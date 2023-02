Las realidades de Evarist Torres

La realidad como concepto lleva dentro su propia negación. ¿Qué es la realidad? Para el artista ibicenco Evarist Torres (Ibiza, 1970), «no es una, hay múltiples realidades, tantas como personas». ‘Realitat’ es el título del proyecto que presenta este fin de semana en el Casal Solleric de Palma, en el marco de la exposición de la octava edición de Illes d’Art de Es Far Cultural, que se celebra con motivo de la Diada de Balears y que reúne obras de cuatro artistas de las islas: además de Torres, la menorquina Ivana Ray y los mallorquines Arantxa Boyero y Bartomeu Sastre. La muestra incluye audiovisual y performance y un coloquio posterior a la presentación de cada proyecto.

«‘Realitat’ se refiere a todas las realidades posibles, a la que observamos y que a menudo pensamos que es la única posible pero también a la que se da más allá del microscopio, tan misteriosa, o la que aparece a millones de años luz de nuestra galaxia... y todas son igual de reales. Y luego está cómo percibimos las personas una misma realidad, dependiendo de nuestro sustrato de conocimientos o experiencias», explica este artista que trabaja con la imagen y con su distorsión y manipulación, siempre de forma experimental y poniendo a prueba las certidumbres de la percepción.

En la reflexión sobre la realidad de Evarist Torres influye también su propia experiencia: «He tenido algún capítulo de brote psicótico y en esos momentos la realidad que experimentas es muy diferente a la que estoy viviendo ahora, por eso pueden ser muchas [realidades] a la vez. Esto ha influido de alguna manera en mi trabajo, no sé decir cómo, pero el hecho de conocer otras percepciones, otras realidades, te abre a nuevos campos de experimentación y de investigación».

Un artista y un físico cuántico

La investigación artística de Evarist Torres está ligada a la ciencia: en la pieza audiovisual que presenta el sábado, colabora el físico cuántico Gonzalo Manzano, investigador del Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos de la Universitat de les Illes Balears (UIB). «‘Realitat’ es una aproximación al universo de la física cuántica en un intento de acercar dos ramas del conocimiento como son el arte y la ciencia y que tienen bastante en común: en las dos hay investigación, cierta abstracción, ensayos prueba error», prosigue Torres.

El científico se refiere en el vídeo «a algunas de las singularidades que se dan a una escala subatómica, como la dualidad de una partícula, la posibilidad de la existencia de otros universos o la teletransportación cuántica», explica el artista, que grabó las imágenes del vídeo este verano en ses Feixes, cerca de Talamanca. Torres manipula y transforma a su vez la realidad que graba y la convierte en un paisaje onírico en el que sumerge al espectador y que sugiere otras realidades posibles, como la cuántica.

‘Realitat’ dura 10 minutos y ha sido editada por Chus Lana. «La física cuántica muestra una realidad inquietante y misteriosa que no podemos percibir, es invisible para nuestros sentidos, pero es la que configura toda la realidad que experimentamos -señala Es Far Cultural sobre la pieza audiovisual de Torres-. Algunos postulados afirman que un electrón no existe hasta el momento que lo observamos. El hecho de ser observado da su calidad de existencia. La rareza y el azar se imponen y los universos en los cuales existimos se multiplican. Y todo es muy real».

Pero ¿cómo llega Evarist Torres a la física cuántica? A través de su actual pareja, la científica Aranxa Lana, investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea): «Es ella la que me pone sobre la pista y empiezo a leer e investigar sobre el tema. He ido conociendo a otros científicos, físicos, biólogos... y este contacto cercano me influye y lo traslado a mi trabajo», relata el artista.

El vínculo entre arte y ciencia

Torres subraya el vínculo entre arte y ciencia: «Son dos campos que tienen un funcionamiento bastante similar: trabajos de campo, investigación, presentaciones, residencias... son procesos que a nosotros como artistas tampoco nos son tan extraños. Pero a la vez son materias muy diferentes, mientras que a la ciencia se le exigen unos resultados empíricos comprobables, el arte solo tiene que rendir cuentas ante la opinión pública. La ciencia es un campo muy interesante para los artistas donde experimentar y buscar nuevas fuentes de inspiración. No sé qué puede hacer el arte por la ciencia, pero no deja de ser significativo que los centros más importantes del mundo de investigación, como el CERN o el MIT, tengan programas de residencias para artistas donde trabajan codo con codo con científicos», reflexiona.

Tras el incendio de sa Talaia

Torres también expone estos días en el espacio Taca de Palma ‘Després de l’incendi cenizas quedan’, junto con la grabadora y artista Patty Chacana, un proyecto fotográfico con imágenes de sa Talaia de Sant Antoni tras el incendio que destruyó el bosque. Torres, que es de Sant Antoni, fotografió el paraje desolado la pasada Navidad, cuando subió hasta la capilla que está en la cima junto a un amigo «de toda la vida». Juntos volvieron a recorrer el camino que tantas veces habían andado en su adolescencia y juventud, pero esta vez con otro propósito, con otra mirada y con una cámara.

Algunas de esas imágenes sirvieron de inspiración a Chacana para hacer grabados que tienen como nexo la naturaleza muerta. Torres ha manipulado las fotos con un proceso mecánico digital, las ha imprimido con risografía, las ha escaneado y las ha vuelto a imprimir, en ese proceso desafiante y experimental que caracteriza toda su obra y en el que la imagen acaba siendo algo distinto, perturbador, extraño, y transmitiendo otras sensaciones que ponen a prueba nuestras certezas.