Maria del Mar Bonet, Cris Juanico y Ressonadors hermanan la música de Balears junto a la Simfònica

La mallorquina Maria del Mar Bonet, el menorquín Cris Juanico y los pitiusos Ressonadors harán «un poco de ‘balearidad’» junto a la Simfònica con «el lenguaje más universal, la música», como dijo ayer el portavoz del grupo de Ibiza y Formentera, Joan Barbé. Los artistas hermanarán de este modo el archipiélago con cuatro conciertos conjuntos, uno en cada isla, para conmemorar los 40 años del Estatut d’Autonomia. El primero se celebrará el 10 de marzo en el Teatre Principal de Palma y todos ellos servirán para aproximar a público e intérpretes de Balears, «tan cerca y tan lejos» al mismo tiempo, según añadió sobre cómo se sienten «muchas veces» los colectivos musicales de las diferentes islas.

Los demás conciertos serán el 25 de marzo en Ibiza, el 26 de abril en Menorca y aún sin fecha en Formentera; y las entradas solo costarán cinco euros, que irán a beneficio de los afectados por los terremotos de Turquía y Siria, tal como destacó la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern, Mercedes Garrido. De todas las actividades que su conselleria ha organizado para recordar el aniversario del Estatut, que se celebra mañana, «esta es una de las que más ilusión hace debido a que engloba lo que somos como tierra», especificó en referencia a que los intérpretes «representarán la unidad de las cuatro islas y lo que son capaces de avanzar en 40 años».

Los conciertos ofrecerán una propuesta musical de cada lugar, «una pequeña degustación» para que en Mallorca conozcan mejor la creación de Menorca, Ibiza y Formentera, y viceversa, a través de un espectáculo dividido en tres partes. Empezará con tres temas del grupo Ressonadors, seguirá con cinco composiciones de Cris Juanico y concluirá con el broche de oro de Maria del Mar Bonet. Las canciones han sido elegidas por ellos mismos basándose no solo en las más representativas, sino también pensando en lo que se celebra, como por ejemplo el tema Les Illes, de Bonet, además de «tener en cuenta que pueda haber lucimiento de la Orquestra Simfònica», dijo Juanico.

Ressonadors - ‘Anàrem a Sant Miquel’ - ‘Jo tenc una enamorada’ - ‘Visc a Formentera’

Cris Juanico - ‘Si vens’ - ‘Com un infant’ - ‘Na Cecília’ - ‘Un vol de miloca’ - ‘Enmig del desert’

Maria del Mar Bonet - ‘Merhaba’ - ‘Les Illes’ - ‘La dansa de la primavera’ - ‘Des de Mallorca a l’Alguer’ - ‘La jota marinera’

El menorquín resaltó que la formación «sirve de eje entre las islas y también entre músicas», ya que además de la clásica se ha abierto a otras composiciones en numerosas ocasiones. Lo podrán comprobar los espectadores que no conozcan el disco Altament Sensible, publicado el año pasado por el músico de Ciutadella y la orquesta, donde suenan algunas de sus canciones más populares. En los conciertos de celebración del Estatut interpretarán Si vens, Com un infant, Na Cecília, Un vol de miloca y Enmig del desert.

Le precederá la agrupación de las Pitiusas con el emblemático tema Jo tenc una enamorada, así como Anàrem a Sant Miquel y Visc a Formentera. Según contó Barbé ayer en la presentación de los conciertos, Ressonadors es un grupo coral que rescata canciones tradicionales de ambas islas, al igual que hizo con anterioridad Uc.

Para terminar, Maria del Mar Bonet interpretará Merhaba, Les Illes, La dansa de la primavera, Des de Mallorca a l’Alguer y La jota marinera, por supuesto también con la Simfònica. El conseller de Cultura, Miquel Company, puso de relieve su papel «vertebrador de la cultura de Balears», porque la orquesta «es de todas las islas y cuenta con músicos de cada una de ellas». Además, se congratuló de que los conciertos del Estatut permitirán al espectador hacer «un viaje de estilos, generaciones y vivencias», debido a la variedad de propuestas musicales.

Unión visual y sonora

El director de la formación, Pablo Mielgo, incidió en que aglutina a las cuatro islas «de forma visual y sonora», tal como ha hecho en sus 35 años de vida, y con este nuevo espectáculo dará «la oportunidad de conocer las identidades» de Balears a través de la música, con el aliciente añadido de «la artista balear y ciudadana universal y mediterránea», añadió.

Por otra parte, el responsable también habló del concierto que la Simfònica ofrecerá el jueves 9 en el Auditorium de Palma con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Comenzará con el estreno de la obra Revelacions, compuesta por Mercè Pons, a la que seguirá Hommage an Clara y la Sinfonía nº 1 de Florence Price, la primera mujer afroamericana en ser reconocida compositora, con la soprano Lisa Larsson.