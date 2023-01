El "pronto, pronto, pronto" del fin de la obligatoriedad de usar mascarillas en el transporte público -lo único que nos recuerda que la pandemia todavía no ha concluido- que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzaba hace apenas unos días, tendrá que esperar un poco más. Es inminente, pero, por el momento, no se tomará la decisión. Al menos esta semana. Este jueves se reúne la Ponencia de Alertas -órgano del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)- y, en el orden del día, no figura este tema. Mientras comunidades como Madrid aprietan para que la medida se adopte cuanto antes, otras como Andalucía, piden calma.

Desde la Comunidad de Madrid se ha insistido desde hace meses en que la mascarilla ya no debería ser obligatoria en el transporte público, recuerdan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes sanitarias autonómicas. También, admiten que, aunque la decisión será inminente, no se abordará en la reunión que este jueves celebra el órgano que depende del Ministerio de Sanidad -formado por expertos de Sanidad, comunidades autónomas y las sociedades médicas- donde no figura entre los puntos del orden del día, entre los que sí aparece un tema relacionado con sistemas de información de alertas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero recordaba en estos días que el gobierno regional lleva desde octubre trasladando "una postura a favor de la supresión" de la mascarilla en metros o autobuses. Desde Madrid apuntan, además, entre otras razones de peso, a la reclamación que desde hace tiempo mantienen aerolíneas y agencias de viajes exigiendo al Gobierno que ponga fin al uso obligatorio de mascarilla a bordo de los aviones. España es el único país de la Unión Europea que aún mantiene este requisito. Una recomendación En la misma línea se han pronunciado otras comunidades autónomas, como la Valenciana, aunque hacen hincapié en que siempre se acatará la decisión que tome al respecto la Ponencia de Alertas. En Cataluña, el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon, ya había puesto varias veces en duda la obligatoriedad de la norma. En Extremadura, este lunes, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se remitía a la decisión que tomen los técnicos. En un tono similar, aunque ha avanzado que la medida llegará "pronto", la ministra Darias siempre se ha remitido a lo que opinen los expertos. Desde su departamento explican a este diario que el encuentro de esta semana de la Ponencia de Alertas responde a reuniones de funcionamiento técnico del órgano. De entrada, como apuntaba Madrid, el tema del fin de la obligatoriedad del tapabocas en el transporte no saldrá de esa cita de este jueves. En la esfera política, el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos -que ya en verano registraba una Proposición no de Ley (PNL) para su debate en el pleno del Congreso de los Diputados con la que reclaman la retirada "con efecto inmediato" de la obligatoriedad del uso de mascarillas "en el transporte público y en los establecimientos sanitarios", rechazada en el Pleno del Congreso del pasado octubre- volvía a la carga esta semana con una medida que considera "ridícula y anticientífica". Andalucía pide calma Pero, volviendo a las comunidades, no todas tienen la misma prisa. Pese a ser del mismo signo político que Madrid, Andalucía, prefiere esperar. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha reclamado una convocatoria extraordinaria y urgente de la Ponencia de Alertas, de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Interterritorial antes de adoptar una nueva decisión sobre la retirada del uso del tapabocas en el transporte público. "Ahora no es el momento de quitarlas con el invierno y el aumento de virus respiratorios. En cualquier caso, hemos pedido un Consejo Interterritorial para valorar estos temas, y no que la ministra decida de forma unilateral sin contar con las comunidades", apuntan desde esta consejería a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Simón anuncia que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte "la semana que viene o la siguiente" Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este miércoles que el fin de las mascarillas en el transporte llegará "en breve" y en un plazo "muy corto" de tiempo, para "la semana que viene o la siguiente". "La decisión no es mía únicamente y las propuestas vienen de los técnicos, los expertos y las comunidades autónomas", ha señalado el responsable de las alertas sanitarias a los periodistas en Zaragoza, donde participa en la mesa redonda "Verdad y Mentira, código binario de la democracia", organizada por el LAAAB del Ejecutivo aragonés. Hasta ahora, la recomendación de la ponencia de alertas era mantenerlas por prudencia hasta que acabara la temporada de infecciones agudas, aproximadamente en marzo, y a la espera del impacto que pudiera tener el estallido de contagios en China tras el abandono de la estrategia Covid cero. Pero en las últimas semanas han retomado el debate -que continúa todavía- ante la estabilidad de la situación epidemiológica en España, que las fiestas navideñas no ha alterado, según trasladan fuentes de este órgano técnico a Efe. De hecho, Simón ha indicado que lo ocurrido en "las últimas semanas en China ha complicado la situación", pero aun así, ha señalado que la retirada del cubrebocas es inminente: "Yo creo que en un plazo muy corto, no sé si la semana que viene o la siguiente, se retirará el uso obligatorio de la mascarilla". La Ponencia de Alertas de Salud Pública y Planes de Preparación y Respuesta -integrada por expertos de Sanidad, las comunidades autónomas y las sociedades médicas- se reunía a finales de diciembre en el marco del repunte de casos de coronavirus en China. Pese a la incertidumbre vivida en Navidad, el paso de los días ha mostrado que el impacto en forma de nueva ola no ha llegado a nuestro país. Con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, del viernes, se han registrado 11.426 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 13.722.677 la cifra total de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia. Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que actualmente se sitúa, entre los mayores de 60 años, en los 97,64 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que se han notificado 109 fallecidos se han registrado en la última semana. Actualmente, hay 2.914 pacientes ingresados en toda España y 220 en la UCI, y la tasa de ocupación de camas está en el 2,32% y en las UCI en el 2,50%.