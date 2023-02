Miguel Lorente, médico forense y especialista en violencia de género: «La ley del ‘solo sí es sí’ debe ser corregida, y cuanto antes mejor»

Es una de las voces más respetadas en el ámbito de la desigualdad y la violencia machista. Profesor de Medicina en la Universidad de Granada y delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, ha visitado Palma para ofrecer una conferencia invitado por Homes per la Igualtat

¿Dónde arraigan las raíces del machismo?

Beben del origen de la organización de la sociedad en grupos desde el Neolítico, cuando nos asentamos para cultivar la tierra. Convertimos en cultura la manera de entender el papel de hombres y mujeres, y pasado el tiempo se ha consolidado.

¿Las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del ‘solo sí es sí’ son culpa de los jueces?

No. Hay un 65% de sentencias que no se han revisado, y entiendo que en aquellas en las que sí ha habido una revisión se han aplicado los principios jurídicos necesarios.

¿Regular el consentimiento era incompatible con penas duras para los agresores?

En absoluto. No entiendo por qué se relaciona el consentimiento con la pena, son independientes. La nueva norma ha modificado la horquilla de las penas y eso ha permitido que se puedan aplicar rebajas porque pesa la que beneficia más al reo. Pero unas penas más altas o más bajas no afectan al consentimiento y eso es lo que se intenta corregir ahora.

¿Podemos ha tardado demasiado aceptando introducir esas correcciones?

Desde el punto de vista político, sí. Cuando hay elementos que generan malestar o incluso alarma social, lo mejor es corregirlos lo antes posible. Es una gran ley en lo que se refiere a la integralidad, el desarrollo de estrategias y proyectos de investigación, asistencia, formación y prevención. Era algo que necesitábamos, pero una parte mínima y puntual está generando un problema y debe ser corregida. Y cuanto antes, mejor.

Hay muchos hombres que se sienten amenazados por el feminismo. ¿Por qué?

Perciben que están perdiendo sus privilegios. Hasta ahora como hombre tu palabra tenía más valor, cada día tenías un 34% más de tiempo de ocio que una mujer y se te veía más capacitado para ejercer puestos de responsabilidad. Pero esa posición está siendo amenazada y muchos se sienten atacados. Al final el machismo es una gran mentira: está construido sobre la base de que los hombres somos superiores a las mujeres . Y hemos mantenido esa mentira a lo largo de la historia de manera artificial. En su día las mujeres empezaron a ir a la Universidad y a votar y el mundo no se acabó; al contrario, la sociedad mejoró. Y se demostró que toda la construcción que lo había impedido era mentira. El feminismo no va contra los hombres, plantea una transformación social y cultural sobre la base de la igualdad. Y junto a los hombres, no sin ellos.

¿Un hombre puede ser feminista?

Debe serlo. Es la forma de conseguir esa transformación. Es cierto que una parte del feminismo ha defendido que los hombres no podíamos ser feministas. Pero el feminismo ha avanzado y además de lograr que pongamos el foco sobre el resultado de la desigualdad y de la violencia, se plantea la necesidad de que los hombres tenemos que participar. Un hombre tiene que dar tres pasos: uno adelante hacia el feminismo, un paso atrás de nuestros privilegios y un paso al lado para acompañar a las feministas en este proceso.

Las cifras de mujeres asesinadas siguen siendo dramáticas. ¿En qué estamos fallando?

En que no estamos trabajando sobre las raíces del árbol, el origen de la violencia de género. No acabaremos con ella si no acabamos con sus causas. Si hay una media de sesenta mujeres asesinadas cada año significa que somos una sociedad capaz de generar sesenta asesinos nuevos desde la normalidad. No son mafiosos ni narcotraficantes, son hombres normales que deciden asesinar. En España tenemos un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero tendría que ser contra el machismo. Porque es ese machismo el que lleva a los hombres a entender que la violencia es la forma de poner a su mujer en su sitio si considera que ha hecho algo inaceptable.

Hace unos días una joven recibió una bofetada de su pareja en TikTok, pero después ambos negaron que hubiera sido violencia machista ¿Hay un retroceso entre los jóvenes?

Fue muy gráfico de una realidad que creemos que no existe. Después esa chica declaró que su pareja solo le había pegado dos palizas. Hubo violencia, ella minimizó para proteger al agresor y se normaliza con la excusa de que un bofetón es de baja intensidad. Cuando el problema no es la intensidad sino la existencia de la violencia.