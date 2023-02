-Si tens dubtes sobre com llogar una vivenda i necessites aclariments sobre qualsevol qüestió, tant si ets propietari com si ets inquilí, et pot interesar el taller per resoldre dubtes sobre lloguers impartit per Naihara Cardona, aquest dijous 16 de febrer a les 19 hores a la sala de Plens del Consell d’Eivissa. Obert al públic en general, no cal inscripció prèvia.

IBIZACINEFEST

-La setena edició del Ibizacinefest arranca aquest divendres 17 de febrer a les 20 hores amb un homenatge al realitzador Carlos Saura a Can Jeroni, Sant Josep, i durant deu dies projectará més de 100 curts i llargmetratges a tots els municipis de l’illa. També hi haurà col·loquis i espais de reflexió. Tota la programació del Ibizacinefest 2023 la trobeu al web eivissacultural.es.

MOLÍ D’EN SIMÓ

-El Molí d’en Simó a Sant Antoni acull la col·lecció etnográfica de na Carmen Tur, un recull de vestits tradicionals, instruments musicals, joies antigues i objectes que supossen un auténtic viatge al nostre passat, una oportunitat per apropar-se al nostre folklore i béns culturals. El Molí d'en Simó es pot visitar de dimarts a diumenge de 10 a 13.30h.