Arte en Ibiza: Focus V, el MACE se expande

Una obra de arte parece distinta cuando se conocen aspectos personales del artista. La exposición ‘Focus V. Coleccionismo y experiencia’, que se exhibe en la segunda planta del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE) y que presenta las nuevas adquisiciones del museo, se disfruta por sí sola gracias a la calidad de sus piezas; sin embargo, quienes ayer tuvimos el privilegio de cubrir la inauguración de la muestra, lo hicimos acompañados de personas que conocieron en primera persona a los artistas, y cuyas historias revelan aspectos nuevos de cada una de las piezas.

Así, cuando observamos la obra del fotógrafo Frederic Barzilay y que ha donado su viuda, Monique Dézert, el fotógrafo que me acompaña, Vicent Marí, comenta: «A Frederic le conocí. Un día me pidió que le revelara unos negativos. ¡Eso era un marrón enorme!». Quien se ha encargado de gestionar esta donación ha sido el poeta Julio Herranz, amigo de la viuda. La donación consiste en una docena de fotos de Barzilay -en su mayoría desnudos femeninos en blanco y negro-, obras que formaban parte de su colección particular -Guinovart, Tur Costa, Irriguible, Calbet, Zush-, y algunos ‘objetos encontrados’ como raíces o conchas, que Barzilay rescataba de sus paseos.

La gran mayoría de las piezas que se presentan son nuevas adquisiciones del MACE gracias a las donaciones de particulares. Así, además de las obras de Barzilay, encontramos seis cuadros donados por el empresario Pepe Roselló a través de la asociación de Amigos del MACE; obra gráfica de Barry Flanagan y Susy Gómez donada por Enrique Juncosa; dos enormes telas de Toni Cardona donadas por Joan Marí Murenu; obras de Zao Wou-Ki entregadas por su viuda, François Marquet; y piezas de Rafael Tur Costa y Anneliese Witt entregadas por sus hijos, Marcos y Miquel Tur Witt.

«La colección del Museo es viva y dinámica», explicó el concejal de Cultura de Vila, Pep Tur, en la inauguración, y se felicitó por «la línea ascendente que mantiene el Museo, un pequeño milagro que se ha logrado gracias al trabajo de todo el equipo del MACE». La directora del Museo, Elena Ruiz, agradeció también la «generosidad» de los donantes e invitó a todos los ibicencos a acercarse y conocer las nuevas adquisiciones: «Estas obras nos hablan de sus autores y del tiempo en que se realizaron. Muchos de ellos vivieron y trabajaron en nuestra isla, y podemos establecer vínculos interpretativos y de entendimiento».

Una obra, una historia

Frente a las dos enormes telas de Toni Cardona, que alcanzan hasta el techo de la sala, Julio Herranz evoca la figura del malogrado pintor, fallecido en 1992 a los 38 años: «Era el mejor pintor de su generación. Estaba llamado a hacer grandes cosas». Joan Marí Murenu rememora el origen de estas obras, que nacieron de un encargo para un concierto de UC en Palma, en 1987: «Se las pedimos tres días antes del concierto y nos las hizo», y señala la tela de mayor tamaño, destacando el zurcido que la atraviesa por la mitad: «Eso lo cosió mi suegra». Posteriormente, esas impresionantes piezas acompañaron a UC en diversas actuaciones, como la que realizaron en el Instituto Cervantes de Munich: «Ahora las tenía en casa, dobladas, y me dije que qué mejor sitio donde dejarlas que en el MACE».

Marcos Tur explica que ha donado dos piezas de gran formato de su padre, Rafel Tur Costa, una del año 1984 y otra de 2002: «El MACE ya tiene obra suya de los años 60 y 70, pero le faltan piezas de los años posteriores. Elena [Ruiz] y Pep [Tur] vinieron a casa y entre todos escogimos estos dos cuadros». Pero lo que ilusiona especialmente es la donación de tres elegantes piezas de cerámica creadas por su madre, Anneliese Witt: «Es la primera pieza de mamá que entra en el MACE, y me produce un orgullo inmenso que ella esté reconocida en esta catedral del arte moderno como es este Museo».

En vida, Anneliese Witt fue más reconocida como pedagoga que como artista, como recuerda también Joan Murenu, cuyo hijo la tuvo como maestra: «Recuerdo que siempre me decía, muy contento, ¡hoy tenemos clase de arte!».

No faltan a la cita José Colomar, presidente de los Amigos del Museo y Pepe Roselló, quien ha donado tres cuadros de Elmyr de Hory además de una pieza de Edith Sommer, que también estuvo vinculada al célebre falsificador radicado en Ibiza. Roselló y Colomar conocieron a Elmyr personalmente y evocan con nostalgia aquella época «en la que Ibiza se dio a conocer al mundo». Roselló destaca también la alegría que le produce que el MACE cuente con obra de Sommer, ya que «todavía hay pocas piezas de mujeres».

Aunque no cuenten con estos guías tan excepcionales, la exposición ‘Focus V’ merece muchísimo la pena ya que estas obras ya forman parte del patrimonio de todos los ibicencos y contemplarlas y entenderlas es toda una experiencia: «El arte también puede servir para el crecimiento personal. Dicen que el arte no sirve para nada, pero no es cierto», resume Elena Ruiz.