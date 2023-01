Més da un día al PSOE para que «rectifique» la exoneración del catalán a médicos y enfermeras

El coordinador de Més, Lluís Apesteguia, anunció ayer, tras una reunión por vía telemática de la ejecutiva del partido, que da un plazo de un día al PSOE para que rectifique la exoneración del catalán a médicos y enfermeras y que acepte el recurso de la OCB y se incluya dar un máximo de dos años a los sanitarios para acreditar nivel catalán. En caso de que el partido socialista no lo acepte, habrán «medidas contundentes» entre las que se baraja la dimisión de los cargos nacionalistas en Política Lingüística.

La negociación que mantuvieron Més y el PSIB ayer no fructificó, según reveló Apesteguia. Los socialistas mantienen que no es posible aceptar las peticiones de sus socios, ya que el plazo para hacer cambios ha concluido y en caso de exigir el requisito de catalán a los sanitarios muchos se marcharan a otras comunidades.

Desde Més afirman que ello es «inaceptable». El líder de Més apuntó: «Consideramos que todavía hay tiempo de rectificar si el Govern acepta el recurso de reposición de la Obra Cultura Balear (OCB) y el Stei. En caso de que mañana -por hoy- no veamos está disponibilidad por parte del PSOE será cuando deberemos tomar medidas contundentes para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos».

Apesteguia apuntó que «todas las posibilidades están sobre la mesa» respecto a las medidas, pero no las ha concretado en ningún momento apelando a la «posibilidad de rectificación». Sin embargo, una de las decisiones de fuerza sería la dimisión de cargos de Més en el Govern. Es el caso de la Secretaria Autonómica de Universitat, Recerca i Política Lingüística, la cual está al frente Miquel Àngel Sureda y en concreto de la Dirección General de Política Lingüística que dirige Beatriu Defior.

El líder de Més también aseguró en su comparecencia de ayer por la noche que le preocupa más «la posibilidad de que se impugne el proceso de estabilización, ya que se ha convocado sin contemplar la legislación vigente, que el conflicto con el PSIB». Apesteguia le hecho llegar a los socialistas que si los tribunales tumban el proceso «sí que se marcharán los médicos a otras comunidades al no existir la posibilidad de contratación en Balears». No obstante, el coordinador nacionalista ha querido aclarar que «no estamos jugando a amenazas, la política no es una partida de póquer».

Fuentes socialistas ya señalaron ayer por la mañana que el decreto que establece una moratoria de dos años para acreditar el requisito de catalán fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y que el plazo para acometer cambios ha concluido. Asimismo indicaron que la Ley de Normalización Lingüística permite exonerar el requisito de catalán en aquellas categorías profesionales donde exista un déficit, como es el caso de médicos y enfermeras.

La OCB pide un pleno extraordinario del Consell Social de la Llengua Catalana

Según la entidad, la presidenta Armengol no accedió a convocarlo el pasado mes de junio

La Obra Cultural Balear (OCB) pidió ayer un pleno extraordinario del Consell Social de la Llengua Catalana para tratar la exención del catalán en la sanidad.

La OCB recordó que en junio del año pasado solicitaron a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que convocara con carácter extraordinario el pleno del Consell Social de la Llengua Catalana con un punto único en el orden del día: la exención temporal con moratoria de dos años del requisito de catalán en los próximos procesos de estabilización de interinos.

Según la OCB, «la presidenta no accedió a convocarlo y ahora, en el caso de la sanidad, esta exención se ha convertido en vitalicia». Por esta razón, la Obra ha puesto en marcha el mecanismo previsto en el punto 1 del artículo 17 del Reglamento del Consell Social, en el que una tercera parte de los miembros pueden solicitar la convocatoria.

Por eso ha iniciado el proceso de recogida de adhesiones de las entidades que forman parte. El Consell Social de la Llengua Catalana es un órgano de consulta, planificación y asesoramiento que integra todos los sectores sociales de Balears con el objetivo de alcanzar los objetivos de planificación lingüística que impulsa al Govern.

Por este motivo, según la OCB, constituye el foro «idóneo para estudiar y valorar una medida tan lesiva para la lengua catalana como la exención de conocimientos lingüísticos en los sanitarios».

La OCB considera que la exención permanente de conocimientos de catalán para acceder a la sanidad pública supone «un retroceso en el proceso de normalización lingüística en Balears».