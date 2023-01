El Ib-Salut acumula en dos años 106 casos de discriminación lingüística

En plena crisis por la exoneración del catalán a sanitarios para el proceso de estabilización de interinos, los datos de la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics (ODDL) del propio Govern ponen de manifiesto que desde enero de 2020 a enero de 2023 el Ib-Salut acumula un total de 106 casos de discriminación Lingüística por no respetar el catalán. Ello supone el 30% del total de casos que llegaron en este periodo y el 45% de las denuncias dirigidas al Govern en general.

El informe de la Oficina de Drets Lingüístics refleja que en el año 2021, en plena pandemia y con una mayor necesidad de los servicios de salud, fue donde se registraron un mayor número de casos de discriminación lingüística por dirigirse en catalán a sanitarios públicos. Fueron 76 de personal del Ib-Salut en este periodo, lo que supone el 40% del total de las denuncias recibidas y el 68% de todo el Govern. De enero de 2022 a la pasada semana se registraron 30 casos de discriminación Lingüística en médicos y enfermeras, lo que supone un 45% de las denuncias totales contra los servicios del Govern.

Un total de 44 de los 106 casos relacionados con personal del Ib-Salut, registrados por el organismo que dependen de la Dirección General de Política Lingüística desde 2020, se han ocasionado por problemas de comunicación oral (donde el sanitario ha advertido al paciente que si le habla en catalán no le entiende) y 13 de ellos con el agravante de «actitud inadecuada del personal» sanitario cuando el paciente se ha dirigido a ellos en catalán, según el informe de Política Lingüística. En 2021 fue donde más problemas se detectaron con 35 casos de incomprensión oral y 12 casos con la actitud inadecuada del sanitario hacia el paciente que le habla en catalán añadida.

Armengol convoca el Consell Social per la Llengua el miércoles La OCB interpeló por Twitter a la presidenta en un hilo que se viralizó a nivel local Francina Armengol convocó el viernes el Consell Social de la Llengua Catalana para este miércoles por la tarde, tal y como se lo pidieron desde la OCB, UIB y sus socios de Més. Lo que ocurre es que la presidenta ha colocado el conflicto del catalán en el punto número 11 y lo más probable es que se trate bien entrada la noche. Mientras ello ocurría, la Obra Cultural Balear emitió un hilo de Twitter contra la exoneración del catalán a médicos y enfermeras que se hizo viral a nivel local con más de 22.000 reproducciones y casi 500 likes. «Presidenta Armengol, ¿de verdad el Govern hará fijos 2.283 médicos y enfermeras interinos sin pedirles el más mínimo conocimiento del catalán ni ahora, ni dentro de dos años ni nunca?», empezaba el hilo de la entidad cultural. En el texto le recuerdan que se «infringe» el decreto 6/2022 de estabilización y le preguntan «si se arriesgará a «una suspensión judicial por acatar las demandas de la cúpula médica sindical por delante de los derechos lingüísticos». M.A. Palma

El informe de la ODDL advierte que las denuncias registradas contra el Ib-Salut son mínimas respecto a las que se producen: «No se puede perder de vista que los casos que llegan a la Oficina son indicativos de un problema mucho más amplio. Las personas que se dirigen a la ODDL son normalmente las que han intentado ejercer el derecho de expresarse en catalán y no han podido. Pero son muchísimos más quienes de entrada renuncian a su derecho cuando el interlocutor no se expresa en catalán o cuando el contexto no les invita a hablar en esta lengua». También asegura que muchas de las renuncias a hablar catalán en el ámbito sanitario se producen cuando los pacientes creen que ello les puede producir «un coste en su bienestar».

Un caso ocurrido hace unas semanas es el de una mujer que se dirigió a un centro de salud de Palma y una enfermera de ginecología le espetó: «Si no me hablas en castellano te voy a hacer un mal diagnóstico».

Apesteguia replica a Armengol

Por otra parte, el líder de Més, Lluís Apesteguia, replicó el viernes las declaraciones de la presidenta Francina Armengol cuando apelaba a que los sanitarios aprendan por voluntad propia el catalán. Apesteguia, vía Twitter, le recrimino a Armengol que estas declaraciones «las puede hacer como líder del PSOE si quiere, pero no como presidenta de un Govern plural, ya que en este Govern hay gente que defendemos que los derechos se garanticen y no dependan de la voluntad». Fue el primer rifirrafe público entre los socios de Pacto, Apesteguia y Armengol, desde que estalló la crisis por la exoneración del catalán en la sanidad.

La UIB al Govern: «Se está violentando la ley y recortan derechos a los ciudadanos»

El departamento de Filologia Catalana apoya a la OCB y el STEI contra la exoneración a sanitarios

La Universitat de les Illes Balears (UIB) emitió el viernes un duro comunicado contra el Govern de Francina Armengol por la exoneración del requisito de catalán a médicos y enfermeras en el proceso de estabilización de interinos. El departamento de Filologia Catalana acusó directamente al Ejecutivo de «violentar la ley y dejar indefensos a los ciudadanos que tienen derecho de usar la lengua propia, aplicando una norma que restringe el uso del catalán». En el comunicado, la UIB expresa su preocupación por la decisión del Ib-Salut en contra del catalán y reclama a la presidenta Armengol la urgente convocatoria del Consell Social de la Llengua Catalana, órgano de consulta del propio Govern que preside Armengol y en el que la UIB tiene importante representación.

La misiva le recuerda al Govern que el catalán es lengua oficial en Balears y que las administraciones públicas deben «garantizar el uso normal y oficial de las dos lenguas y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad entre los dos idiomas por el bien de los derechos de los ciudadanos a usar las dos lenguas». Acto seguido afirman que la decisión de eximir del requisito de catalán a los médicos y enfermeras supone un «recorte de los derechos lingüísticos de los pacientes y se crean desigualdades entre el personal de la Comunidad Autónoma».