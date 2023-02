Estamos pasando por un temporal de frío intenso en casi toda la península. Es cierto que el invierno ha demorado más en entrar que otros años, pero parce que ha llegado para quedarse. Por ello, la necesidad de encender las calefacciones encarece la factura de la luz, aún más si cabe. También están muy de moda las calefacciones de gasoil. Mucha gente se pregunta el precio del gasoil para la calefacción en 2023, si existen descuentos para el gasoil en la calefacción, si hay una evolución en el precio del gasoil para la calefacción, a qué precio está el gasoil y el precio del petróleo.

Pero hoy os traemos varios trucos que nos permitirán ahorrar en la factura y pagar menos.

Poner luces LED

Esto nos supondrá un cuantioso gasto inicial, debido al a veces excesivo precio de las bombillas. Sin embargo, es algo parecido a comprarse un coche de disel. A la larga, lo notaremos recompensado en la factura de la luz.

Mantén la temperatura de casa

Un truco infalible, aunque suene redundante, es no dejar que la temperatura del hogar descienda demasiado. Con ventilar 5 minutos ser´<a suficiente para que la temperatura no caiga en picado. Además, es buen tener unas ventanas aislantes que no dejen entrar el frío del exterior.

Da un buen uso a los electrodomésticos

No tengas los electrodomésticos todo el día encendidos. Si no los están usando, es mejor que no se usen, ya que estarán gastando luz a lo tonto. Además, no te puedes fiar de los "standby", porque suelen ser problemáticos a la hora de comprobar la factura.

El producto mejor valorado de Leroy Merlin este invierno: te calienta toda una casa por menos de 25 euros

Leroy Merlin es una cadena de tiendas de bricolaje y decoración con sede en Francia. Fundada en 1923, la empresa cuenta con más de 300 tiendas en 12 países, incluyendo España, Italia, Portugal, Brasil y Rusia.

La cadena francesa se especializa en la venta de productos para el hogar, como herramientas, materiales de construcción, mobiliario y accesorios de decoración. También ofrecen servicios de bricolaje y remodelación, como la planificación de proyectos de mejora del hogar y la instalación de materiales.

La empresa se destaca por su amplia gama de productos a precios asequibles, además de la calidad de los mismos y de sus servicios. Leroy Merlin también ofrece una amplia variedad de opciones de financiamiento y un programa de devolución de dinero en efectivo para los productos devueltos.

Además de su presencia en tiendas físicas, Leroy Merlin también tiene una plataforma de compras en línea para que los clientes puedan comprar productos en línea y recogerlos en una tienda cercana.

Pero hoy venimos a hablar de uno de sus productos estrella durante este invierno: estamos hablando del "Convector EQUATION Lake 2000 w blanco", un calefactor de convención Lake en color blanco con capacidad para calentar una estancia de hasta 20 m² con sus 2.000 W de potencia, tal y como comentan en su página web. Tiene termostato y la posibilidad de funcionar a 750, 1250 o con todos sus 2.000 W. Medidas: 52 x 34,5 x 2 cm (ancho x alto x fondo). Es ideal para calentar al instante y tiene un precio reducido de 24.99 euros.