Los docentes estudian ir a la huelga en Balears ante la falta de mejoras sociolaborales

Los sindicatos de la enseñanza pública se movilizan: han convocado una primera protesta el día 22 frente al Consolat de Mar y no descartan ir a la huelga para exigir una mejora de sus condiciones sociolaborales: «Educación no ha puesto en marcha ninguna mejora en toda la legislatura», aseguran. Dicen sentirse discriminados frente a otros trabajadores públicos que sí están pactando avances mientras ellos, denuncian, siguen esperando desde hace tres meses que se retome la negociación del segundo Acuerdo Marco que se inició en noviembre y que desde entonces no se ha vuelto a retomar.

Además de criticar la «parálisis» negociadora de Educación, lamentan que la primera propuesta que se les hizo en noviembre tenía «mucha paja» y por eso registraron ayer una serie de puntos para conseguir «una negociación real» del nuevo acuerdo de mejora, según explicó a las puertas de la conselleria Catalina Bibiloni, presidenta de la Junta de Personal Docent No Universitari, que en Mallorca conforman siete sindicatos de la red educativa pública. Més, socio de Govern del PSIB que dirige la conselleria de Educación, reaccionó rápidamente a esta acción de los docentes y emitió un comunicado uniéndose a sus reclamaciones e instando al conseller Martí March a retomar «urgentemente» las negociaciones del segundo Acuerdo Marco. El diputado ecosoberanista Joan Mas ‘Collet’ reclamó al socialista que convoque a la Junta de Personal Docent para llegar, cuanto antes mejor, a un acuerdo de mejora. ‘Collet’ hizo especial referencia a la carga docente y la carrera profesional. En este sentido, el diputado en el Parlament apuntó que «si queremos tener la mejor educación posible, tenemos que contar con los mejores profesionales docentes, y esto obviamente pasa para darlos y garantizarles unas buenas condiciones laborales». Entre las reclamaciones de los sindicatos, destacan negociar «las instrucciones de evaluación de la Lomloe» y flexibilizar su despliegue; implantar la carrera profesional docente; reducir el horario lectivo; mejorar el fondo social del colectivo; actualizar y comprometerse a revisar cada año el complemento de insularidad «por la carestía de la vida en Balears»; revertir recortes, como la reducción para mayores de 55 años, y abonar «sin demora» todas las subidas salariales que siguen pendientes. Asimismo, exigen retirar el despliegue normativo de los perfiles educativos y que se elabore un plan específico para la reducción efectiva de las ratios para afrontar la diversidad (necesidad que ligan a un nuevo plan de infraestructuras, que a su vez debe vincularse a una mejora presupuestaria, que es «una decisión política», señaló Bibiloni). También exigen mejoras formativas, dar una solución a los profesores técnicos interinos de FP y reducir la burocracia de los centros educativos. A la espera de que Educación mueva ficha, ya han convocado una primera concentración en modo de protesta el próximo día 22 frente al Consolat de Mar en horario de tarde. Según la reacción de conselleria, en el próximo plenario de la Junta, el día 15, plantearán ir más allá con una convocatoria de huelga. El borrador del segundo Acuerdo Marco que Educación planteó a los sindicatos en noviembre incluía algunas de las reclamaciones de los sindicatos, como un plan de reducción progresiva de ratios o la puesta en marcha de la carrera profesional docente.