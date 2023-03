Trabajo en Ibiza: Más ofertas de empleo que trabajadores en Sant Antoni

Unas 420 personas (de las casi 600 inscritas) han acudido este jueves por la mañana a la feria ‘Activa’t Portmany. Anem per feina’ en la estación marítima de Sant Antoni, para encontrar un empleo en esta iniciativa, en la que 36 empresas ofrecían más de 1.200 puestos de trabajo a través de entrevistas exprés que sirven para tener una primera toma de contacto con los candidatos. Entre los asistentes había parados de larga duración, personas con empleo que buscan cambiar de empresa (o incluso de sector) o jóvenes (algunos de ellos, estudiantes de instituto) que quieren dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

Es el caso de Daniela Castaño, que vive en Santa Agnès y cursa el primer año de bachillerato de artes escénicas en el IES Quartó de Portmany. Acude al ‘Activa’t’ para realizar varias entrevistas: «Estoy buscando algo de cara al público, pero tampoco me quiero poner exquisita porque no he trabajado nunca, así que lo que me toque», cuenta a este diario al salir de una entrevista con el grupo Balansat, que incluye varios restaurantes y un hotel. «Me han preguntado qué trabajo estoy buscando, si tengo experiencia, si soy mayor de edad y qué idiomas sé». En su caso, castellano y catalán nativo e inglés nivel alto. También está aprendiendo italiano.

Los profesores le informaron a ella y a sus compañeros acerca de esta feria de búsqueda de empleo y han acompañado a los estudiantes que han querido participar. Castaño no tiene decidido por qué carrera se decantará, aunque sus opciones son Artes Escénicas o algo relacionado con las Relaciones Públicas o protocolo de eventos. Esta joven de 17 años busca un empleo de temporada para ahorrar y costearse así estos estudios, pero también está abierta a trabajar por las tardes durante el curso. Xesca Guasch, del equipo de gestión del grupo Balansat, se encarga de realizar estas entrevistas exprés: «Las sensaciones son buenas porque normalmente, en este tipo de reuniones que engloban a todas las empresas, vas encontrando algunos perfiles interesantes. Es difícil porque al fin y al cabo hay mucha competencia y siempre buscamos los mejores perfiles, pero parece que funcionará bien». Los restaurantes del Club Náutico Ibiza y el de Sant Antoni, de este grupo empresarial, están abiertos todo el año, aunque «siempre se busca algún refuerzo de cara al verano». «Estamos buscando cocineros y camareros», detalla Guasch. En el hotel Balansat Resort, en Sant Miquel, los empleos que se ofertan son temporales -de seis meses al año- y en este caso «se busca gente del departamento de pisos, de lavandería, camareros…Hay más opciones».

Guasch explica que esta primera toma de contacto es útil «para conocer a la persona y ver en qué departamento y puesto está interesada»: «A partir de ahí les hago cuatro o cinco preguntas para ver, a nivel general, si pueden llegar a encajar». En caso de que la empresa tenga interés, realizará otro día una entrevista en profundidad para conocer mejor al candidato.

Stela sale contenta del evento puesto que ha conseguido concertar varias entrevistas para los próximos días. «Buscar trabajo así es más seguro, estás cara a cara, es algo cercano y directo», explica esta vecina de Sant Antoni de 41 años. «Hasta ahora he trabajado en hoteles y en restaurantes como camarera», añade.

Hay quien repite en ‘Activa’t’, como Ana María Jaramillo, que acudió también a la edición del año pasado. Es parada de larga duración ya que hasta no hace mucho ha estado trabajando en casa, cuidando a su hijo. «Vengo para buscar empleo, ya sea de temporada o para todo el año». Se ha entrevistado con más de un supermercado y también con un hotel. La feria se ha celebrado durante la mañana en dos turnos, de las 9 a las 11 horas y de las 11.30 a las 13.30. En el primero, Jaramillo ya había concertado una entrevista para el día siguiente [hoy] en un supermercado.

«Alquilar un piso en la isla es muy caro y falta mano de obra. En las entrevistas te preguntan si vives aquí todo el año porque algunos hoteles tienen habitaciones para trabajadores que vienen desde la península», señala esta residente de 46 años sobre el problema de la vivienda. Precisamente el grupo Balansat (como otras empresas) sí que ofrece algunas habitaciones para trabajadores, pero Xesca Guasch explica que «están muy demandadas».

Fernando Ripoll, de 16 años, ha terminado la ESO y, como por ahora no tiene decidido qué quiere estudiar, prefiere estar trabajando durante una temporada. «Me han preguntado por la edad, el nivel de inglés o la disponibilidad de horas». Ripoll se muestra abierto a varias opciones: «Busco algo de recepcionista, camarero o algún trabajo en tiendas». Preferentemente quiere un trabajo de todo el año. Acude a la feria para realizar varias entrevistas en los estands de tiendas, supermercados, hoteles y también en una cadena de comida rápida.

En el estand de Class Rent a Car entrevistan Vicent Costa y Begoña Rebollo. Rebollo, del departamento de Recursos Humanos, explica que le ha sorprendido ver a tanta gente joven, de entre 17 y 20 años, en busca de su primer trabajo, y subraya que esto no es un problema para su empresa: «Me gusta la gente que, siendo tan joven, es así de responsable». Los candidatos necesitan, eso sí, tener el carné de conducir, algo imprescindible para trabajar en este sector. Esta empresa tiene 12 oficinas en toda la isla y oferta distintos puestos. De hecho, ya ha participado en la feria de empleo de Santa Eulària y sí que sirvió, afirma Begoña Rebollo, para enriquecer las plantillas.

El gran problema

Por otro lado, no oculta su inquietud por la falta de personal: «Ofertamos bastantes plazas y ya sabemos cómo está el tema de la vivienda en Ibiza, y todo el mundo busca gente. Hay incertidumbre». En los dos o tres minutos que dura una entrevista exprés, Begoña Rebollo aprovecha para preguntar por el permiso de conducir, qué puesto busca el candidato, idiomas (al menos debe saber defenderse en inglés) y por la motivación: «Se trata de saber si les gusta el trato con la gente. Me da igual si no tienen experiencia en el sector, y por supuesto si es hombre o mujer, joven o mayor». Preguntada sobre los perfiles de inscritos que han visto, señala que hay diversidad: «Hay gente joven y gente que busca una segunda oportunidad porque normalmente les descartan en otros puestos de trabajo, no sé si debido a la edad. También hay quien busca un trabajo que es todo lo contrario de lo que ha estado haciendo hasta ahora». Los perfiles profesionales más demandados estaban relacionados, principalmente, con el sector de la hostelería, la restauración y el comercio, aunque también se ofrecían puestos en el sector transporte, sanitario, náutico, seguridad, construcción, administración o social, entre otros.

La concejala de Fomento de la Ocupación de Sant Antoni, Maria Ribas, se ha mostrado muy satisfecha con el balance de la jornada: «Estamos muy contentos, hay un gran ambiente. Es increíble la cantidad de gente que se acercará durante este día». También ha celebrado que «se ofertan más puestos de trabajo y hay más diversidad», así como que el número de inscritos también ha aumentado respecto al año pasado. Entonces 24 empresas ofertaron 900 puestos de trabajo, con alrededor de 300 inscritos. Aparte de la concejala Ribas, la alcaldesa accidental de Sant Antoni, Neus Mateu; la consellera insular de Promoción Económica y Empresarial, Maria Fajarnés, y el director de la oficina del SOIB de Sant Antoni, Xavier Rosselló, han inaugurado por la mañana este evento, que organiza el Ayuntamiento en colaboración con el Consell de Ibiza, el SOIB y Ports IB.