La escalada de precios seguirá en cerdo, pollo, huevos, lácteos nacionales y aceite de oliva

Los precios de alimentos tan básicos como la carne de pollo, los huevos , los lácteos elaborados en España o el aceite de oliva van a mantener durante las próximas semanas la escalada al alza, según adelanta el presidente de la asociación de distribuidores de Balears, Bartolomé Servera, a lo que añade una advertencia adicional: aunque hay algunos productos cuyo valor comienza a estabilizarse, no se ven en el horizonte descensos que puedan aliviar el bolsillo de los ciudadanos.

Servera ya anunció a principios de año que la supresión y reducción del IVA que el Gobierno central fijó a partir de enero en algunos de los componentes básicos de la cesta de compra se iba a notar durante muy poco tiempo a la hora de pagarlos, y los últimos datos sobre inflación han terminado por darle la razón. A lo que ahora añade que la escalada de los precios en muchos alimentos sigue sin tocar techo.

Los que se encarecen

Los productos que van a registrar los encarecimientos más apreciables durante los próximos días incluyen la carne de cerdo y los embutidos, y en este sentido señala que basta con mirar la evolución del jamón.

En este grupo aparece también el pollo y los huevos, apartado en el que lamenta que «la gripe aviar no es culpa de nadie», pero sobre el que reconoce incluso problemas para contar cubrir toda la demanda existente en el caso de los huevos.

Los productos con evoluciones al alza en su valor incorporan igualmente a los lácteos, pero con el matiz de que se trata de los producidos en España debido al sacrificio de vacas que se realizó cuando muchos ganaderos tenían dificultades para hacer frente a los costes de producción, «una estrategia que ahora estamos pagando», subraya el presidente de la patronal balear de distribuidores. Este caso explica también los problemas existentes para disponer de todas las variedades, «y lo que me preocupa es qué pasará cuando lleguen millones de turistas a Balears durante la temporada alta».

El matiz de que este último problema afecta a la producción española se explica porque Bartolomé Servera subraya que los lácteos de otras zonas de Europa, como en el caso de Francia u Holanda, muestran la posibilidad de que incluso registren un ligero descenso en su precio.

También pronostica encarecimientos en el azúcar y derivados, o en aquellos que incorporen una elevada cantidad. En este sentido, vaticina una notable subida para este verano en los helados.

Añade a este listado el aceite de oliva debido al aumento del valor de la nueva cosecha, y algunos pescados, como el salmón noruego, aunque achaca este último caso al incremento de la presión fiscal que ha registrado.

Los que se estabilizan

Por el contrario, comienza a estabilizarse el precio del trigo y derivados, para el que no se prevén encarecimientos a corto plazo, al igual que el del café, que es uno de los más consumidos, según destaca.

Tampoco se espera para los próximos días una inflación apreciable en las pastas o el arroz.

«El mercado no se estabilizará hasta que el mundo se estabilice, y ahora no lo está», afirma Servera

Sin embargo, hace especial hincapié en que no se prevén reducciones apreciables en el coste de ningún producto básico de la cesta de la compra, lo que supone que las familias van a tener que seguir haciendo esfuerzos para llenarla.

El presidente de los distribuidores de las islas concluye que la política de reducir el IVA y poner un tope en los márgenes de beneficio de las cadenas de alimentación estaba abocada al fracaso debido a que «es imposible controlar toda la cadena de producción» y a que si los costes suben para el ganadero, por poner un ejemplo, es evidente que el precio de la carne para el consumidor final también se incrementará.

«Desgraciadamente, el mercado no se va a estabilizar hasta que el mundo no se estabilice, y en estos momentos no lo está», añade, de ahí su escepticismo ante las iniciativas que se están adoptando desde el Gobierno central y las reuniones que desde los Ministerios se están teniendo con los diferentes sectores implicados para frenar la inflación en la alimentación.

Por otro lado, y a la vista de los contactos que los distribuidores de alimentos y bebidas de las islas están manteniendo con hoteleros y restauradores, Bartolomé Servera comparte la previsión de que se está a las puertas de una Semana Santa que va a ser muy buena desde el punto de vista de la actividad turística, con el correspondiente aumento de la demanda.