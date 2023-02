Breve nota aclaratoria antes de empezar: vamos a hablar de Tik Tok, una red social de vídeos cortos en vertical (pensados para ver en el móvil) y que se van sucediendo en una cascada infinita según se hace scroll (mover el dedo por la pantalla). Bailes, retos virales, doblajes o humor clásico de caídas y perritos corriendo se acumulan en un bucle audiovisual sin fin. "Nuestra misión consiste en potenciar la creatividad y hacer disfrutar a la gente", se define la compañía digital.

Hecha las presentaciones, comencemos. La política valenciana ha desembarcado en TikTok. Olvídese de Instagram, Facebook o Twitter, la red social de moda en la que los partidos ponen sus ojos para el próximo ciclo electoral es en esta plataforma que a muchos de los lectores le sonará a chino, de donde es originaria. El uso de esta aplicación se ha acelerado en los últimos meses y se ha convertido en el fichaje estrella necesario vista la evolución de la comunicación política.

"TikTok se ha vuelto en un gran plató de El Hormiguero", explica el sociólogo experto en comunicación política en esta red social, Iago Moreno, un escenario por el que van "desfilando a golpe de pulgar" partidos y candidatos. En este sentido, Moreno señala que TikTok "no aspira a ser una plaza de debate o un ágora de encuentro" como se preveía en Facebook o en Twitter sino que está marcada por los contenidos de entretenimiento e influye, además, el algoritmo que coloca los diferentes vídeos a cola, esperando para que aparezcan en la reproducción.

Adiós a los golpes de ingenio de la red social del pajarito, los textos sesudos de Facebook, la interacción de ambas con seguidores y odiadores o la belleza iconográfica de Instagram; el presente son los vídeos cortos, algo que tiene que ver también mucho con la situación política. "En un momento de desafección y descontento, tras un ciclo agotador donde una gran parte de la ciudadanía ha desconectado de las formas clásicas de la política, tener una aplicación que permite mostrar cercanía y generar una sensación de contacto directo va de oro", relata el experto.

Mina electoral

A ella se han lanzado los partidos y políticos valencianos. Entre octubre y el pasado mes de enero se abrieron cuenta Joan Baldoví, Pilar Lima, Joan Ribó o el PP de la Comunitat Valenciana, los tres primeros candidatos en las próximas elecciones sumándose a otros como Carlos Mazón o Sandra Gómez que lo abrieron en abril de 2022 y el último, una formación política que ha contado habitualmente con dificultad para lograr apoyos en el electorado más joven. "Nuestro mensaje es generalmente político", expresan fuentes de los ‘populares’ e inciden en el "lenguaje propio" de TikTok con una comunicación "más ágil y descongestionada y con mensajes y formas menos encorsetados" para llegar a los más jóvenes.

La generación Z predomina en esta red social y los nuevos electores suponen una mina potencial de hasta 150.000 votos para mayo. No obstante, el sociólogo matiza: "No es exclusivamente gente joven, cuantitativamente hay más gente adulta que en Twitter". Y hay más, seguramente aunque el lector no haya entrado nunca en la app, ha visto vídeos de TikTok. Muchos de ellos ya circulan por Whatsapp porque incide el sociólogo: "Se descargan muy fácil y acaban replicándose".

Todo ese potencial lo han visto las formaciones que tratan de dar un impulso a esta red social. "Nuestra cuenta no es nueva, ya estaba creada, pero le hemos empezado a dar más caña desde hace unos meses" ,explican fuentes del PSPV con 228 seguidores y 800 me gustas al tiempo que insisten en que su objetivo es "llegar a un público que no está en otras redes como Twitter o Facebook donde siempre hemos tenido más actividad". Explicación de la acción política en temas como el aborto o a Puig felicitando a Blanca Paloma tras el BenidormFest son algunos de los vídeos más destacados de la formación.

"Tiktok te permite mostrarte de una forma más cercana, desenfadada, y natural con mensajes más directos y temas atemporales o virales", añaden las responsables de la cuenta oficial de Podem, con 1.273 seguidores y 9.178 ‘likes’ donde hay vídeos del vicepresidente segundo y candidato de los morados, Héctor Illueca, sobre los precios en los supermercados o las cloacas del Estado, vídeos clásicos mostrando el ideario del partido.

"No todos valen"

Los morados son la segunda formación autonómica con más valoraciones por detrás de Compromís, que tiene su cuenta desde febrero de 2020 y acumula 5.396 seguidores y 159.000 ‘likes’. Además, tiene un vídeo (una intervención de Joan Baldoví en el Congreso condenando unos insultos a Jorge Javier Vázquez) de 1,7 millones de reproducciones. Aunque el rey es Joan Ribó. En dos meses sus vídeos "alcaldeando" han consechado 10.500 seguidores y 168.800 ‘likes’. "Funciona porque es un reflejo de él mismo, sin postureo ni filtro", detallan desde su equipo.

Algo más lejos y tomando rodaje están Esquerra Unida (546 seguidores y 1.830 'me gusta') y el PPCV (299 seguidores y 1.739 'me gusta'). Y aunque todos los partidos se lancen a ello, el experto avisa: "Como todo proceso digital, conlleva una alfabetización, no todos los políticos tienen el carismo para abrir ese espacio a la intimidad igual que tampoco todos los políticos valen para debatir en televisión, es un elemento más". Y advierte: la fiebre política por Tiktok solo acaba de empezar.