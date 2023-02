Laura Prats, científica de Ibiza: «En la investigación científica se avanza a base de sudor y lágrimas»

Curar el cáncer. Ésa es la vocación de Laura Prats, doctoranda en Medicina Aplicada y Biomedicina por la Universidad de Navarra, desde que supo que quería enfocar su trayectoria académica y profesional a buscar tratamientos para las personas con menos opciones de curación, como explica ella misma. Nacida hace veinticinco años en Sant Antoni, se trasladó a Madrid primero y a Navarra después para dedicarse a la investigación científica, un sector «precarizado» y cuyos frutos nacen, a falta de recursos, del «esfuerzo» invertido por muchos de los profesionales que se dedican a ella. La investigadora, que estudia actualmente los ARN específicos del cáncer de hígado con capacidades pro tumorales, asegura que sus principales referentes femeninos en la ciencia han sido, sobre todo, algunas de sus docentes.

¿De dónde nace su vocación? ¿Cuáles fueron sus sus dificultades a la hora de salir de Ibiza para dedicarse a lo que realmente quería? En cuestiones académicas, la isla ofrece pocas posibilidades a partir de la ESO.

Siempre me ha llamado la atención la medicina y sobre todo el tema del cáncer. Mi familia tuvo que pasar por momentos difíciles por culpa de la enfermedad y tal vez por eso lo he tenido tan presente. Aunque estudiar medicina era una opción, los médicos no disponen siempre del tratamiento necesario. Lo que me enganchó de la investigación es que busca tratamientos para aquellas personas que aún no tienen una opción real de curación. Eso me movió a estudiar biotecnología, pero como no existía este grado en la isla, por lo menos cuando yo empecé a estudiar, sabía que me tenía que ir fuera. Por suerte mi familia me pudo ayudar. Ahora soy consciente del esfuerzo económico que eso supone.

¿Cuándo tuvo claro que quería enfocar su carrera profesional hacia la investigación científica?

En el laboratorio, en concreto, en una asignatura práctica de la carrera a raíz de la que me interesé por el cuerpo y las células. Todo el conocimiento que hasta ese momento solo había visto en libros tomó forma. Aunque cuando más segura estuve fue en el máster, donde las clases las impartían investigadores de primera línea, doctores con laboratorio propio y experiencia, y algunos cuyos tratamientos habían llegado a las clínicas. Eso no pudo ser más inspirador.

¿Hay muchas mujeres científicas jóvenes en la rama de la ciencia a la que se dedica o le llama la atención que no haya paridad?

Sí, hay muchas mujeres. En mi clase del grado el 70% éramos mujeres, y tanto en el máster como en el doctorado también somos un porcentaje mayor. Aun así, entre los investigadores principales la gran mayoría son hombres. Claramente, hay profesionales buenas y con éxito. En ese sentido, no sabemos las dificultades que han tenido que pasar para llegar hasta ahí. Pese a todo, los datos hablan por sí mismos, solo el 6% de los premios Nobel se han entregado a mujeres, y no es porque sean peores científicas.

¿Considera que existen referentes femeninos en su profesión o hay que seguir avanzando?

Los científicos no suelen llamar mucha la atención, es un mundillo bastante cerrado en el que es difícil conocer referentes. Me han motivado mucho, en general, las profesoras que he ido teniendo, sobre todo en el máster. Pese a eso, es totalmente necesario seguir avanzando. La gente que no se dedica a la ciencia puede llegar a imaginarse como científicos de referencia a Einstein, Stephen Hawking o Ramón y Cajal, pero no se oye hablar en la misma medida de Marie Curie, de Rosalind Franklin o de Margarita Salas.

En una entrevista reciente, el actual presidente de la Asociación Española de Científicos, Manuel Jordán, afirmó en referencia al sector científico en España que «con pocos recursos se hacían muchos milagros». ¿Está de acuerdo? ¿Es la precariedad uno de los principales problemas de la ciencia en general y de la investigación en particular?

La precariedad en la ciencia española existe. Y aun con estas condiciones se consiguen muchísimos avances, pero a base de sudor y lágrimas. Si tuviéramos una buena financiación, seríamos capaces de mucho más. En España hay científicos excelentes que no llegan a explotar su potencial y es por falta de dinero.

¿Considera que los frutos que se obtienen son gracias al esfuerzo de los investigadores en lugar de a las inversiones en el sector, o se da una combinación entre ambos?

En mi opinión, es gracias al esfuerzo de los investigadores. Mi laboratorio es un ejemplo muy claro. Hemos tenido que pasar por una época mala en la que hacían malabares para poder sacar las cosas y se seguía trabajando. Pero los materiales que utilizamos son muy caros e incluso echando todas las horas del mundo, sin micropipetas o sin medios de cultivos no podríamos hacer experimentos.

En ese sentido, ¿hay muchas diferencias entre España y el resto de los países de Europa y del mundo?

Hay países donde la investigación se considera esencial e incluso es uno de los motores de la economía. En Alemania, Suiza o en Estados Unidos, por ejemplo la inversión en investigación científica es mucho mayor y por eso se dan mayores avances, también por lo que eso mueve.

Recientemente ha visitado Israel para participar en una conferencia del Wiezmann Institute of Science, ¿Qué destacaría profesionalmente de esta experiencia?

Ha sido una experiencia increíble tanto profesional como personalmente. Me quedo con el haber estado presente en discusiones entre personas brillantes de todo el mundo, que se fijaban en cada detalle de tu investigación y aportaban ideas en las que nadie había reparado previamente. También con el momento de mi presentación. A pesar de los nervios fue muy enriquecedor.

Hace poco, su Centro de Investigación encontró una de las causas de la agresividad del cáncer de hígado. ¿Qué beneficios reporta este hallazgo?

En el laboratorio estudiamos ARN largos no codificantes que están sobreexpresados en cáncer de hígado, un cáncer muy agresivo que suele diagnosticarse ya en estadios avanzados. Los tratamientos que tenemos hoy solo incrementan la supervivencia durante unos pocos meses. Son estos ARN lo que hemos identificado y hemos podido comprobar también que poseen características que promueven la progresión del cáncer.

¿Hay transparencia y colaboración en el intercambio de datos y la información científica entre distintas entidades y gobiernos o predomina la competencia? ¿De qué modo repercute eso en el desarrollo de una investigación?

En ciencia, compartir la información supone la base de todo. Al empezar un proyecto lo primero que se hace es leer todo lo posible al respecto: publicaciones disponibles, artículos sobre cómo realizar los experimentos.... En ese sentido, el mundo científico es generoso. Lo horrible es el proceso de publicación, hay que pagar a las revistas para poder publicar y ser leído. El único beneficio que sacas de ello es el prestigio, que va ligado al de la revista que publique tu investigación. La competitividad, por otro lado, existe a otro nivel: entre centros, laboratorios, jefes y estudiantes de doctorado. El trabajo que hacemos es difícil y nadie quiere que se lo pisen, sobre todo a la hora de conseguir becas y financiación. En mi caso, prefiero trabajar en equipo, y hay muchos otros investigadores que piensan como yo.

Viniendo de un lugar como Ibiza, donde las facilidades para formarse no son un aliciente para decidirse ¿Cómo alimentaría la vocación de aquellos que ya tengan la semilla de dedicarse a una profesión parecida a la suya, pero necesiten un empujón para salir fuera a estudiar?

Creo que lo que más podría ayudar es la visibilidad. Enseñar cómo es el mundo científico de verdad, que cualquiera con ganas y con sacrificio y esfuerzo puede hacerlo. Hay que eliminar la percepción de que hace falta ser un cerebrito que saca dieces en todo, yo nunca los he sacado. Por otro lado, también ayuda mucho la educación, que se aprenda sobre ello en los colegios e institutos desde un punto de vista más atractivo, por ejemplo, poniendo de relieve los avances que se han hecho y lo que todavía quedan por hacer.

¿Cómo se mantiene esa ilusión a pesar de las condiciones mejorables de la profesión?

La carrera científica es sacrificada, no voy a mentir. En muchas ocasiones me he preguntado qué hago aquí. Pero de repente funciona uno de los experimentos en los que llevas semanas o meses trabajando o alguien te llama porque está interesado en patentar tu terapia y encuentro la respuesta. Al final, pueden parecer minucias poco importantes, pero de algún modo estás dejando tu huella. Has aportado tu grano de arena para curar una enfermedad que sufre mucha gente y solo por eso ya vale la pena.