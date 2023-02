«Si hay menos aves es porque han desaparecido el 40% de las motas de ses Salines de Ibiza»

«Lo más sencillo es decir que la culpa es de otro, del que gestiona ese espacio y del que trabaja allí», comenta José María Fernández, director de Salinera Española en Ibiza, al conocer que desde el Parque Natural se culpa del descenso de picaplatges camanegre en ses Salines a las intervenciones de esa empresa en las motas. «Están totalmente equivocados. Esas declaraciones son fruto del atrevimiento, de la ignorancia. De no saber qué es eso», recalca.

Fernández asegura que la última mota industrial que construyeron «fue en el año 2012, hace 11 años. Fue nueva, hecha con maquinaria». Discurre paralela al camino que va hacia es Cap des Falcó. «Cumple —afirma— con las normativas y medidas correctoras, que me parecen correctísimas y las propusimos nosotros hace años». En esos casos, «se aplanan con una retroexcavadora y se cubren con fango». Además, crean «unas playitas enormes precisamente para esos pajaritos. Esas motas, para ese tipo de aves, son muchísimo mejores que las existentes antes... pues antes no existía nada». Los salineros le comentan que «esos pajaritos corretean por encima de las motas nuevas todo el día, cuando antes no había mota».

Insiste en que esa única mota industrial construida en la última década obtuvo «todas las bendiciones» del Parque Natural: «Tiene un kilómetro y medio de longitud [tres kilómetros si se suman ambos lados], e hicimos, por los dos márgenes, playitas aposta, con un montón de fango».

«Todo lo que se ha hecho últimamente, en los dos o tres últimos años», han sido reparaciones «casi manuales» y «con fango y maderitas». Usan «una retro muy pequeñita, de una tonelada, porque no se va a hacer a mano»

Respecto a las tradicionales, Fernández asegura que «todo lo que se ha hecho últimamente, en los dos o tres últimos años», han sido reparaciones «casi manuales» y «con fango y maderitas». Usan «una retro muy pequeñita, de una tonelada, porque no se va a hacer a mano», asegura.

A su juicio, ese no ha sido el motivo por el que hay un 33% menos de chorlitejos en es Cavallet: «No sé por qué pasa eso. Pero puedo especular. En 1905, hace más de un siglo, había en ses Salines más de 70 kilómetros de motas. Desde entonces hemos perdido el 40%, destruidas por los agentes meteorológicos. Antes teníamos un centenar de estanques. Ahora hay unos 60, porque han desaparecido esas motas».

«No veo otra razón para que haya disminuido su población que la reducción del número de motas»

Sin embargo, recuerda, hay más flamencos que nunca, unos 1.400. Pero no crían: «No, no crían aquí, pero porque, en mi opinión, no hay motas para que lo hagan. Los flamencos hacen un nido muy grande. Ya los han hecho allí, pero no llegan a poner huevos. Cuando los niveles de agua cambian, todo queda inundado. Si llueve, todo queda arrasado. Aquello no es hospitalario para esas aves». Cree que, por esa misma razón, hay menos picaplatges: «No veo otra razón para que haya disminuido su población que la reducción del número de motas».

También apunta a que «es una zona complicada, situada junto al sexto aeropuerto de España [por pasajeros]. Hay mucha luminosidad de noche en verano, y pasan al lado miles de coches. Al lado también están es Freus, con un tráfico enorme de barcos».