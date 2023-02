Isabel Rodà, catedrática de Arqueología de la UAB: «Roma se pudrió por dentro, como le está pasando al mundo occidental»

El derecho romano, el sentido práctico, las infraestructuras, las carreteras, la lengua y hasta la corrupción. Son sólo algunos de los ejemplos que pone Isabel Rodà para demostrar que dos milenios después, en este rincón del mundo seguimos siendo muy romanos, una civilización que la fascinó cuando apenas tenía doce años y que la sigue fascinando ahora, 63 años más tarde.

Dan lluvia para hoy, pero Isabel Rodà, catedrática de Arqueología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) piensa, aunque llueva, visitar la necrópolis de Puig des Molins y acercarse a Dalt Vila. Recuerda las estatuas romanas «magníficas» que flanquean el Portal de ses Taules. «Será mi día de revisitar, de volver a ver, porque cada vez te llevas una impresión diferente», comenta mientras espera el vuelo para viajar a Eivissa, donde ayer por la tarde ofreció la conferencia ‘Som romans encara’ dentro de ‘Fent camí amb els clàssics’, la última edición del Cicle de Cultura Grecorromana, organizada por el profesor de Filosofía Griega de la UIB Francesc Casadesús.

‘Somos romanos aún’… ¿Pero aquí no éramos fenicios?

No hablamos una lengua semítica, hablamos una lengua románica. En Eivissa los orígenes están claros desde el mismo nombre, la isla de Bes, pero somos siempre una suma de muchas civilizaciones y contextos, y en este caso nos pesa el mundo romano. Ahora mismo estamos hablando un latín evolucionado.

¿Qué mantenemos de Roma?

Somos romanos evolucionados, como nuestra lengua. Nuestro derecho es aún el derecho romano. Pensar que una civilización de hace 2.000 años pudo imaginarse este derecho es fabuloso. Sólo por eso ya somos romanos. Y luego están la lengua, el sentido de las infraestructuras, el de tenerlo todo comunicado y el sentido práctico, tan tópicamente atribuido a los romanos y que aún seguimos teniendo en nuestro día a día. Cuando circulamos por las carreteras estamos pasando por trazados romanos, los arquitectos romanos nos dejaron unas infraestructuras fantásticas. El Camino de Santiago parte de una red romana de carreteras, sin ellas no hubiera sido posible ese camino en la Edad Media. Es mucho lo que hemos heredado de Roma.

¿Podríamos decir que los romanos fueron unos modernillos?

Sí, sí. No volvemos a tener un sentido de la perspectiva romana hasta la época contemporánea. Esto es así. Pensemos que la red de carreteras, la red viaria romana, no se superó en kilómetros hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Hace dos días!

¿Fue la primera civilización que impulsó una globalización?

Sí, hablamos mucho de globalización y tenemos tendencia al presentismo, pasar conceptos actuales a hace miles de años. Tuvieron, entre comillas, el primer euro, su denario. Se acuñaba en muchas partes del mundo romano, pero con un patrón y una ley que mandaba el Estado de Roma. Fue una civilización bilingüe, convivían latín y griego. En la mitad occidental se hablaba mayoritariamente latín y en la oriental, el griego, que se conservó en el Imperio Bizantino y se mantiene aún, un griego evolucionado, moderno. Las lenguas previas se extinguieron porque el latín llegó a ser, también con comillas, el inglés de la Antigüedad. Para hacer negocios e incluso para subirse al carro de las ventajas que suponía el mundo romano era necesario saber latín. Todo el mundo quería ser ciudadano de Roma, después, eso sí, de unas fases de conquista difíciles. No es oro todo lo que reluce, siempre hay luces y sombras. Y en los romanos hay sombras importantes. En cuanto a las guerras, por desgracia, lo vemos continuamente. Aún no hemos superado la capacidad de no tener conflictos bélicos.

Mencionaba también el sentido práctico de los romanos.

Sí, hacemos una cosa y somos muy economicistas, pensamos «¿cuánto ganaremos con esto?». Es importante tener un sentido práctico, pero tenemos otros muchos sentidos que deberíamos practicar más a menudo. Como la capacidad de reflexión, de tomarnos tiempo, de tener una cierta serenidad. Es algo que no vemos. Todo va acelerado y tiene que ser a la primera de cambio. Todo el mundo dice lo primero que se le viene a la cabeza cuando quiere. ¡Sólo faltaban las redes sociales para acabar de liarla!

¿Me está diciendo que deberíamos ser un poco más griegos?

Sí, tener un poco más de filosofía. La capacidad de pensar, de razonar… Esta palabra tan bonita que tenemos en catalán para hablar, enraonar… Necesitamos un poco más de esto. No ir tan a bote pronto y dar like o no like. Así no vamos a ningún lado. No hemos ejercido suficiente la capacidad de pensar y reflexionar y eso necesita tiempo, serenidad y su paz. Vamos todos tan acelerados por la vida que no dedicamos tiempo a estas otras cuestiones.

Lo de subirse al carro de Roma que comentaba pasó aquí. La isla se hizo romana, pero seguían manteniendo tradiciones y deidades feniciopúnicas.

Los romanos con esto fueron permisivos. No se metieron nunca en la religión. Les daba igual si adorabas a Bes. Mientras estuvieras en una estructura oficialmente romana, personalmente podías hacer lo que quisieras: enterrarte como quisieras, incinerarte como quisieras, hacerte la tumba que quisieras… Los romanos vieron las ventajas de la integración y los demás vieron, por ejemplo, que si cultivaban los campos a la romana eran más productivos que haciéndolo de su forma tradicional. Y estaban las ventajas de tener el derecho de ciudadanía romana. El ejército sirvió para hacer más romanos. La gente del país conquistado se enrolaba, tenía que hacer una mili de 25 años, pero luego conseguía el derecho de ciudadanía. Él, toda su familia y sus descendientes. Cuando llegó el emperador Caracalla, en el 212 después de Cristo, esto ya no funcionó nunca más. Se daba el derecho de ciudadanía a todo el mundo y dejó de ser una cosa preciada, tanta gente lo tenía que fue la consolidación de un fake. Antes de esto ser ciudadano romano tenía muchas ventajas. Supieron hacer que funcionara como la zanahoria: si haces esto, mira lo que conseguirás.

Eran unos genios de la táctica.

¡Sí! Eran buenos estrategas, aunque tienen gobiernos y emperadores de recuerdo poco positivo.

Las sombras... ¿Cuál considera la gran sombra de la Antigua Roma?

La corrupción.

Aún somos romanos, veo.

Sí, de corrupción sabemos un poco, sí. En Roma no sólo fue en la época tardía, en el ciclo primero también la hubo. El hombre, a lo largo de la historia, siempre ha sido corrupto o corruptible. Cuando hay una civilización avanzada que maneja muchos datos económicos la corrupción se hace más atractiva, si podemos decirlo así. Hay cartas de Trajano fantásticas. Dice que ha enviado el dinero para un teatro y pregunta si ya lo han hecho y no, la respuesta es que no está ni empezado. Y otra sombra es que, evidentemente, un imperio no se construye con besos. Hay una fase de conquista muy dura. Lo que tenían los romanos es que inmediatamente después venía la estructuración del territorio: buenas ciudades y se daba un nuevo estatus al lugar conquistado. Conquistaban, urbanizaban y civilizaban. Pero la fase de conquista era terrible y hubo resistencias: Vercingetorix en la Galia, Boudica en Gran Bretaña o Viriato en Lusitania.

Ninguno de ellos triunfó.

No, del todo no. Pero es que sistemas como Roma o nuestro mundo occidental primero se pudren por dentro. Es lo que se conoce como caídas, decadencias, cambios. Ahora la palabra decadencia está en decadencia. Usamos otras palabras, como deconstrucción. Dices, «madre mía, algo tan bien construido, ¿qué ha pasado?», pues que funciona mal por dentro. Y a nosotros ahora nos está pasando. Los valores democráticos, éticos y cívicos… Mira, ahora mismo en el aeropuerto estoy viendo porquería que han dejado en el suelo. Esto es falta de respeto a los demás, de consideración y de civismo. La pérdida de valores, eso de que nada importa y que cada uno hace lo que le da la gana no puede ser. Tenemos que aprender un poco más, pero la humanidad no aprende nunca, volvemos a tropezar con las mismas piedras.

Una de las primeras cosas que ha mencionado es el derecho romano. Recuerdo los casos prácticos de libros de mi padre y eran crueles.

Esclavitud la había entonces y la hay ahora. La esclavitud sexual, por ejemplo, entre otras. Un esclavo romano de casa bien podía tener muy buena vida. Un esclavo imperial, a veces, tenía más poder que el gobernador. Poder fáctico. Real. Pero era terrible si un señor era asesinado en su casa. Te hablo de un caso real del año 43 DC, todos los esclavos de la casa fueron crucificados. Dura lex sed lex, decían. Lógicamente, hemos avanzado. Como siempre, la justicia era una gran red que sólo atraviesan las bocas grandes.

¿En qué momento se quedó fascinada por Roma?

Pues tenía doce años y fui de viaje a Roma con mi familia, mi hermano y mis padres. Un viaje de aquellos baratos que había entonces, de los que dormías en una pensión con pulgas y, a veces, en el mismo autobús. Cuando vi el Foro de Roma dije «quiero saberlo todo de esto». Me fascinó de tal forma… Quería dedicarme a eso. Es importante descubrir cosas que te fascinen. La curiosidad, las ganas de saber más, es imprescindible. Este año cumplo 75 años y me sigo fascinando, entusiasmando y sintiendo curiosidad. Es algo que deberíamos saber transmitir a nuestros alumnos.

El Foro se lo debe conocer bien.

Sí, he vuelto muchas veces y hasta he trabajado en él.

Imagino que su visión no es ya la de aquella niña de doce años.

Imagina el cambio desde aquella visión romántica de una niña de doce años. No hay nada perfecto. Nunca. Y a veces, si es muy perfecto es aburrido. He estudiado y seguido estudiando y lo veo desde una visión más profesional, pero lo que no he perdido, ni quiero perder, es la curiosidad y la capacidad de aquella niña de pensar «esto es fantástico» o «qué maravilla».

¿Cuándo ha sido la última vez que ha sentido eso?

Cuando haces un artículo para una revista científica piensas cómo lo comienzas y cómo lo planteas, pero a medida que tiras del hilo te vas sorprendiendo. Tienes que seguir la trayectoria de la bala. Hay tantas publicaciones y descubrimientos... La arqueología tiene la ventaja de que siempre hay habas nuevas para cocinar. Yo, por ejemplo, me dedico a la epigrafía, que quiere decir «escrito sobre», a las cosas escritas en materiales duraderos como la piedra o el bronce. Son mensajes directos de la Antigüedad. Alguien escribe algo hace 2.000 años y sigue ahí para que lo leas. Y a veces, incluso, te lo dice en primera persona, como en un testamento. «Lego dari – que volo», es decir «doy y quiero donar». ¡Y te lo están diciendo en primera persona! Estás leyendo en directo, sin intermediarios. Un texto medieval ha pasado por copistas, pero igual uno estaba cansado y cortaba un trozo y otro ponía algo de su cosecha. Pero el mensaje que has escrito, y en Eivissa tenéis piezas preciosas, es para que haya contacto directo. Es una voz de la antigüedad que te llega.