Unas 500 enfermeras de centros de atención primaria (CAP) y hospitales se han manifestado hoy en Barcelona para protestar contra la "precariedad laboral" y "reivindicar" el papel del colectivo. Al grito de "sin enfermeras, no hay sanidad", las manifestantes han arrancado su concentración a las 11 en la plaza de Sant Jaume, han bajado por Via Laietana y han llegado al Parlament poco antes de la una del mediodía.

"Estamos aquí para reivindicar nuestra profesión, denunciar la precariedad y recordar que faltan enfermeras. No nos valoran nada", decían a las puertas del Parlament Elena, Judith y Adela, tres enfermeras del Hospital Vall d'Hebron. También denunciaban la "disminución de sueldos" y que las enfermeras realizan "tareas que no les competen". "Siempre estamos bajo mínimos y no se cubren las bajas", aseguraban.

La huelga de este martes de las enfermeras ha sido convocada por Intersindical CSC, que aglutina una serie de sindicatos muy minoritarios de la sanidad. Satse, el sindicato mayoritario en la enfermería, no se ha unido a la huelga. Eso explica que el seguimiento que ha tenido la movilización haya sido residual.

En todo caso, la movilización de las enfermeras precede a la de médicos que tendrá lugar a partir de mañana si Metges de Cataluña (MC), las patronales y Salut no llegan a un acuerdo. Tras más de cinco horas ayer y no alcanzar ningún acuerdo, las tres partes se encuentran negociando para evitar 'in extremis' la movilización del 25 y 26 de enero, y del 1, 2 y 3 de febrero.

"Nos preocupa la calidad asistencial"

"No nos preocupa solo el sueldo, sino que haya una calidad de asistencia a la hora de atender al usuario", se queja Laura, enfermera de primaria. Denuncia que la ratio de enfermería en Europa es de 8,4 enfermeras por cada 10.000 habitantes, mientras que en España es de 5,3.

Según Satse, solo en Cataluña faltan unas 24.000 enfermeras. La falta de enfermeras se visibiliza en el hecho de que no se pueden activar determinados servicios como el hospital covid del Moisès Broggi (Sant Joan Despí), que está sin enfermos y con las camas ucis sin utilizar porque no hay enfermeras.

También reclaman que se les suba la categoría profesional: "Estamos formadas y seguimos teniendo la categoría profesional al nivel de un administrativo", denunciaba Laura.