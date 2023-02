El Govern mantiene que no se puede cobrar por las maletas en la cabina

Alonso detalló que la norma europea prohíbe que se cobre por este suplemento, si bien reconoció que existen diferentes interpretaciones judiciales sobre si la compañía aérea puede o no cobrar un extra por permitir subir la maleta a la cabina. Por ello, el director de Consumo cree que también Europa se debería implicar ante esta polémica, para fijar un criterio único, de obligado cumplimiento por parte de las compañías.

Esta dirección general presentó el lunes la memoria de las actividades del pasado año. Consumo vigila la actividad económica, en varios sectores, para evitar que las empresas puedan abusar del consumidor. Una labor que se desarrolla en varios sectores, como por ejemplo la alimentación, la energía o el transporte. Todas las irregularidades que se han descubierto han terminado en propuestas de sanción por valor de 1,3 millones de euros. De todas estas multas, las empresas han abonado, como pago anticipado, un total de 354.000 euros. El resto de multas están en fase de alegaciones.

Por sectores, en alimentación los inspectores se centraron sobre todo en el control de la declaración de origen y calidad de los aceites de oliva que se venden a los consumidores en Balears. Esta inspección concluyó con quince expedientes de sanción, ya que se estaban comercializando como aceite extra virgen productos que no tenían esta calidad. Esta sanción se impuso, tanto a grandes superficies y supermercados, como a empresas suministradoras. La inspección de Consumo también se ha centrado en comprobar si los supermercados han rebajado el IVA de algunos productos y muchos no lo habían hecho.

Detectan engaños en las ofertas para cambiar de compañía eléctrica

Los inspectores del departamento de Consumo han detectado numerosos casos de publicidad engañosa en las ofertas que reciben los consumidores para que cambien de compañía energética. Estas empresas se están aprovechando del incremento del precio de la energía para captar clientes, pero lo hacen ofreciendo una serie de descuentos que después no aplican. En muchas de estas ofertas se asegura al cliente que tendrá un descuento sin cambiar de compañía que suministra la energía, pero no especifica que lo que cambia es la empresa comercializadora. Muchos clientes han acudido a Consumo para denunciar que no se están beneficiando de estos descuentos por los que aceptaron la oferta.