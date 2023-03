La tercera edición de la feria de ocupación ‘Activa’t Portmany. Anem per feina’ ha arrancado con la primera jornada dedicada a la formación. En total, han participado 96 personas en los talleres formativos y 139 en la corrección de currículums, según informa el Ayuntamiento en una nota.

La feria, que se celebra en la estación marítima de Sant Antoni, está organizada por la concejalía de Fomento del Empleo del Ayuntamiento, a través de las agentes de ocupación y desarrollo local (AODL) del programa SOIB Desarrollo Local, y cuenta con la colaboración del Consell de Ibiza, el SOIB y Ports IB.

La alcaldesa accidental de Sant Antoni, Neus Mateu; la concejala de Interior y Fomento de la Ocupación, Maria Ribas, y la directora insular del SOIB de Ibiza, Dolors Roig, presentaron esta primera jornada dando la bienvenida a los participantes, entre los que asistieron principalmente alumnos del IES Sa Serra y el IES Quartó de Portmany.

El evento, que tiene como objetivo facilitar oportunidades laborales y reforzar las contrataciones de personal de las empresas de cara a la próxima temporada turística, contará el jueves con la participación, finalmente, de 36 empresas que ofertarán más de 1.200 puestos de trabajo.

Corrección de currículums

La primera jornada ha estado dedicada a la formación con la charla ‘Cartera de Servicios del SOIB’, a cargo de Pilar Francés, técnica de mercado de trabajo del SOIB, y el taller ‘Planifica tu futuro profesional’ por parte de Pere Jimenez, del Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI) para el fomento de la creación de empresas y el autoempleo.

En la segunda parte de la jornada se ha llevado a cabo el taller de corrección de currículums, que ha contado con 139 personas inscritas, donde personal técnico de diferentes entidades colaboradoras (SOIB, Cáritas, Cruz Roja, Fundació Deixalles y DOIP) revisaron y corrigieron los currículums de los participantes, como preparación para la jornada de selección del 9 de marzo. De forma simultánea se han habilitado mesas informativas para que los centros de formación del municipio expongan su oferta formativa a los participantes. Los centros participantes fueron el IES Sa Serra, IES Quartó de Portmany, CEPA Sant Antoni, Escuela Oficial de Idiomas y Grupo Forum.

Entrevistas exprés

Este jueves se llevará a cabo la segunda jornada de selección con las entrevistas de trabajo exprés y presentación de currículums entre las empresas participantes y las personas candidatas.

Los perfiles profesionales demandados están relacionados, principalmente, con el sector de la hostelería, restauración y comercio, aunque también se ofrecerán puestos en el sector del transporte, sanitario, náutico, seguridad, construcción, administración o social, entre otros.

Las empresas y grupos empresariales que estarán presentes en la jornada del 9 de marzo son los siguientes: Es Nàutic, Eroski, Galeno Clinic, Grupo Mambo, Restaurante Es Náutic, Hipercentro, Insotel, Ibiza Rocks, Ocean Beach, All Solutions, OKU, Palladium- TRS, Sirenis, La Sirena, Stella Maris, Vibra Hotels, Asociación de Comerciantes de San Antonio, Ryans Lolas, Ibiza Karting, Casa María, WHSmith, Balearic Security & Protection SL, Seven Pines Ibiza, Azuline Hotels, Record go, LIDL, KFC-Pizza Hut, Amadiba, Turbo Rent a Car, Cana Xica, Solbahía, Sinergage, Etalentum, Areas, Invisa, Viajes Ibiza, Ibiza Tours & Island Bus, Blau Parc, Balearia y Class Rent a Car.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro del Pla Estratègic d’Ocupació Local de Sant Antoni de Portmany (2021-2023), está dirigida a personas de toda la isla que busquen trabajo o una mejora laboral, para fomentar el empleo, el autoempleo, la mejora profesional y la activación de la economía empresarial.