Sergio Garrido, 'paparazzi' en Ibiza: «A Froilán le iría muy bien venir conmigo a ‘Supervivientes’»

Las largas esperas, teleobjetivo en mano, a pleno sol en el verano ibicenco han preparado a Sergio Garrido, para lo que se le viene encima en ‘Supervivientes’. De eso, al menos, está convencido el popular paparazzi, que mañana se marcha rumbo a Honduras para participar en la última edición del reality de Tele5. «Me había presentado al casting en varias ocasiones y nunca me habían cogido. Pero en octubre me llamaron y me marcho a vivir la experiencia. Me encanta», comenta a punto de marcharse a un curso de apnea, al que se ha apuntado con el objetivo de mejorar sus aptitudes acuáticas, algo importante en el programa.

En realidad, el curso de apnea lo tendría que haber hecho hace ya unos días, pero andaba detrás de Froilán y de su marcha a Abu Dabi. «Su vuelo salió tarde y ya no llegué», explica. «Froilán es buena gente. Me cae genial. En Abu Dabi está genial, pero le iría muy bien venir conmigo a ‘Supervivientes’», señala.

Su idea, cuando le comunicaron que era uno de los 16 famosos escogidos para el concurso, era prepararse a fondo. Hacer dieta, coger fondo, practicar apnea, aprender a hacer fuego... Pero, al final, lo único que ha hecho es el taller que tenía previsto ayer por la tarde. «Todo el mundo te dice que hagas esto y que hagas lo otro. Gente que ya ha ido, compañeros, te dicen una cosa y la contraria, así que me voy a pelo», comenta. De hecho, ni siquiera se ha preocupado de intentar hacer fuego, uno de los grandes problemas al que se enfrentan los supervivientes edición tras edición. «Las maderas de aquí no son las que te vas a encontrar allí. Tampoco las condiciones. Quizás aquí consigues hacer fuego y luego allí no. Cuando tenga que hacer fuego, lo intentaré hasta conseguirlo y cuando tenga que pescar, pues lo mismo», afirma Garrido, quien, aunque quede finalista en el concurso, volverá este verano a la isla a cazar famosos con su cámara. «Es lo que llevo haciendo los últimos doce años y es lo que seguiré haciendo», apunta.

«Junio, julio, agosto y septiembre estaré ahí, en Ibiza, haciendo la temporada», afirma. Asegura que estará en la isla con su cámara en búsqueda de famosos. Incluso aunque gane, algo que considera «muy difícil». De hecho, Garrido confía en que los amigos y la gente de la isla que le aprecia le apoye en el concurso.

Es consciente de que va a ser duro. De que va a pasar hambre y frío, de que puede sentirse muy solo, de que va a echar de menos a su familia y a sus perros, de que se lo van a comer los mosquitos... «Pero me apetece mucho. Además, sé que me va a venir bien. Aunque sólo sea para adelgazar, que estoy en 105 kilos ahora mismo», comenta el paparazzi, que tiene ya preparada la maleta con lo que pueden llevarse a la isla: tres bañadores, dos camisas, un anorak para las noches... «Nos han dicho que la de este año es la edición más extrema. Cambian la ubicación y, además, llegamos en plena época de lluvias», relata Garrido, que explica también que el equipo psicológico del programa ya les han advertido de que sufrirán «una gran crisis» cuando lleven entre dos y tres semanas: «Nos han avisado de que todos pasaremos por ella y que querremos abandonar».

A las calamidades que sabe que pasará no les tiene miedo, aunque sí «respeto». «Además, no me gusta la arena ni el pescado, que es lo único que hay allí», señala. También les tiene respeto a sus compañeros de aventura. Él ya sabe quiénes serán todos, aunque la cadena aún no ha acabado de hacerlos públicos. De momento, se sabe que compartirá aventura en Honduras con Raquel Mosquera (viuda de Pedro Carrasco), Gema Aldón (hija de Ana María Aldón), Adara Molinero (participante de realities), Patricia Donoso (personaje del mundo del corazón), Jaime Nava (exjugador de la selección española de rugby), Arelys Ramos (madre de Yulen Pereira), Johan Wiergo (tiktoker) y Ginés Corregüela (experto en bocadillos gigantes). No se ha puesto en contacto, y asegura que no piensa hacerlo, con ninguno de ellos: «Quiero conocerlos allí», indica. «Alguien puede caerte muy bien de primeras y luego acabar fatal. Yo me llevo bien con todo el mundo y mi idea es ser como soy en mi día a día: simpático, una persona que no quiere hacerle daño a los demás y con ganas de ayudar», añade.

Tiene claro cuál es su punto fuerte en el concurso: «El coco. Tengo mucha fuerza mental». También que la rueda infernal, la dura prueba en la que se decide el líder semanal no se le va a dar bien. «Al final es la audiencia la que decide y confío en el público», indica Garrido, al que no asusta el conocido como «destierro»: «Al revés, debe ser una experiencia maravillosa estar tú solo, que te vayan llegando compañeros e ir cargándotelos cada semana», comenta riendo el paparazzi, que piensa ya en las fotos más buscadas del próximo verano en Ibiza: «Harry y Meghan, en un barquito sería un fotón. Y me gustaría hacer a Brad Pitt o a DiCaprio, al que le gusta mucho Ibiza, con su nueva novia». Puestos a elegir, confiesa que le encantaría pillar a Íñigo Onieva de despedida de soltero en Ibiza antes de su boda con Tamara. «Que venga, que venga, que lo vamos a cuidar muy bien», afirma.