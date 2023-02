¿Se puede diferenciar si un niño o una niña estudia en un colegio público o en uno privado por su forma de relacionare con los demás? La protagonista del último vídeo viral cree que sí y así lo ha dejado claro en una reflexión que ha compartido con sus seguidores. Belén trabaja en una tienda de golosinas que tiene varios locales por la ciudad. La joven rota por las tiendas y ha notado grandes diferencias en la clientela de la tienda que está al lado de un colegio público frente a la que está junto a un colegio privado. "La diferencia de educación es abismal", sentencia.

"La humildad se nota. En la tienda que está al lado de dos colegios privados parece que todos los niños te vacilan y te tratan mal", explica al inicio del vídeo. Dice sentirse mucho más cómoda en la tienda que está al lado de los colegios públicos y cuenta una anécdota que le ocurrió cuando reponía chucherías. Según explica, un niño se le acercó y le preguntó si podía ayudarla. Ella le dijo que no hacía falta y el chaval le explicó que se había ofrecido a echarle una mano porque tenía un poco de prisa y quería que le cobrase pronto. Además, destaca que en la tienda de al lado del colegio público todos lo niños dicen "hola" y dan las "gracias".

Su testimonio ha generado cientos de reacciones. Muchas personas dicen estar de acuerdo con las afirmaciones de la joven. Otra, en cambio, consideran que no es culpa de los colegios porque "la educación nace en casa". "Me confirma que la educación (ojo que soy profe y ando en la academia de sol a sol) no es solo la que se recibe en las aulas. Es eso que te hace interiorizar elementos tan básicos y necesarios como la humildad", comenta una usuaria.