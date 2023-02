Carnaval en Ibiza: Un entierro que sigue muy vivo en el Parque de la Paz

A mucha gente le habrá extrañado la ausencia de la Asociación de Vecinos de es Clot en la rúa del domingo en Vila. No hay por qué preocuparse, ya que su continuidad no corre peligro y sigue tan dinámica como antaño. Desafortunadamente, la gripe A afectó a varios de sus componentes más activos y les impidió prepararse a tiempo para el desfile de Carnaval, pero este miércoles por la noche no han fallado y han vuelto a dar ejemplo de participación con el entierro de la sardina.

La celebración ha recuperado también la torrada popular de sardinas. El año pasado, aunque regresaba la fiesta previa a la cuaresma tras su suspensión en 2021, se descartó llevar a cabo el reparto de pescado asado para evitar aglomeraciones y posibles contagios de covid. Así pues, con la vuelta a la normalidad, más de 400 personas que han acudido a la cita han acabado con los 80 kilos de sardinas que aporta el Ayuntamiento de Ibiza para la fiesta. Mucho antes del ágape, los miembros de la Asociación de Vecinos de es Clot ya estaban poniéndose a punto para animar la velada. La salida A las seis y media de la tarde, en la sede de la asociación, en la calle Agapito Llobet, ya estaban engalanados los 35 participantes en el cortejo. Todos de riguroso luto y complementos azules (boas y pelucas para las plañideras, mientras que los hombres se adornan con bufandas y cintas en el sombrero). En anteriores ediciones, era el rojo el que se combinaba con el negro, pero este año se ha optado por cambiar de color para que fuera a juego con la sardina protagonista. Desde hace 15 años, cuando los vecinos de es Clot empezaron a organizar el entierro, Toni Colom se encarga de preparar el montaje que se saca en procesión Desde hace 15 años, cuando los vecinos de es Clot empezaron a organizar el entierro, Toni Colom se encarga de preparar el montaje que se saca en procesión por el barrio hasta la pira del Parque de la Paz. Da forma al cuerpo de la sardina con papel de periódico y luego la envuelve con espuma eva. Los barandales que cargan el ataúd también los remata con tela brillante de carnaval, azul como el cadáver, y varias flores. Colom invirtió dos meses en completar el conjunto. Anna Pavlova El espectáculo corre a cargo del taller de baile que imparte Victoria Balanzat en el local social de los vecinos de es Clot. En su honor, y el de toda la gente que se dedica la danza, la sardina de este año se bautizó con el nombre de ‘Pau Love’. Es un juego de palabras con el Parc de la Pau y la bailarina rusa Anna Pavlova. Entre el público, que doblaba el del año pasado, se apreciaba que se avecinan elecciones con la elevada presencia de políticos Antes de comenzar el desfile, el grupo aprovechaba para grabar unas secuencias para un vídeo que prepara el fotógrafo Joaquín Rosauro, con entrevistas a Balanzat y a su marido y presidente de la asociación, Pepe Pérez, al que han presentado como «el alcalde de es Clot». El cortejo ha partido puntualmente a las siete de la tarde, acompañado por una docena de componentes de la Agrupación Musical Nuestro Cristo del Gran Poder, de la parroquia del barrio, la Mare de Déu del Roser. Veinte minutos después, han llegado al escenario del Parque de la Paz para desfilar bajo el son de ‘Soy de Santurce’ antes de empezar su espectáculo con ‘La Puerta de Alcalá’. Entre el público, que doblaba el del año pasado, se apreciaba que se avecinan elecciones con la elevada presencia de concejales del equipo de gobierno y representantes del PP municipal.