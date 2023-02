El Departament de Transports del Consell Insular d'Eivissa ha reforçat el servei d'autobús al municipi d'Eivissa amb la posada en marxa de la línia L45B, una variant de l'L45 que té l'objectiu de donar servei als pacients del centre de Salut de Vila amb un recorregut alternatiu i que començarà a operar a partir del dilluns 27 de febrer. A més, està previst que, pròximament, s'inclogui en l'itinerari una parada a l'estació marítima de Botafoc.

A més de les dues parades habilitades al Centre de Salut de Vila s'incorporaran a l'itinerari de la línia L45B les d'Ignasi Wallis, dos a l'aparcament des Gorg, Ibiza Gran Hotel, Talamanca i Pacha. Quan s'ofereixin aquestes parades l'autobús no aturarà a la zona de Dalt Vila com fa l'L45 (Teatre Pereira, Museu d'Art Contemporani, sa Carrossa, Ajuntament, Dalt Vila, Ajuntament, sa Carrossa, Museu d'Art Contemporani i carrer de Pere Sala, 3). Per tant, el vehicle de l'L45B començarà el seu servei a Vara de Rei i es dirigirà directament a la nova parada habilitada a Ignasi Wallis, 16.

En concret, els horaris d'autobús de la línia L45B són, de dilluns a divendres, els següents: 8:15, 9:15, 10:15, 11:15,12:15,13:15,14:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:15 i 21:15 hores. En canvi, els dissabtes, diumenges i festius el reforç de l'L45B partirà de Vara de Rei a les 9:15, 10:15, 11:15,12:15 ,16:15, 17:15,18:15, 19:15 i 20:15 hores.

Quant al servei habitual de l'L45, el primer autobús que partirà de Vara de Rey en direcció al Teatre Pereira serà a les 7:45 hores de dilluns a divendres i a les 8:45, dissabtes diumenges i festius i es mantindrà el mateix horari.

L'horari complet i els itineraris de l'L45 es poden consultar a la pàgina web del TIB (Transports Illes Balears) https://eivissa.tib.org/es/web/cie/autobus/linia/45