El saxofonista Pere Prieto y el percusionista Stefano Serra son los nombres propios del ‘Concert de Solistes’ que la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa ofrece este sábado, a las 19 horas en el auditorio de Can Ventosa, con entrada libre hasta completar el aforo.

El programa calificado por el director de la Banda, Miquel Àngel Aguiló, como «espiritual», tiene el objetivo de que el público pueda valorar «la belleza del silencio». «Plantearemos los espacios vacíos, sin sonido, como pequeños universos interiores», escribe Aguiló en el programa de mano.

‘Concert de Solistes’ Lugar: Auditorio de Can Ventosa de Eivissa. Fecha y hora: Sábado 4 de febrero a las 19 horas. Entradas: Entrada libre.

El programa

El concierto arrancará con ‘Lux Aurumque’, del compositor contemporáneo estadounidense Eric Whitacre, «una pequeña pieza con una atmósfera de paz interior donde los silencios son la plenitud». Continuará con la obra ‘Zen’, una composición del propio Aguiló que continúa con este rescoldo espiritual.

El saxofonista Pere Prieto tocará ‘Catch me if you can’, tema de John Williams de la banda sonora de ‘Atrápame si puedes’, ambientada en vuelos internacionales de la compañía Pan Am. Y le tocará el turno a Stéfano Serra con otra obra de Aguiló, ‘Sutra’, «escrita para el lucimiento de los nuevos tambores del Patronato», reconoce el director.

El concierto finalizará de la mano del reconocido compositor para música de banda Alfred Reed, con la obra ‘Three revelations from the Loto Sutra’.

La entrada a este «viaje místico» es libre y gratuita hasta completar aforo. Los asistentes tienen que estar a Can Ventosa media hora antes para que el concierto pueda empezar con puntualidad.