La falta de profesores sustitutos, nuevo foco de tensión en los institutos catalanes

Mientras en la Consejería de Educación insisten en que el Departament cuenta con la plantilla más grande de profesores de su historia, son muchas las voces de claustros de centros educativos y asociaciones de familias que denuncian la falta de docentes sustitutos en algunas especialidades, situación que roza lo insostenible en los ciclos formativos. Un escenario que repercute directamente en la educación que recibe el alumnado.

"Es compatible lo uno con lo otro; una cosa es que en el conjunto del sistema tengas más profesores que nunca, que es posible; y otra muy distinta que esa cifra sea suficiente y que sean los profesionales que necesitas", resume la situación Lidón Gasull, directora de Affac, la principal asociación de familias de la escuela pública catalana. Situación que en muchos centros se traduce en forma de semanas sin sustituto de catalán, matemáticas o alemán, con la afectación que eso tiene tanto para los alumnos, los principales damnificados (aunque a veces ellos no lo sepan), quienes pierden en esas clases, pero también para el resto de profesores que tienen que hacer lo imposible para que esas criaturas no queden desatendidas.

Un ejemplo: en las listas de nombramientos -proceso que se hace dos veces por semana para asignar las vacantes entre la bolsa de docentes sin plaza- del pasado 6 de febrero en el Servicio Territorial del Vallès Oriental-Maresme, plazas y plazas acompañadas de un número cero. Es decir, que no ha salido nadie para cubrirlas. Matemática, Física y Química, Tecnología, Catalán, Cultura Clásica, Frances... cero, cero, cero, cero, cero y cero.

Horas de más

Tras cada uno de esos ceros, una media de 25 críos sin profesor de cada una de las materias, y un claustro un poco más tensionado, teniendo que cubrir esas vacantes durante sus guardias. Una situación que está llevando a muchos profesores a dar clase de materias que no son su especialidad en horas de guardia para que el alumnado no sufra las ausencias, haciendo más horas lectivas de las que debería durante días o semanas (hay bajas cortas y bajas largas).

Cuando se dan estas situaciones -cada vez que un compañero de una de las especialidades de las que la bolsa anda corta cae enfermo- se encuentran con la paradoja de sentir que casi ha sido peor el remedio que la enfermedad: el acuerdo para reducir una hora lectiva a los docentes ha llevado a la contratación de 3.566 profesores de golpe, vaciando la bolsa de ciertas especialidades, haciendo que, en la práctica, en no pocas ocasiones tengan que hacer más horas lectivas. Algo, que los docentes insisten en achacar "otra vez" a la falta de planificación del Departament: "El problema no ha sido la contratación, por supuesto, siempre hacen falta más docentes, el problema ha sido la manera cómo se ha hecho, sin tener en cuenta las consecuencias", reflexiona la jefa de estudios de un instituto público.

"Las bolsas de profes de prácticas están vacías en el sector industrial, no solo para los sustitutos", señala Miquel Casa, profesor del Instituto Llobregat de L’Hospitalet, centro especializado en FP que hasta este lunes -con un mes y medio de retraso- no ha podido contar con el medio profesor de Fabricación Mecánica que le tocaba en el reparto de los 3.566 docentes de enero.

Cuestión de condiciones

"El sistema educativo tiene un problema de falta de profesores de determinados perfiles profesionales porque la profesión no está bien remunerada. Es muy difícil encontrar especialistas de perfiles muy concretos que en el mundo privado sí están bien pagados, como matemáticas o informática", sentencia Gasull.

Desde el Departament de Educació defienden que el pasado 2 de febrero había 31.582 personas disponibles en las bolsas. Hecho -cierto- que no quita que haya determinadas especialidades más difíciles de cubrir, como reconoce la propia 'conselleria', que añade que ya ha tomado medidas.

"Esta situación se ha dado antes y después de la incorporación de los 3.566 docentes por la reducción de la hora lectiva", desvinculan desde Via Agusta, desgranando las medidas emprendidas para solucionar el problema: se ha introducido la posibilidad de estar en la bolsa (y por lo tanto, dar clase) sin tener el máster de profesorado -solo con el compromiso de cursarlo- y la aprobación del complemento de mayor dedicación para profesorado de informática.

Esta última medida -en un principio aplaudida ya que se trataba de una reivindicación en el sector- también ha generado cierta estupefacción en los centros docentes por su poca flexibilidad. "El decreto permite hacer cinco horas lectivas más con un suplemento y les quita a esos docentes las permanencias, con lo que carga trabajo en los compañeros, que tendrán que hacer esas guardias; pero ese no es el principal problema. Permite hacer cinco horas exactas. Ni más, ni menos. Hay muchos centros que se acogerían al decreto pero no pueden hacerlo porque no les coincide el número de horas", señala lo absurdo la profesora Mercè García, sindicalista en CGT Ensenyament.