpeado, con cinco fuegos, visibles desde Oviedo, y culpables de que a la capital llegase un intenso olor a humo e incluso cayesen pavesa y hollín.

Hasta la una y media de la tarde se habían registrado incendios en los siguientes concejos. en Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caso, Grado, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Morcín, Onís, Oviedo, Parres, Piloña, Ribadesella, San Martin del Rey Aurelio, Somiedo y en Tineo.

Según el último parte publicado por el 112, a las 18.24 horas, el único incendio activo en la región se localiza en Nembra, en el concejo de Aller. Hasta allí se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Proaza y de La Morgal. Las precipitaciones registradas en prácticamente toda la región a lo largo de esta tarde han sido el mejor aliado de los equipos de extinción para sofocar las llamas.